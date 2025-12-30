Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal habló en el marco de un acto por terrenos para familias de Río Gallegos. En una extensa conferencia de prensa con los medios, entre ellos La Opinión Austral, adelantó que la provincia realizará entrega de tierras fiscales para producirlas; se refirió al presupuesto nacional, la sanción del presupuesto provincial y la posibilidad de cubrir el déficit. Asimismo, cuestionó con dureza a la justicia, particularmente al vocal Fernando Basanta y al juez Marcelo Bersanelli.

Prensa: Gobernador, estuvo haciendo entrega de certificados de posesión de terrenos. ¿Nos cuenta de qué se trata?

–Claudio Vidal: Sí, la verdad que un momento muy lindo, más que nada para las familias que tienen la oportunidad por primera vez de tener una tierra, un terreno y poder construir su sueño, la vivienda y un lugar en donde vivir de acá para adelante. Pero además también trabajando con los distintos organismos que conforman el Estado para después de un relevamiento que venimos haciendo hace mucho tiempo, poder entregar campos fiscales, volver a poner en orden.

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto de Entrega de Actas de Posesión de Terrenos a 50 familias en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) de Río Gallegos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Hay más de 270 estancias que fueron entregadas en su momento y nunca se hicieron los papeles; hoy son campos abandonados, improductivos; hay chacras que ha entregado el Consejo Horario Provincial y la verdad que tampoco nunca este se las hizo producir. Se trata de reordenar el Estado y dar oportunidades para aquellos argentinos, santacruceños, que quieren seguir apostando a su provincia. Esta es la segunda provincia más grande del país; termina siendo un hecho totalmente injusto que nuestros vecinos no tengan la oportunidad de construir una vivienda; hay miles de familias en Santa Cruz que reclaman por un terreno para poder construir su vivienda; hay miles de santacruceños que quieren tener la oportunidad de tener tierra para poder producir, así que ¿Cómo no lo vamos a hacer? La decisión política ya está tomada. Queda ahora que los organismos avancen cuanto antes para poder hacer entrega de las tierras.

Vidal indicó que el Consejo Agrario Provincial tiene la instrucción de convocar a los presidentes de la sociedad rural de toda la provincia.

Esto lo vamos a hacer a partir del 1° de enero. De hecho, el próximo acto de este tipo en donde vamos a estar entregando otros 50 terrenos más va a ser para los primeros días de febrero. El Consejo Agrario Provincial tiene la instrucción de convocar a los presidentes de la sociedad rural de toda la provincia, a los referentes de los distintos sectores de chacras que están produciendo o no, convocarlos a una mesa, comentarles de qué se trata de este proyecto y obviamente con algo muy bien claro: Queremos que los beneficiados sean los que viven en esta provincia y que realmente pongan a producir la tierra.

Vidal: “Hay más de 270 estancias que fueron entregadas en su momento y nunca se hicieron los papeles; hoy son campos abandonados, improductivos”.

Prensa: Hoy la última reunión de gabinete ¿Qué balance se va haciendo y qué objetivos a futuro?

-Claudio Vidal: Estamos trabajando ya para lo que se viene el próximo año y solicitando más compromiso de cada uno de los funcionarios en los distintos organismos. Fue un año muy pero muy difícil, un año complicado en lo económico a nivel país. Eso está muy reflejado no solamente en los números que son públicos, sino también en cómo se va moviendo la economía a nivel nacional, a nivel provincial. Sabemos que son momentos complejos; justamente es ahora en donde el Estado tiene que comenzar a funcionar mucho mejor, depende también del compromiso de todos los que conformamos el Estado.

Prensa: ¿Ya llegaron las camionetas de YPF y qué se hará con ellas?

-Claudio Vidal: Llegaron 50 camionetas que van a ser entregadas a las escuelas rurales, al sector de criminalística en el Ministerio de Seguridad, a algunos organismos que tienen que realizar distintas tareas en sectores que a veces por el clima que es adverso, es difícil transitar, así que por eso son vehículos 4×4. Lo bueno de todo esto que es son herramientas que son muy útiles para el mejor funcionamiento del estado y se van a entregar a los sectores que realmente necesitan el vehículo, que no es para vacacionar, no es para pasear, no es para uso personal, es para prestar mejor servicio en el Estado Provincial; seguramente la próxima semana comenzamos a entregar los vehículos.

Las 50 camionetas que ya llegaron a Río Gallegos y serán distribuidas. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Prensa: ¿Cómo cierra el año Gobernador, que también fue electoral, de reordenamiento de la provincia, de números en contra de un gobierno nacional que no hace los aportes como se hacía en otro momento?

