El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participa en la ciudad de Nueva York del encuentro internacional Argentina Week 2026, donde se reúne con inversores, banqueros y empresarios globales en una agenda orientada a promover oportunidades de inversión en el país y en las provincias.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la importancia de formar parte de estos espacios de vinculación con el sistema financiero internacional.

“En Nueva York participamos de un encuentro con inversores internacionales. Hoy compartí una jornada de trabajo, en el marco de Argentina Week 2026, junto al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y referentes del sistema financiero internacional”, expresó Vidal.

El gobernador señaló que el encuentro reúne a empresarios, analistas y fondos de inversión que siguen de cerca el proceso económico que atraviesa la Argentina, y que buscan evaluar oportunidades de desarrollo en distintos sectores.

“Estas reuniones son importantes, porque participan bancos globales, inversores y representantes de grandes empresas que analizan oportunidades de desarrollo en distintos sectores de la economía argentina. Son espacios donde se comparten perspectivas, se presentan proyectos y se generan vínculos que pueden abrir puertas a futuras inversiones”, señaló.

Claudio Vidal junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante un encuentro con inversores internacionales en las instalaciones de JP Morgan.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que las provincias estén presentes para mostrar su potencial productivo.

“Por eso es necesario que como provincia estemos presentes y podamos mostrar nuestras capacidades productivas y las oportunidades que existen en cada región. Santa Cruz puede”, concluyó.

Argentina Week: el evento que busca atraer inversiones

El encuentro se desarrolla en la sede de J.P. Morgan Chase, ubicada en Park Avenue, uno de los centros financieros más influyentes de Wall Street. Durante 48 horas, más de 200 inversores, banqueros y ejecutivos de compañías multinacionales participan de reuniones y exposiciones sobre oportunidades de inversión en la Argentina.

La iniciativa fue impulsada por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto al equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo, con el objetivo de posicionar al país ante el sistema financiero global.

El evento cuenta además con el respaldo de J.P. Morgan, Bank of America y Citibank, tres de los principales bancos internacionales que acompañan la estrategia oficial para atraer capitales hacia la economía argentina.

En este contexto, gobernadores de distintas provincias participan del encuentro para exponer las potencialidades productivas de sus territorios y fortalecer vínculos con inversores y actores clave del mundo financiero.

La exposición del jueves: energía, minería y desarrollo regional

Como parte de la agenda de actividades, el próximo jueves 12 de marzo el gobernador Claudio Vidal participará de mesas de conversación sectoriales que se realizarán en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, ante empresarios e inversores internacionales.

El encuentro comenzará a las 8:00 de la mañana (hora del este) y contará con paneles dedicados a sectores estratégicos para el desarrollo productivo del país.

El primer panel estará enfocado en energía y oil & gas, con la participación de Horacio Marín, CEO de YPF, y de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

“Estos encuentros pueden abrir puertas a futuras inversiones”, señaló el gobernador de Santa Cruz.

El segundo panel abordará el potencial de la minería estratégica y los minerales críticos, y contará con la participación de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En paralelo, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) organizará el panel “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios”, donde referentes del sector privado analizarán el escenario económico y las oportunidades de inversión en el país.

Participarán Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, con la moderación de Anna Cohen, presidenta del Grupo Cohen.

Durante el encuentro, los empresarios analizarán la evolución del contexto macroeconómico, los desafíos en materia de competitividad y el potencial de distintos sectores productivos.

Milei abrió el evento ante inversores internacionales

La apertura de Argentina Week estuvo a cargo del presidente Javier Milei, quien brindó un discurso ante empresarios, analistas y representantes del sistema financiero global.

Durante su exposición, el mandatario defendió el programa de reformas económicas impulsado por su gobierno, orientado a reducir el gasto público, estabilizar la macroeconomía y generar condiciones favorables para el crecimiento del sector privado.

Milei sostuvo que uno de los objetivos centrales de su administración es convertir a la Argentina en uno de los países más libres del mundo, con reglas claras para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas.

En ese marco, destacó la necesidad de consolidar un marco institucional que brinde seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores internacionales.

El respaldo del sistema financiero internacional

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan y una de las figuras más influyentes del sistema financiero global.

Su presencia en el evento fue interpretada como un respaldo institucional relevante para la iniciativa, ya que no es habitual que comparta espacios públicos con mandatarios de América Latina en este tipo de encuentros.

Para el Gobierno nacional, el diálogo con los principales actores del mercado financiero internacional busca mejorar la percepción externa sobre la economía argentina y generar nuevas oportunidades de inversión.

Santa Cruz busca posicionarse ante inversores

En ese escenario, la presencia del gobernador Claudio Vidal forma parte de una agenda destinada a posicionar a Santa Cruz ante inversores internacionales y difundir el potencial productivo de la provincia.

Desde el gobierno provincial señalaron que el objetivo es consolidar proyectos vinculados principalmente a energía, minería e infraestructura, sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico regional.

La participación en foros internacionales como Argentina Week apunta además a fortalecer la agenda externa de la provincia, generar nuevos vínculos con empresas y fondos de inversión, y abrir oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos en territorio santacruceño.