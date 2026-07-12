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La Selección argentina derrotó 3 a 1 a Suiza en el Kansas City Stadium y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo. Cuando el duelo parecía encaminarse a los penales, Julián Álvarez marcó un golazo a los siete minutos del segundo tiempo suplementario para devolverle la ventaja a la Albiceleste. Ya sobre el cierre, Lautaro Martínez sentenció el 3 a 1 a los 30 minutos del mismo período.

La clasificación desató una ola de festejos entre los hinchas y las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de celebración de dirigentes, deportistas y distintas figuras públicas. Uno de ellos fue el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien dedicó unas palabras especialmente a Julián Álvarez, conocido como “La Araña“.

“¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Araña! ¡La Albiceleste está en semifinales!“, escribió el mandatario provincial junto a una imagen del delantero cordobés de 26 años realizando su clásico festejo, inspirado en Spider-Man, con el gesto de lanzar telarañas cada vez que convierte un gol.

En el desarrollo del partido, Argentina mostró algunas imprecisiones y sostuvo la ventaja inicial gracias a la solidez defensiva de Lisandro Martínez y al constante despliegue de Julián. Emiliano “Dibu” Martínez respondió con seguridad en las pocas ocasiones en las que fue exigido, especialmente ante un remate de Granit Xhaka.

En el complemento, Suiza mantuvo su propuesta ofensiva y encontró el empate por intermedio de Dan Ndoye, quien culminó una buena jugada colectiva con un disparo rasante que pasó por debajo del arquero argentino. Minutos antes, Xhaka ya había obligado al Dibu a intervenir con una destacada atajada desde media distancia.

El encuentro cambió de rumbo tras la expulsión de Breel Embolo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por simular una infracción luego de una falta cometida por Leandro Paredes.

Con superioridad numérica, Lionel Scaloni movió el banco e hizo ingresar a Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y, más tarde, a Thiago Almada.

La Albiceleste monopolizó la posesión, aunque se encontró con una defensa suiza muy cerrada. Lionel Messi estuvo cerca con un remate que pasó junto al palo y Lisandro Martínez también contó con una ocasión clara de cabeza tras un córner, pero Gregor Kobel respondió con una gran intervención y estiró la definición al tiempo suplementario.

En el primer tiempo extra, Argentina asumió el protagonismo. Thiago Almada probó desde afuera del área y Suiza respondió con otro intento lejano de Xhaka. El desequilibrio definitivo llegó en el segundo suplementario. “La Araña” sacó un espectacular remate al ángulo para establecer el 2 a 1 y desatar la euforia argentina.

Con Suiza obligada a adelantarse, el seleccionado nacional administró la ventaja y liquidó el partido mediante un contraataque que Lautaro Martínez definió con precisión para sellar el 3 a 1 y asegurar el pasaje a las semifinales, instancia en la que se medirá con Inglaterra en Atlanta.