Claudio Vidal: Difícil. Nosotros hoy solicitamos recursos con respecto a lo económico al Estado Nacional que muchas veces tiene la predisposición de acceder al pedido de las provincias; lo único que cuando nuevamente se vuelve a distribuir la recaudación en concepto de coparticipación de nación a las provincias, automáticamente te lo descuentan. No existen más esos ATN’s (Aportes del Tesoro Nacional) que llegaban años atrás y muchas veces no se controlaban. Estamos absolutamente solos. Por eso es que trabajamos fuertemente en reordenar el Estado y durante el mes de enero, febrero, marzo y todos los meses siguientes vamos a trabajar en hacer lo que realmente tenemos que hacer para de una buena vez terminar de ordenar algo que viene desordenado hace muchos años. Y no estoy justificando lo que no pudimos resolver. Lo vamos a hacer, hay que poner en orden la casa y este tipo de medidas como las que comenzamos a anunciar en el día de hoy, van a ser muy útil para el desarrollo de la provincia y el reordenamiento del Estado. No podemos tener tierras improductivas. Así que también acá hay un llamado de atención a los que son dueños y no han hecho nada para volver a producir.

Prensa: ¿Qué puede esperar la gente del gobierno para este 2026?

-Claudio Vidal: Un gobierno que trabaje realmente y que se aboque de lleno a cumplir con los deseos que tiene el pueblo de Santa Cruz. A veces es como que sentimos que hay mucha demanda y mucha inquietud para que el Estado resuelva rápido; yo entiendo, pienso como el vecino, soy uno más. Así que quiero lo mejor para el próximo año, sé que económicamente es difícil, voy a hacer una reiteración: los números son de estado público, la situación del país es compleja, es una situación que muchas veces obliga a las provincias a tomar ciertas medidas para poder funcionar un poquito mejor; la falta de dinero muchas veces complica y termina siendo un condicionante para ser más eficiente, pero hacemos todo lo que podemos, lo vamos a seguir haciendo.

El gobernador en la Estancia Alice en El Calafate con el proyecto agroproductivo.

El pueblo de Santa Cruz tiene que saber que hay un gobierno que trabaja para salir de esta situación y que vamos a estar siempre en el mismo lugar, dando la cara, cueste lo que cueste y a veces aunque somos ejemplo de crítica, créame que estamos trabajando para poder salir adelante y hacemos lo que más podemos hacer en este momento.

La Opinión Austral: Gobernador, nos da una definición del presupuesto nacional que viene con un ajuste para las provincias, y también sobre la autorización a la provincia a poder acompañar el déficit desde la Cámara de Diputados.

-Claudio Vidal: Con respecto al presupuesto nacional, nunca vamos a estar conformes y más aún cuando te toca gobernar y esperas mucho más de ayuda de parte del gobierno nacional, pero bueno, es lo que hay y nosotros nos adaptamos. Yo fui muy crítico, porque gran parte del presupuesto nacional en la provincia tiene que ver con sectores que dependen netamente del gobierno nacional, entonces te lo instalan en el presupuesto y te quitan margen de funcionamiento después.

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto Provincial 2026. (Foto: La Opinión Austral).

Es lo que hay y nos tenemos que acostumbrar a poder salir adelante entre nosotros, ayudándonos, trabajando en equipo, trabajando en conjunto, dejando de criticar tanto y abrocharse el cinturón y a laburar, que es lo que exijo siempre. Por otro lado, con respecto al endeudamiento es muy probable que tomemos cierta medida pensado en el sector de salud, en donde sabemos muy bien que hace muchos años hay un serio problema de infraestructura, aparatología, tecnología que está faltando en los hospitales y es de suma importancia. Sabemos que es una deuda pendiente y lo vamos a encarar desde ese lugar.

Prensa: ¿Cuál es su deseo como gobernador de la provincia de Santa Cruz para este 2026? Si lo pudiera definir en una sola palabra?

-Claudio Vidal: Que la provincia pueda salir adelante. Es un momento difícil, pero estoy sumamente convencido que si seguimos vamos apostando a la educación, al trabajo y a la producción, vamos a poder salir adelante. Lamentablemente, los mejores años en donde esta provincia recibía fondos, pero muchas veces sin control, hoy no están, no existen. Nos tenemos que arreglar solos. Por eso, ven a esta persona que les está hablando en este momento trabajando y apostando 100% a la producción. Si en la provincia de Santa Cruz no entendemos que debemos volver a producir, a trabajar, a poner en marcha nuestras distintas actividades y generar valor agregado, va a ser imposible poder vivir mejor. Hay que hacerlo y lo tenemos que hacer entre todos.

