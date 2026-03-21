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El gobernador Claudio Vidal puso en el centro de la agenda política de Santa Cruz la industria hidrocarburífera convencional y no-convencional con el horizonte en la productividad y la generación de puestos de trabajo.

Volvió a dar previsibilidad al desarrollo no convencional con la continuidad labores en Palermo Aike -la hermana menor de Vaca Muerta- al anunciar la hoja de ruta exploratoria acordada con YPF.

Asimismo, rubricó un acuerdo para el avance por el saneamiento del pasivo ambiental en Santa Cruz que estará totalmente financiado por aquella petrolera.

Las gestiones se complementan con el análisis del nuevo esquema de regalías para incentivar el convencional. El distrito patagónico posee un alto potencial productivo en sus campos maduros, la decisión política es ponerlos a producir bajo un eficiente acuerdo con las operadoras.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto al gobernador Claudio Vidal.

Palermo Aike

El gobernador Claudio Vidal recordó que se completó la primera locación de tres comprometidas por YPF en Palermo Aike, mientras que la segunda está en marcha. “Faltan tres capas de la segunda locación y ya se terminó la primera”, explicó.

Entre los anuncios de mayor resonancia, confirmó que la petrolera nacional iniciará la perforación del primer pozo exploratorio para el desarrollo de hidrocarburo no-convencional: “La inversión que puede rondar entre 75 y 80 millones de dólares”.

La Opinión Austral confirmó en exclusiva que el equipo perforador ya se encuentra camino a Santa Cruz y que en las próximas semanas iniciará las labores comprometidas por la compañía energética nacional.

Se recuerda que en “Argentina Week 2026” desarrollada en Nueva York, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín confimó estos avances.

En 2025, el Gobierno de Santa Cruz e YPF firmaron el compromiso de inversión para la perforación de 3 pozos exploratorios no convencional en la roca madre Palermo Aike, ubicados en los yacimientos en los permisos La Azucena y El Campamento Este, con una inversión total de USD 200 millones.

Para avanzar en esas las locaciones, se demandó movimiento de suelos, accesos y contratación de personal local.

Saneamiento ambiental

La hoja de ruta para la actividad hidrocarburífera de la provincia productora no terminó allí.

En paralelo, Claudio Vidal mantuvo reuniones con Matías Farina, vicepresidente Ejecutivo Upstream y Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos -ambos ejecutivos de YPF- y rubricó el convenio con la energética para el saneamiento de los pasivos ambientales de Santa Cruz.

Se trata de un acuerdo único en Argentina que contó con el aval técnico de expertos de la Universidad de Buenos Aires, una institución reconocida mundialmente por su prestigio.

“Firmamos un acuerdo que nos permite levantar seis equipos de abandono en los próximos días“, anunció Vidal para anunciar más actividad en los yacimientos.

“Será un proceso serio y meticuloso, como lo requieren los recursos naturales de la provincia”, dijo oportunamente a La Opinión Austral el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Ing. Alejandro Martínez.

Decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Ing. Alejandro Martínez.

Regalías e inversión

En un escenario que trae una ventana de oportunidad para las provincias productoras ante el precio internacional del crudo por los actuales conflictos desatados en Medio Oriente, Vidal adelantó que negocia la incorporación de más equipos para reactivar la actividad en zona norte de la provincia.

“Estamos a punto de acordar la suba de cinco o seis equipos más, incluso un equipo perforador”, señaló.

Asimismo, confirmó que su gobierno trabaja en un nuevo esquema de regalías hidrocarburíferas para pozos de baja producción.

“Estamos hablando de pozos de 0,30 a 0,50 metros cúbicos por día. La idea es incentivar la inversión”, indicó.

Consultado sobre una eventual reducción de regalías, respondió: “Es una discusión de ida y vuelta. Las empresas exigen garantías y condiciones, pero estamos preparados para dar esa discusión”.

“El objetivo del nuevo esquema apunta a la producción incremental, buscando favorecer inversiones que tiendan a ese objetivo”, se informó oficialmente.

“Es el momento de levantar la producción convencional. Son yacimientos maduros y les quedan pocos años de vida”, concluyó.