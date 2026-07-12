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El Gobierno de Santa Cruz resolvió otorgar por resolución una nueva recomposición salarial para el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial, luego de haber agotado todas las instancias de negociación desarrolladas en el ámbito del Consejo del Salario.

La decisión fue adoptada ante la imposibilidad manifiesta de arribar a un acuerdo con un sector de la representación policial, pese a las siete reuniones realizadas y a las quince propuestas salariales formuladas por el Poder Ejecutivo durante el proceso de negociación.

“Entendiendo que la persistente negativa a aceptar las propuestas efectuadas, derivó en un conflicto que va más allá de lo salarial y ya tiene un trasfondo más político, perjudicando al universo de los efectivos policiales que requieren respuestas hoy”, indicaron desde el Gobierno Provincial. Asimismo, agregaron: “Es prioritario dar una respuesta inmediata a los efectivos de toda la Fuerza policial, máxime teniendo en cuenta la situación de los que menos ganan y que fueron el origen del reclamo salarial”.

La nueva recomposición permitirá que un agente con cero años de antigüedad pase de percibir $1.182.351 a $1.746.634 como salario de bolsillo, desde los haberes correspondientes a julio. Esto posiciona al salario inicial de la Policía de Santa Cruz entre los tres más altos del país.

De igual forma, la medida incorpora nuevos conceptos remunerativos surgidos de los planteos realizados durante el proceso de negociación, con el objetivo de mejorar la estructura salarial y fortalecer el poder adquisitivo del personal.

El Ejecutivo remarcó que “la recuperación del salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad constituye una política sostenida, de la actual gestión, de recuperación salarial”, implementada a partir de 2024, luego de casi una década sin que la misma existiera.

Cabe aclarar que esta Resolución será de aplicación efectiva a partir del lunes, como así también, se dispuso que aquellos agentes que no se presenten a prestar servicio, sufrirán el respectivo descuento del día no trabajado.

El Gobierno Provincial reafirmó que esta decisión no implica el cierre del diálogo, sino la necesidad de garantizar que la recomposición salarial llegue de manera inmediata a quienes más la necesitan.

En ese sentido, y por expresa decisión del gobernador Claudio Vidal, en los próximos días él mismo encabezará una serie de reuniones con efectivos policiales de distintas jerarquías y destinos de la provincia, con el propósito de fortalecer los canales institucionales de diálogo permanente. Además, ordenó el fortalecimiento del área de Recursos Humanos de la Policía, para tener un espacio de mayor escucha y diálogo interno.

Recomposición salarial a partir de julio

Jerarquías y salarios

Comisario General: $3.982.451

Comisario Mayor: $3.716.307

Comisario Inspector: $3.461.005

Comisario: $3.152.505

Subcomisario: $2.826.557

Oficial Principal: $2.505.152

Oficial Inspector: $2.254.818

Oficial Subinspector: $2.020.746

Oficial Ayudante: $1.822.910

Suboficial Mayor: $3.251.379

Suboficial Auxiliar: $3.009.699

Suboficial Escribiente: $2.798.222

Sargento Primero: $2.533.885

Sargento: $2.253.525

Cabo Primero: $2.000.428

Cabo: $1.807.410

Agente: $1.746.634

Valor punto

Julio: $2.282,80

Agosto: $2.310,20

Septiembre: $2.337,92

Octubre: $2.365,98

Noviembre: $2.394,37

Diciembre: $2.423,10

Adicionales (a partir de julio)

Agente: adicional compensador de $640.000.

Desde Cabo hasta Comisario General: adicional de $430.000.

Creación del adicional por cumplimiento efectivo del servicio: $150.000.