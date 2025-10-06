La Opinión Austral | Argentina
A 20 DÍAS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Alejandro Tullio sobre la Boleta Única Papel: “La gente se da cuenta de lo fácil que va a ser votar”

El secretario Electoral de Chubut, Alejandro Tullio, se refirió a la percepción de los votantes con respecto a la boleta que se utilizará por primera vez este domingo 26 de octubre. "La gente se da cuenta de lo sencillo que es el sistema", afirmó a La Opinión Austral.

06 de octubre 2025   ·   19:08 hs.
El secretario Electoral de Chubut, Alejandro Tullio.

Después de la sanción de la ley 27.781, aprobada en 2024 como parte de la reforma al Código Electoral, la Boleta Única de Papel (BUP) se aplicará por primera vez este domingo 26 de octubre.

La implementación de la BUP permitirá al votante contar con una sola hoja impresa a color con todos los/as candidatos/as organizadas en columnas por partido político y filas por categoría electoral.

Restando sólo 20 días para las elecciones legislativas, en distintos puntos del país se están realizando charlas sobre el nuevo sistema.

El secretario Electoral de Chubut, Alejandro Tullio, consultado por La Opinión Austral, sobre la recepción que la ciudadanía está teniendo, manifestó: “En las recorridas que estoy haciendo por toda la provincia, encuentro, primero, inquietud y luego, tranquilidad. Inquietud por el desconocimiento o por no saber bien de qué se trata”.

“Nosotros mostramos la boleta, tratamos de que puedan tener en la mano una boleta única y una vez que esto ocurre, la gente se da cuenta de lo sencillo que es el sistema, de lo fácil que va a ser votar y eso es una gran ventaja”, destacó.

Sobre su conocimiento sobre otras zonas del país, comentó: “He estado también en Neuquén, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires con operaciones similares y tiene el mismo sentido”.

“Jurídicamente es deseable que se haga la reimpresión, pero no es imprescindible”.

ALEJANDRO TULLIO, SECRETARIO ELECTORAL DE CHUBUT

Reimpresión

Por otra parte, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza apunta a que lo reemplace Diego Santilli y que en las boletas figuren la cara y nombre del candidato.

El juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, deberá definir si se reimprimen o no las boletas.

Sobre el tema, Tullio recordó que no sólo deben ser tomados en cuenta los tiempos que lleva la reimpresión, sino también de tratamiento posterior de los talonarios, la preparación para su distribución. “Lleva un tiempo considerable”, indicó, pero “el juez deberá valorar, en base a los informes que reciba del Ministerio del Interior, si está en condiciones o no de hacer la reimpresión. Jurídicamente es deseable que se haga la reimpresión, pero no es imprescindible“.

“Precisamente, la condición es que no comprometa las fechas, entonces lo que habría que ver es en qué medida una u otra decisión compromete las fechas electorales”, acotó.

Por último, Tullio añadió: “Insto a los ciudadanos a que verifiquen el lugar en el que votan, en www.padron.gob.ar y que sepan dónde votar, que sepan que para votar es hacer una marca en el casillero correspondiente de la columna que elijan como su preferencia política y nada más. Es muy simple”.

