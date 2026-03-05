Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, participó este jueves del inicio de una doble jornada de capacitación en medicina preventiva destinada al personal del Poder Judicial. La actividad fue organizada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, a través del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral.

En diálogo con La Opinión Austral, el magistrado destacó la relevancia de este tipo de encuentros para mejorar las condiciones laborales dentro del ámbito judicial. “Hoy se está dando una capacitación por parte de la Corte Suprema de Justicia Nacional, el área de Bienestar de Medicina Laboral y esto va en junto con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que son los que organizaron este evento. Nosotros lo que hicimos es facilitar el espacio para que ellos puedan gestionar esta capacitación”, señaló.

Vázquez remarcó que el trabajo judicial implica una dinámica de interacción permanente entre personas, lo que también puede generar tensiones dentro del ámbito laboral. “Siempre lo digo que en el trabajo diario, más allá de las causas, de los trámites, existe la interrelación entre los seres humanos y se generan situaciones de conflicto, obviamente que hay que señalarlas, hay que llevarlas adelante y trabajar para que la gente esté en su lugar de trabajo de la mejor forma posible”, afirmó.

Vázquez fue uno de los presentes en la jornada realizada este jueves en el Hotel Patagonia de Río Gallegos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

En ese sentido, explicó que la actividad judicial suele desarrollarse en contextos atravesados por problemáticas sociales que impactan emocionalmente en quienes trabajan en el sistema. “Lo cierto es que nosotros vivimos en un área de conflicto, el trabajo nuestro es sobre la base del conflicto que los ciudadanos y la sociedad nos trae o sus suceden y bueno, hay que tratar esas cuestiones que en la mayoría de los casos generan también un conflicto emocional, una situación de estrés y que obviamente hay que tratarlo y hay que trabajarlo”.

Barrera sanitaria

En otro tramo de la entrevista, el juez se refirió al fallo judicial que suspendió la aplicación de una resolución del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) vinculada al ingreso de carne con hueso en la provincia de Santa Cruz.

“La Federación de Instituciones Agropecuarias de la provincia de Santa Cruz, en representación de todas las sociedades rurales hizo una presentación, una Acción de Amparo, contra la resolución 460 del 2025 del Senasa”, comenzó explicando.

El sector rural “pretendía mantener el estatus sanitario”, expresó el juez Claudio Vázquez.

Según indicó, la normativa planteaba modificar el esquema sanitario vigente en la región. “Esa resolución lo que planteaba era el levantamiento de la barrera sanitaria para el ingreso de carne con hueso con vacuna, a una zona que mantiene un estatus desde hace más de 23 o 24 años”. En ese marco, detalló que el sector rural “pretendía mantener ese estatus sanitario a los efectos de comercializar a nivel internacional la carne con hueso libre de aftosa sin vacunación”.

El SAG chileno había cerrado la importación de carne con hueso de Argentina tras la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia.

El magistrado explicó que la decisión judicial se tomó tras analizar los argumentos de ambas partes durante una audiencia. “Se hizo el planteo, se escuchó las partes, hubo una audiencia y en el marco de esa audiencia por lo que digo en el fallo, no quiero adelantar mucho, porque no está firme, vemos que el Senasa no pudo sostener la base científica con la que había impuesto el levantamiento de la barra sanitaria. Y obviamente tocó darle la razón a en este caso a la Federación”.

“El Senasa no pudo sostener la base científica con la que había impuesto el levantamiento de la barra sanitaria”. Claudio Vázquez.

El fallo fue apelado por el organismo nacional y actualmente el expediente se encuentra en revisión. “Está con efecto suspensivo, esto quiere decir que la resolución se mantiene vigente hasta tanto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la resuelva”, explicó.

Asimismo, agregó: “Nosotros, obviamente elevamos el trámite en el día de ayer (miércoles) y hoy también (jueves), porque también apeló la Federación en cuanto a los efectos de la sentencia y la Cámara tendrá que resolver en un tiempo, entiendo no muy largo”.

Juicio por el ARA San Juan

Finalmente, Vázquez fue consultado sobre la competencia judicial en el proceso por la tragedia del submarino ARA San Juan. “No es un tema que me compete a mí hablar de la competencia de un Tribunal Oral. Todo eso ya lo han dicho los propios integrantes del tribunal en el día del inicio del juicio”, sostuvo.

La última foto de la tripulación que estaba en el ARA San Juan. FOTO: LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA.

No obstante, señaló que el proceso judicial aún tiene etapas pendientes. “Entiendo que el doctor (Mario Reynaldi) mantuvo la competencia en este territorio. Todavía queda pendiente en Caleta Olivia la segunda parte, que sería la parte política de lo que es esta tragedia del hundimiento del San Juan”.