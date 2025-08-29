Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió en El Calafate a la reciente sanción de la Cámara de Diputados al proyecto para ampliar el Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros.

En declaraciones a Ahora Calafate, entrevistado por el periodista Guillermo Pérez Luque, Vidal cuestionó al TSJ –y también al Tribunal de Cuentas- por interferir en la política.

“Ambos sectores, aunque no corresponde, hacen política desde el lado de la oposición. Muchas veces poniendo palos en la rueda“, marcó y dijo que, también “hay un reclamo generalizado de la sociedad, además de un grado de irresponsabilidad importantísimo que se hace sentir, y la sociedad este tipo de cosas las acompañan (NdR: por las modificaciones impulsadas)“.

“Queremos que las denuncias, expedientes y las investigaciones se muevan. Que los vecinos que tienen alguna inquietud y solicitaron que la Justicia intervenga, lo haga. Simplemente eso, democracia y justicia. Lo que reclaman muchos vecinos“, enfatizó el gobernador y destacó que “pudimos obtener este proyecto a favor gracias a los diputados que acompañaron en la Cámara y comenzaremos a trabajar tratando de generar más transparencia en beneficio de la sociedad”.

Consultado sobre el cuestionamiento de mayor gasto ante esta ampliación, dijo que “termina siendo un discurso de un sector que le miente a la sociedad y que gobernó por más de tres décadas y que, respaldados y protegidos por la Justicia, generaron los hechos de corrupción más grandes en la historia de este país“.

En ese sentido, finalizó subrayando que “la consecuencia es la falta de infraestructura y la pobreza extrema en Santa Cruz” y sostuvo: “Todo lo que digan con respecto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, con esas críticas destructivas, no les doy importancia, sigo para adelante. Quiero que mi provincia tenga Justicia y que sea en beneficio del pueblo. De lo justo. Y no a favor de lo injusto y de todos los horrores que cometieron en la provincia. Basta de lo mismo. Es una decisión política tomada”.

