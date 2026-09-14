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El gobernador Claudio Vidal encabezó desde el barrio San Benito (Río Gallegos) el anuncio de un mega plan de viviendas con una inversión superior a los $60 mil millones, destinado a dar respuesta a familias santacruceñas que esperan una solución habitacional desde hace décadas.

Estuvo acompañado por los ministros de Economía, Ezequiel Verbes, de Gobierno Belén Elmiger y de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, junto al presidente del IDUV, Federico Addy.

Destacó el avance de los proyectos de vivienda en distintos puntos de Santa Cruz y aseguró que su gestión está dejando atrás un modelo marcado por obras inconclusas, falta de respuestas e irregularidades en la administración de los recursos públicos.

Vidal fue contundente al marcar las diferencias entre las gestiones anteriores y el actual Gobierno Provincial: “Este es otro modelo de gestión”, afirmó, y sostuvo que hoy las obras se proyectan, se licitan, se ejecutan de acuerdo con los avances reales y se entregan terminadas a las familias.

El Gobernador señala una vivienda que se inició y no se terminó. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Dos modelos: obras inconclusas o viviendas terminadas

El gobernador puso de relieve las viviendas inconclusas ubicadas en el sector donde se realizó el acto y las definió como una muestra de lo que, según sostuvo, no puede volver a suceder en Santa Cruz.

“Esto es lo que no puede volver a pasar. Viviendas, parte de la obra pública de la corrupción. Que se anunciaba una vez, dos veces, tres veces. El Estado provincial pagaba el anticipo de obra y las obras muchas veces no comenzaban o, si comenzaban, no se terminaban. El perjudicado: el vecino, las familias, el pueblo de Santa Cruz”, expresó.

Aseguró que esas obras representan el atraso y la desidia de un modelo de gestión que dejó a miles de santacruceños sin respuestas durante años.

Destacó el nuevo esquema implementado por su administración para la construcción de viviendas.

“Son las viviendas que estamos construyendo y que estamos entregando en distintos lugares de la provincia. Viviendas de buena calidad, donde primero nuestros equipos técnicos hacen los proyectos, se licitan las obras, se hace el anticipo, comienza la obra, se pagan las certificaciones adecuadas al avance y se termina para entregar la llave en mano al vecino y a la familia”, remarcó.

Junto a vecinso que compartieron el anuncio del plan habitacional. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La corrupción se terminó”

El Gobernador sostuvo que Santa Cruz está atravesando un proceso de transformación que permitirá recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y en la obra pública. “Dos modelos totalmente distintos. Lo que dejamos atrás es lo que no puede volver a suceder. La corrupción, la desidia y el atraso. Eso se terminó”, enfatizó.

Reconoció que la situación económica y la magnitud de los problemas heredados dificultan avanzar con mayor velocidad, pero aseguró que cada acción de Gobierno se realiza con responsabilidad y respeto por los recursos de todos los santacruceños.

“Las cosas sí se podían hacer bien. Sí, en la provincia de Santa Cruz se podía terminar con la corrupción. Era cierto, se podía y se está logrando”, manifestó.

Además, señaló que el actual Gobierno Provincial trabaja para revertir años de postergación y dar respuestas concretas a quienes permanecieron durante décadas inscriptos en los registros del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En la rueda de prensa en la que participó La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Familias que esperan su vivienda hace décadas

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la puesta en marcha de un nuevo proyecto de viviendas con una inversión superior a los $60 mil millones.

“Hoy estamos acá para anunciar un proyecto de vivienda de más de $60 mil millones. Viviendas para los que tienen terreno y nunca la pudieron construir, y para otras cientos de familias que están esperando poder tener una vivienda hace más de 20 años”, señaló Vidal.

Recordó los testimonios de vecinos que recibieron recientemente sus viviendas en Río Gallegos y que llevaban 23, 20 o 17 años esperando una respuesta del Estado.

Otra vez apuntó al kirchnerismo

En uno de los tramos más contundentes de su discurso, responsabilizó directamente a las administraciones anteriores por la situación habitacional que encontró su gestión y mencionó al kirchnerismo y a la familia Grasso en relación con la conducción que tuvo el IDUV.

“Ese es el resultado de muchas veces destinar fondos al negocio de los amigos y familiares. A los que todos los días me critican: la responsabilidad de la desidia de gestiones anteriores tiene nombre y apellido”, sostuvo.

Y agregó: “Eso fue lo que nos dejó el kirchnerismo, eso fue lo que dejó la familia Grasso en el IDUV. Eso es lo que estamos terminando”.

Aseguró que su Gobierno continuará trabajando para modificar definitivamente ese modelo y garantizar que los recursos públicos tengan como destino obras y soluciones concretas para la comunidad. “Este Gobierno sigue trabajando para que las cosas se hagan bien, como siempre debió ser ”, afirmó.

Destacó el trabajo de los equipos técnicos, funcionarios y trabajadores que forman parte de la actual gestión y remarcó que cada vivienda terminada representa no solo una solución para una familia, sino también la consolidación de una nueva forma de administrar el Estado.

Federico Addy (IDUV), Claudio Vidal (Gobernador), Soledad Boggio (Ministra Secretaria General de Gobernación) y Belén Elmiger (Ministra de Gobierno). FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Vidal convocó a continuar trabajando para transformar la realidad de Santa Cruz. “Vale la pena cuando las cosas se hacen bien y marca claramente la gran diferencia: el pasado de desidia, de abandono, de corrupción y lo que estamos construyendo, que es futuro para los santacruceños”, concluyó.

Habitar Santa Cruz, es un programa desarrollado de manera conjunta entre el Ministerio e Economía, el de Desarrollo Social y el IDUV

La propuesta contempla dos tipologías habitacionales de 40 y 51 metros cuadrados, destinadas a brindar respuestas a personas y familias que presentan serias dificultades para acceder al mercado tradicional de la construcción.

El programa busca atender especialmente a familias que tienen terreno y no pueden avanzar en construir su vivienda y dar solución a aquellas situaciones de emergencia habitacional garantizando un acompañamiento integral desde el Estado Provincial.