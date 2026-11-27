La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó el nuevo Código Electoral Provincial, una iniciativa que establecerá las reglas para las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento de 2027, luego de la eliminación de la Ley de Lemas. El oficialismo de Por Santa Cruz votó en contra del proyecto, principalmente por su desacuerdo con la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un escenario donde también sigue abierto el debate legislativo por el Presupuesto, la emergencia comercial y la Ley de Financiamiento Estratégico.

En ese marco, la diputada provincial Fabiola Loreiro (bloque Por Santa Cruz, oriunda de Puerto Santa Cruz), entrevistada por LU12 AM680 Radio Río Gallegos, cuestionó la falta de consenso en la sanción de la norma electoral, detalló el impacto presupuestario de las primarias y defendió el pedido de crédito del Ejecutivo para obra pública.

Señaló que una ley de tal magnitud debía aprobarse por unanimidad para ser un modelo consensuado y calificó como una “irresponsabilidad haberla aprobado por mayoría simple”. Según relató, durante los cuartos intermedios de la sesión intentaron “convencer a la oposición y a exdiputados de su propio bloque de postergar el debate unos días para trabajar sobre los 64 artículos, pero los sectores mayoritarios se negaron”, desoyendo incluso el planteo del diputado Mario Piero Boffi, quien pidió analizar el articulado en lugar de limitarse a votar por sí o por no. “Literalmente se abroquelaron para que tampoco se pueda trabajar a conciencia sobre esos 64 artículos“, afirmó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 27 de noviembre de 2026.

En la misma línea, Loreiro advirtió que la redacción aprobada sobre Ficha Limpia no modificó las condiciones actuales y carece de seguridad jurídica. “Ficha Limpia en definitiva quedó abierto a como era antes, no le damos garantías a la gente; quiere decir que cualquiera puede venir a ser candidato y no importa la condición en la que se encuentre y va a ser candidato igual”, sostuvo.

Además, rechazó el argumento de que la ley pueda corregirse posteriormente mediante parches, señalando que “Santa Cruz ya arrastra leyes ambivalentes y con grises constitucionales —como quedó expuesto en el debate por el pedido del diputado Carlos Alegría de El Calafate“, “nosotros no estamos como para largar cualquier ley y después hacer una modificación porque algo quedó mal. Nosotros tenemos que tratar de que la ley salga perfecta“.

Respecto a las PASO, aseguró que “es un gasto innecesario y no una inversión”, y recordó que su bloque acompañaba la alternativa de la diputada Nieto para eximir de participar a los partidos con candidatos únicos. “Estamos trasladando a la sociedad la decisión sobre internas partidarias que corresponden a la esfera política resolverlo, porque es una cuestión de egos personales“, expresó, diferenciando esa situación de la del oficialismo: “Nosotros tenemos claro nuestro referente político, sabemos quién va a ser nuestro candidato a gobernador y no hay ambivalencias en ese sentido. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a los caprichos de gente que no saben quiénes quieren ser su candidato?”.

Asimismo, indicó que en la Legislatura Provincial hay tres o cuatro diputados nuevos en política provenientes del ámbito ciudadano común, y sostuvo que la comunidad no quiere ir a votar 20 veces en un mismo año para que después se repita el mismo escenario.

El proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Explicó que ella misma cambió de postura —pasando de decir “sí a las PASO” a decir “no”— tras escuchar a los vecinos en las distintas localidades de forma presencial, por teléfono o por mensajito. Desde su experiencia como docente, autoridad de mesa y secretaria electoral en las últimas tres elecciones, describió el cansancio de la gente: “Es tal la expresión de cansancio de las personas que cada vez que voy a una elección digo: ‘Parece que vamos como ovejas al matadero‘, donde nos obligan a tomar una decisión que no nos corresponde y después no nos dan respuestas”.

Costo y veto

La diputada estimó que la organización de las primarias demandará como mínimo 6.000 millones de pesos para movilizar toda la estructura electoral, cifra que contrastó con los 4.800 millones solicitados por los intendentes de la Cuenca Carbonífera para afrontar sueldos y aguinaldos, o los 700 millones que recibe su localidad en concepto de coparticipación y que apenas alcanzan para salarios. “Cuando vos les preguntás ‘bueno, explicame cómo lo harías o cómo lo implementarías’, te dicen: ‘Ah, no, eso lo tiene que resolver el Ejecutivo‘. No es así, porque nuestra obligación como diputados es, cuando presentamos un proyecto de ley, garantizar, entender y comprender de dónde van a salir las partidas presupuestarias“, remarcó.

En ese contexto, confirmó que el bloque oficialista respaldará la resolución que adopte el gobernador Claudio Vidal respecto a un eventual veto, señalando que sería una vergüenza para la Legislatura no haber podido sacar una ley ordenada. “Nosotros como bloque oficialista vamos a acompañar la decisión del gobernador, pero no porque estemos completamente de acuerdo en si veta o no veta, sino porque entendemos que la ley salió de manera apresurada y desorganizada“, explicó.

Financiamiento estratégico

De cara a la última sesión ordinaria prevista para el 10 de diciembre y a la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar el Presupuesto y la emergencia comercial, Loreiro también se refirió al diálogo por la Ley de Financiamiento Estratégico. Cuestionó los argumentos opositores sobre hipotecar el futuro, mencionando la magnitud de los embargos y propiedades recuperadas en causas judiciales como Vialidad y Hotesur —con la salvedad irónica de que, como dicen que no hay que hablar del pasado, no se hable del pasado—, y aclaró cuál es el destino previsto para los fondos: “Si bien hay un plan B —porque el gobernador tiene el resguardo de cómo llevar adelante los sueldos y los pagos en tiempo y forma—, lo ideal hubiera sido poder acceder a este financiamiento para la obra pública y que los fondos reservados para obra pública en el presupuesto sean readecuados para la parte salarial. Esto es lo que tiene que entender la comunidad: que no se usa para gasto corriente“.

Para graficar la postura del Gobierno provincial, comparó la administración estatal con la economía de un hogar donde los padres, como cabeza de familia, toman decisiones y a veces asumen préstamos para pagar impuestos y sostener la mesa sin trasladar la preocupación a sus hijos. “El Gobierno tiene que hacerse cargo de las necesidades de la gente, y lo hace. Nosotros como diputados tenemos que entender que tenemos que darle a la comunidad la respuesta, y después en el tiempo resolver qué hacemos con esa deuda y pagarla como toda deuda“, concluyó, contraponiendo ese esquema con los proyectos de la oposición que solicitan adelantos de coparticipación no reintegrables.