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El gobernador Claudio Vidal destacó la adquisición de los activos de Minera Triton por parte de Minera Don Nicolás y señaló que la operación representa un avance concreto en el camino hacia la recuperación de Manantial Espejo, el yacimiento ubicado en cercanías de Gobernador Gregores que dejó de operar en diciembre de 2022.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para uno de los emprendimientos mineros históricos de Santa Cruz y se inscribe en la política impulsada por el Gobierno Provincial para recuperar la capacidad productiva, promover inversiones privadas y generar nuevas oportunidades laborales.

“Santa Cruz tiene recursos, trabajadores capacitados y todo para desarrollar una actividad minera que genere oportunidades reales. Donde durante años hubo abandono y falta de gestión, hoy estamos trabajando para recuperar la actividad, gestionar inversiones y defender el trabajo santacruceño”, afirmó Vidal.

El mandatario recordó que recuperar la producción y generar empleo fue uno de los compromisos asumidos desde el inicio de su gestión. “Nos comprometimos a recuperar la producción y devolverle al trabajo el lugar que nunca debió perder. Hoy estamos convirtiendo ese compromiso en hechos concretos”, sostuvo.

La minera Don Nicolás adquirió a Triton.

Manantial Espejo

Al referirse a la situación que atravesó el yacimiento, Vidal recordó el proceso de abandono de la operación y la desvinculación de trabajadores que quedaron sin empleo.

En ese contexto, cuestionó la falta de políticas de control durante la gestión anterior y sostuvo que el Estado debe asumir un rol activo en la defensa del empleo y el desarrollo de la actividad productiva. “La Mina Manantial Espejo, propiedad de la operadora Triton, tuvo un abandono de mina, despidiendo a los trabajadores que realizaban sus tareas en el lugar. Todo esto fue por falta de políticas de control de un gobierno ausente“, había señalado el gobernador al referirse a los antecedentes del cierre.

Hoy, la adquisición de los activos por parte de Minera Don Nicolás permite avanzar hacia la recuperación del establecimiento, con nuevas perspectivas de inversión, reacondicionamiento de instalaciones y futura reanudación de la producción.

Para el Gobierno Provincial, este proceso representa mucho más que la recuperación de un emprendimiento minero: significa volver a generar actividad económica, recuperar puestos de trabajo y fortalecer a los proveedores y empresas santacruceñas vinculadas con la industria.

Más producción y trabajo

Vidal remarcó que la recuperación de Manantial Espejo forma parte de una política más amplia destinada a fortalecer la producción y aprovechar el potencial de los recursos naturales de la provincia.

La adquisición de los activos de Triton por parte de Minera Don Nicolás permite avanzar hacia la recuperación del establecimiento.

“La nueva etapa de Manantial Espejo es parte de un objetivo más grande: recuperar nuestra capacidad productiva y construir una provincia que pueda sostenerse con su propio trabajo“, afirmó.

En esa línea, sostuvo que Santa Cruz necesita más inversiones, mayor actividad económica y controles que permitan garantizar que el desarrollo de los recursos naturales se traduzca en beneficios concretos para la provincia.

“Produciendo es la única manera de salir adelante. Con más inversiones y más empleo vamos a poner de pie a Santa Cruz”, expresó.

Finalmente, el gobernador ratificó la importancia de fortalecer la participación de las empresas locales y ampliar las oportunidades para los trabajadores de la provincia.

“Quiero más controles en la actividad minera y en la actividad petrolera, quiero más empresas locales, quiero más PyMES funcionando, quiero más trabajo santacruceño“, enfatizó.