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La Provincia de Santa Cruz asumirá desde este sábado a las 8 la administración operativa de las estancias Alquinta y La Entrerriana, dos establecimientos rurales vinculados al empresario Lázaro Báez e investigados en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

La decisión quedó formalizada este viernes mediante una resolución del juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, luego de las gestiones realizadas personalmente por el gobernador Claudio Vidal ante la Justicia Federal.

Al retirarse del juzgado, el mandatario destacó el alcance de la medida y sostuvo: “Los bienes de la corrupción deben servir para la producción y al servicio de todos los santacruceños”.

La estancia Alquinta, uno de los establecimientos rurales vinculados a Lázaro Báez que quedará bajo la administración del Gobierno de Santa Cruz.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la intervención del gobernador ante la Justicia tuvo como objetivo que los establecimientos rurales no permanezcan improductivos y que sus recursos puedan ser aprovechados en beneficio de la provincia.

En ese sentido, la decisión representa una oportunidad para preservar la infraestructura existente, mantener la actividad agropecuaria y poner en funcionamiento unidades productivas que cuentan con instalaciones, maquinaria y hacienda.

La disposición judicial contempla que la Provincia asuma la gestión operativa, mientras que un coadministrador judicial tendrá facultades de control y supervisión sobre los movimientos económicos, patrimoniales y productivos. De esta manera, se busca garantizar que los establecimientos continúen funcionando, preservar sus bienes y asegurar que los ingresos generados tengan el correspondiente control judicial.

Alquinta y La Entrerriana: desde este sábado comienza la toma de posesión

A partir de las 8 de la mañana de este sábado, el gobernador tomará posesión de los establecimientos mediante las actas correspondientes, junto con las autoridades judiciales designadas. La medida comprende las instalaciones, maquinarias, vehículos, herramientas y animales existentes en los dos predios.

Los relevamientos realizados durante los procedimientos judiciales registraron 96 bovinos y 203 ovinos en La Entrerriana. En Alquinta, en tanto, el recuento parcial identificó 1.308 ovinos y seis bovinos, además de maquinaria, vehículos y otros bienes.

El esquema dispuesto por el juez contempla que la administración provincial funcione bajo la supervisión de un coadministrador judicial, que tendrá facultades de control sobre los movimientos económicos, patrimoniales y productivos. También se establecieron cuentas judiciales independientes para cada estancia y mecanismos de rendición periódica de los gastos e ingresos.

De esta manera, la Provincia podrá ocuparse de la actividad diaria y de la conservación de los establecimientos, mientras que las decisiones extraordinarias y los movimientos patrimoniales relevantes permanecerán sujetos al control de la Justicia.

De los bienes bajo investigación a una oportunidad productiva para Santa Cruz

La intervención se enmarca en una investigación que busca determinar si las estancias continuaron siendo explotadas comercialmente pese a las medidas cautelares que pesaban sobre ellas. Ante la complejidad de sostener su funcionamiento, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el Estado provincial asumiera la gestión operativa para garantizar la conservación de los bienes, el cuidado de los animales y la continuidad de la actividad rural.

La resolución establece inicialmente la vigencia de la administración hasta el 30 de abril de 2028, con mecanismos de seguimiento y revisión judicial. El objetivo es preservar la infraestructura existente, mantener los puestos de trabajo y recuperar la capacidad productiva de dos establecimientos que cuentan con instalaciones, maquinaria y hacienda.

Desde el Gobierno provincia destacaron que la decisión abre la posibilidad de poner nuevamente en funcionamiento esos recursos y aprovechar su potencial agropecuario. La gestión impulsada por Vidal apunta a que los bienes vinculados a la causa judicial no permanezcan improductivos y puedan contribuir al desarrollo rural, el trabajo y la producción provincial.