Prensa: ¿Qué va a pasar con YCRT?

-Claudio Vidal: Con YCRT logramos que lo puedan incorporar al presupuesto. Tenemos presupuesto para funcionamiento de todo el año siguiente. Ahora, hay que terminar de tomar decisiones que permitan a YCRT volver a producir carbón en más cantidad, generar nuevos contratos y poder generar energía. Nosotros logramos que la empresa se vuelva a poner en marcha; no llegó al punto de equilibrio que tendría que tener, eso es cierto, pero por lo menos ya estamos vendiendo carbón.

Vidal: “Hay que terminar de tomar decisiones que permitan a YCRT volver a producir carbón en más cantidad, generar nuevos contratos y poder generar energía”. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Hay distintas propuestas para YCRT, es algo que hoy tiene como responsabilidad para resolver el interventor Pavel Gordillo y no deja de ser un sector que depende netamente de la nación. Yo hago todo lo que puedo, como lo hice desde el primer día, como lo voy a seguir haciendo para que la empresa que contiene a más de 2000 familias y que contiene un sector económico fuerte de nuestra provincia siga de pie, siga en marcha, y deseo lo mejor y que la empresa realmente vuelva a producir.

Prensa: ¿Qué piensa de la justicia y como ha hecho caso omiso a lo que haya sancionado la legislatura constantemente?

-Claudio Vidal: La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora. La Corte Suprema de Justicia ya le pegó un tirón de oreja y le respondió rápidamente. Creo que todos se dieron cuenta de que hay una decisión firme de que en la provincia de Santa Cruz la justicia no siga haciendo lo que quiere, violando la Constitución Provincial, la Constitución Nacional. No son un hecho aislado de la sociedad.

De izq. a der.: Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña.

La justicia en la provincia de Santa Cruz tiene que otorgar un servicio de justicia como corresponde y realmente ajustándose a lo que marca la Constitución Provincial; acá durante años hicieron lo que quisieron, hoy tienen miedo, tienen terror de perder el último bastión. Ese bastión que sigue protegiendo al sector político que saqueó la provincia. Convengamos que hubo mucho robo en la provincia de Santa Cruz y que la justicia fue cómplice. Ahora, que les moleste que diga esto, bueno, es cierto, les molesta, pero tendrían que dejar trabajar más un poquito al gobierno provincial, dejarse de molestar tanto con recursos amparo que la única intención de esos recursos amparo es desfinanciar el Estado, que no podamos funcionar porque no deja de ser de parte de la justicia un hecho totalmente antidemocrático, más que nada para los (Marcelo) Bersanelli de la vida y ese grupo de Fernando Basanta que entró al Tribunal Superior de Justicia por la ventana. Tuvo la oportunidad de salir por la puerta, lamentablemente no lo hizo, opera todo el tiempo, bueno, la justicia nacional creo que fue más que clara. Se tiene que volver a expresar y espero que sea a favor de la democracia y a favor del pueblo.

Prensa: Gobernador, usted dijo recién que dependemos mucho del gobierno nacional, el tema represa ¿Cómo viene avanzando?

-Claudio Vidal: Dependemos hace muchos años. Avanzó y detrás de esto un gran trabajo. Hay 22 personas que ya fueron convocadas a revisión médica y que seguramente se van a estar incorporando los primeros días de enero. Lo bueno esto que se destrabó algo que viene generando problemas, inconvenientes hace más de 2 años y medio. Quiero aclarar que Represa no la paró el Gobierno Nacional actual, la paró el Gobierno anterior que jamás quiso firmar la última parte de la adenda.

Vidal adelantó que hay 22 personas que ya fueron convocadas a revisión médica y que seguramente se van a estar incorporando los primeros días de enero.

Prensa: ¿Cómo viene el pago del sueldo a la administración pública?

-Claudio Vidal: Con respecto a eso vamos a hacer nuevamente todo lo posible para cumplir con las fechas que nos indica el uso de costumbre, a lo que estamos siempre obligados. Lo hacemos siempre, más allá de que parte del sector político opositor y algunos medios han tratado de instalar durante estos 2 años que no hemos otorgado paritaria, cosa que no ha sido cierto, todas las paritarias fueron por encima de la inflación y a pesar de que ese mismo sector político y algunos medios han instalado que no íbamos a liquidar aguinaldos o que no íbamos a pagar salarios, nosotros cumplimos con el mandato de la sociedad y con las obligaciones que tiene el Estado con sus trabajadores. Así que hasta ahora no pueden decir nada, nos ajustamos a lo que marca la ley, a lo que marcan los convenios colectivos de trabajo, cuarto día hábil, siempre estamos liquidando salarios.