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El gobernador Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, recorrió los trabajos que se llevan adelante con el equipo de perforación CGC-001, en el Yacimiento Tres Picos de Cañadón León, en la Cuenca del Golfo San Jorge santacruceña.

Las autoridades provinciales estuvieron acompañadas por Hugo Eurnekian, presidente y CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC) y José Llugdar, secretario General del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral.

En el marco del acto -que contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral con el periodista Jorge Bilbao y la reportera gráfica Tamara Moreno– se explicó que la incorporación del nuevo equipamiento, forma parte de los compromisos de inversión correspondientes al segundo sub-período 2025-2027, asumidos en el marco de la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas aprobada por la Provincia.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC; Rodrigo Fernández, Chief of Staff de CGCM (izq.); y José Llugdar, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral (der). FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Para este período, se contempla un programa de 31 nuevas perforaciones entre 2026 y 2027: nueve previstas para lo que resta del presente año y 22 para 2027.

“Más puestos de trabajo, producción y regalías para Santa Cruz”

En este contexto, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de contar con esta torre en el Yacimiento Tres Picos de Cañadón León porque “es una señal de reactivación de la actividad”.

El saludo del gobernador Claudio Vidal con José Dante Llugdar, Secretario General de ese Sindicato de la Patagonia Austral. FOTOS: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Y en este sentido aseguró “es muy difícil hoy competir contra Vaca Muerta que es el no convencional más importante del país” por lo que “generar esta señal acá tiene que ver con el trabajo en equipo, con responsabilidad y con coraje que es lo que hay que tener cuando se toman decisiones tan importantes como esta”.

Luego precisó que este equipo que comenzará a perforar en Santa Cruz “va a generar no solamente puestos de trabajos sino además significará más producción y regalías para la provincia”.

“Estamos felices de que se vuelva a perforar”

José Llugdar, secretario General del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral subrayó que la puesta en funcionamiento de un equipo perforador tiene un impacto que supera ampliamente a quienes trabajan directamente en el pozo.

“Aquí no solamente va a trabajar la gente que tiene que ver con el equipo. Hay compañías de servicios, compañías que transportan los caños y gente que produce esos caños”, explicó.

Claudio Vidal junto a trabajadores que acompañaron la puesta en marcha del perforador de CGC.

Asimismo, destacó que ya se encuentran disponibles los materiales necesarios para avanzar con los trabajos de entubación de los pozos.

Finalmente, celebró el regreso de la actividad perforadora y sostuvo que representa una señal positiva para toda la cadena productiva y laboral vinculada al petróleo.

“Estamos felices de que realmente hoy nuevamente aquí, en la provincia de Santa Cruz, se vuelva a perforar”, concluyó.

“Una apuesta a largo plazo porque confiamos en la provincia”

El presidente y CEO de CGC, Hugo Eurnekian se hizo eco de las palabras de José Lludgar al afirmar “estoy seguro que todos sentimos lo mismo, es una gran felicidad de volver a perforar porque no hay más símbolo representativo para nuestra industria que un equipo de perforación, perfore”.

Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, junto al gobernador Claudio Vidal, en el acto realizado este martes. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Eso significa que vemos futuro, vemos proyección, que vemos que hay cosas para hacer, para seguir invirtiendo y para crecer”, recalcó Eurnekian al recordar “cuando empezamos hace más de 10 años a operar aquí en la provincia de Santa Cruz, creo que nunca imaginamos la decisión de incorporar como propiedad un equipo de perforación e integrarlo a nuestra propia operación”.

Respecto de la decisión de incorporar el CGC-001 dijo “la decisión de incorporar un equipo de perforación significa la decisión de perforar de manera continua, al menos con este equipo. Es una decisión de largo plazo, y una apuesta a largo plazo porque confiamos en la provincia, confiamos en todo lo que estamos acá, porque nada de esto se hace solo”, concluyó el CEO de CGC.

“Todos tenemos que ser eficientes”

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez aseguró que tras la salida de SINOPEC que fuera adquirida por la Compañía General de Combustibles “estos son compromisos que se ha adquirido. Para CGC contar con un equipo de este tipo, con personal idóneo, que el personal santacruceño es de primer nivel, el equipo de Torre Santacruceño, va a ser un equipo que trabajará en forma muy eficiente”.

Y agregó “la provincia de Santa Cruz, como autoridad de aplicación, la empresa como operadora, los trabajadores, el sindicato que deben acompañar esta tarea, todos tenemos que ser eficientes para lograr que los yacimientos maduros sean eficientes, sean viables, producir petróleo sea viable”.

El equipo propio de CGC ya instalado y listo para operar en el flanco norte de Santa Cruz.

Álvarez dijo además que las nuevas perforaciones hacen la a vida de los yacimientos, sumado a lo que debe venir que son proyectos de recuperación secundaria y terciaria de polímeros, que eso también aumentará la producción y la va a mantener en el tiempo.

Plazos de explotación y áreas que comprende el esquema

Este programa tiene como antecedente la Ley Provincial N° 3771, sancionada en diciembre de 2021, mediante la cual la Legislatura de Santa Cruz aprobó la prórroga por diez años de las concesiones hidrocarburíferas comprendidas en el acuerdo suscripto con Sinopec Argentina Exploration and Production Inc., posteriormente adquirida por CGC.

La extensión estableció nuevos plazos de explotación, con vencimientos escalonados entre 2035 y 2037, además de compromisos de inversión para los distintos períodos.

Las áreas comprendidas en este esquema son Cañadón León, Meseta Espinosa, Tres Picos, Las Heras, Piedra Clavada, Cañadón Seco, Cerro Wenceslao, El Cordón, Sur Piedra Clavada y El Huemul-Koluel Kaike.

Actualmente, los compromisos correspondientes al segundo sub-período se encuentran en ejecución y son objeto de seguimiento por parte del Ministerio de Energía y Minería, en su carácter de autoridad de aplicación de la actividad hidrocarburífera provincial.

Nuevo equipo de perforación CGC-001

El CGC-001 es un equipo de perforación Helmerich & Payne (H&P) Flex Rig 4M de 1.000 HP, con capacidad para perforar hasta aproximadamente 3.050 metros de profundidad. Operará de manera permanente en el flanco norte y está destinado a tareas de desarrollo convencional. Su puesta en funcionamiento genera alrededor de 100 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos vinculados a las distintas tareas y servicios asociados a la actividad de perforación.

Su configuración incorpora sistema eléctrico VFD, Top Drive, bombas de 1.150 HP y un sistema BOP de 11” y 3.000 psi. El diseño Flex Rig permite una movilización eficiente, con aproximadamente 36 cargas para su traslado y sin necesidad de grúa para el montaje, favoreciendo una rápida puesta en funcionamiento.

“La ejecución de los compromisos de inversión y la incorporación de equipamiento para nuevas perforaciones forman parte del objetivo del Gobierno Provincial de recuperar la actividad hidrocarburífera y aumentar la producción, promoviendo el movimiento económico y el desarrollo de la cadena de valor del sector”, destacaron desde el Ejecutivo.

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