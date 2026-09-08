Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La llegada del primer equipo perforador propio de Compañía General de Combustibles (CGC) marca un nuevo capítulo para la operadora en el norte de Santa Cruz. En exclusiva con La Opinión Austral, durante el inicio de las perforaciones, el presidente y CEO de la compañía, Hugo Eurnekian, explicó las razones detrás de una inversión millonaria que, según destacó, busca ganar eficiencia y consolidar una presencia de largo plazo en el Golfo San Jorge.

“Es un proyecto donde detrás hay una decisión importante de hacer algo distinto a lo normal o lo histórico…. normalmente los equipos de perforación son de los equipos de servicios y las operadoras contratan. Hoy por primera vez para CGC adquirimos ese equipo, en búsqueda de ganar eficiencia e integrarlo a la operación nuestra”, señaló Eurnekian en un mano a mano con el periodista Jorge Bilbao y a la reportera gráfica Tamara Moreno, del Grupo La Opinión Austral.

El directivo remarcó que la decisión no responde únicamente a una necesidad puntual, sino que constituye una apuesta de largo plazo. “Siempre en la perforación es así, sea equipo propio o no. Pero al tomar la decisión de adquirirlo es mayor aún porque marca la decisión de sostener esa actividad de manera permanente a largo plazo aquí en el Golfo San Jorge, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz”, afirmó.

Más integración y eficiencia

Una de las principales ventajas de contar con un equipo propio, explicó Eurnekian, estará vinculada con la integración de los distintos procesos de trabajo. “Al tenerlo propio integramos dentro de la propia operación y tiene muchos puntos positivos desde el punto de vista organizacional. Hay una integración en cuanto a alineación absoluta de objetivos”, sostuvo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC; Rodrigo Fernández, Chief of Staff de CGCM (izq.); y José Llugdar, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral (der). FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, explicó que la meta es mejorar los tiempos y resultados de cada perforación. “Queremos hacer el pozo lo mejor, más eficiente y más rápido para resultados de la compañía. Alinea los objetivos para lograr la mayor eficiencia”, señaló.

El equipo incorpora además tecnología destinada a reforzar la seguridad y el rendimiento de las operaciones. “Es un equipo con mucha tecnología, cámaras y soporte para la operación. En primer lugar para hacerlo lo más seguro y en segundo lograr la mayor eficiencia posible”, detalló.

La unidad tiene capacidad para alcanzar 3.000 metros de profundidad y, en su gran mayoría, es autotransportable, una característica que permitirá agilizar su traslado entre diferentes locaciones.

El equipo será destinado inicialmente al yacimiento Tres Picos, en Cañadón León, dentro de un programa que contempla nueve perforaciones durante 2026 y otras 22 en 2027, para completar 31 nuevos pozos.

Una inversión de varios millones de dólares

Eurnekian confirmó que la adquisición representa “una inversión muy importante para CGC”, de “varios millones de dólares” y con una perspectiva de utilización de “muy largo plazo”.

Pero para el CEO y presidente de la compañía, una inversión de estas características no puede analizarse solamente desde la decisión empresarial. Su concreción, sostuvo, está vinculada directamente con las condiciones que se fueron construyendo en el ámbito provincial.

El equipo propio de CGC ya instalado y listo para operar en el flanco norte de Santa Cruz.

“Cuando la compañía da el paso de tomar esta decisión con la inversión es porque hay un contexto que lo habilita, y ese contexto son un montón de jugadores: la provincia, sindicatos, trabajadores, empresas de servicios y un montón de cosas que venimos haciendo”, destacó.

En esa línea, valoró el trabajo desarrollado en los últimos tiempos para generar condiciones que permitan sostener la actividad. “Se ha trabajado mucho en generar el contexto para que esta inversión sea rentable y pueda crecer en el tiempo”, afirmó.

La incorporación del equipo se encuadra en un esquema más amplio de compromisos de inversión anunciado en Santa Cruz. Según informó previamente el Gobierno provincial, CGC prevé ejecutar 31 perforaciones y mantener este equipo de manera permanente en el flanco norte, dentro de una agenda que también incluye inversiones de otras operadoras.

“Una mirada de potencial muy grande”

Lejos de considerar agotadas las posibilidades productivas de la región, Eurnekian sostuvo que CGC mantiene una expectativa importante sobre el potencial del Golfo San Jorge.

“Nosotros seguimos con una mirada de potencial muy grande para desarrollar y ir a buscar y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

La apuesta de la compañía, de esta manera, se concentra no solamente en completar el programa de pozos ya anunciado, sino también en avanzar sobre nuevas oportunidades de desarrollo, con una herramienta propia que le permitirá tener mayor control sobre los tiempos y la operación.

Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, junto al gobernador Claudio Vidal, en el acto realizado este martes. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La permanencia del equipo en Santa Cruz también constituye una señal de continuidad para la cadena de valor hidrocarburífera. El movimiento de la actividad alcanza a trabajadores, empresas de servicios y proveedores vinculados a las operaciones en los yacimientos.

El contexto es especialmente relevante para una provincia que busca recuperar niveles de actividad en su sector petrolero y extender la vida productiva de sus áreas. En ese marco, la adquisición del perforador se suma a otras inversiones y compromisos que el Gobierno provincial viene vinculando con el objetivo de incrementar la producción y fortalecer las regalías.

“Agradecido por el interés”

En el cierre del reportaje exclusivo, Hugo Eurnekian puso en valor la presencia del Grupo La Opinión Austral en la zona de perforación para dar a conocer cómo se trabaja en el lugar y la importancia de los proyectos. “Agradecido por el interés y que hayan venido hasta aquí, es relevante y es un paso histórico para CGC y abre una etapa importante para seguir creciendo en el Golfo San Jorge”, expresó.

La frase sintetiza el sentido que la compañía le asigna a la incorporación del equipo: no se trata solamente de sumar una nueva herramienta de perforación, sino de asumir directamente una parte de una actividad que históricamente se tercerizaba, con la mirada puesta en la eficiencia y en la permanencia.