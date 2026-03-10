Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz avanza con un ambicioso plan de recuperación de infraestructura escolar en la Cuenca Carbonífera, con una inversión que supera los $1.100 millones y que impactará directamente en establecimientos educativos de Río Turbio y 28 de Noviembre. Las obras, impulsadas a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), también buscan dinamizar el empleo local mediante la reactivación de la obra pública.

La iniciativa se enmarca en el plan de recuperación histórica de edificios escolares impulsado por la gestión provincial y contempla trabajos estructurales, mejoras en seguridad y la adecuación de espacios para fortalecer el desarrollo de las actividades educativas.

Obras en escuelas de Río Turbio

En la localidad de Río Turbio se intervendrán tres instituciones educativas: la Escuela Primaria N°54, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°4 y la Escuela Provincial de Educación Especial N°9.

La Escuela Primaria N°54 recibirá una intervención integral con una inversión estimada de $180 millones y un plazo de ejecución aproximado de 45 días.

Los trabajos incluirán reparaciones en la fachada y los aleros; reconstrucción de veredas y accesos; reparación de cubiertas y techos para evitar filtraciones; arreglo de paredes y pintura general del edificio y revisión y mantenimiento de los núcleos sanitarios.

Estas mejoras apuntan a optimizar las condiciones edilicias y garantizar mayor seguridad para estudiantes y docentes.

En el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°4 se ejecutará una obra con una inversión cercana a $170 millones, que también tendrá un plazo estimado de 45 días.

Las tareas se realizarán por etapas e incluyen reparación de cubiertas y techos; mantenimiento del sistema sanitario, renovación de pintura interior en aulas y espacios comunes y trabajos de zinguería y mejora de drenajes.

En el Colegio Secundario N°4 realizarán reparaciones en techos, mantenimiento del sistema sanitario y renovación de la pintura en aulas y espacios comunes.

Estas intervenciones permitirán mejorar el mantenimiento general del edificio y prevenir deterioros estructurales.

Del mismo modo, la Escuela Provincial de Educación Especial N°9 será alcanzada por obras destinadas a mejorar la accesibilidad y reforzar distintos sectores del predio. Los trabajos incluyen la construcción de muros de contención en la rampa y en la explanada de ingreso, adecuación de desagües pluviales, mejoras en el cerco perimetral y la instalación de un nuevo portón de acceso. También se prevé la construcción de una vereda de conexión hacia el invernadero, reparaciones en la sala de máquinas y el reemplazo de puertas de acceso.

Nuevo edificio para la Escuela Industrial de Procesos Energéticos en 28 de Noviembre

Además de las obras en Río Turbio, el Gobierno Provincial avanzará en 28 de Noviembre con la puesta a punto del edificio donde funcionará la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE).

La obra contempla trabajos de adecuación del edificio y la compra de equipamiento, con una inversión estimada en $500 millones.

Actualmente la EIPE desarrolla sus actividades en distintos espacios de la localidad. Con la finalización de este proyecto, la institución podrá centralizar su funcionamiento en un solo edificio, fortaleciendo su propuesta educativa vinculada a los procesos energéticos, la producción y el desarrollo de la Cuenca Carbonífera.

Infraestructura escolar y generación de empleo

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó que estas obras forman parte de una política destinada a recuperar y mejorar la infraestructura escolar en toda la provincia.

“Estas intervenciones se realizan en el marco del plan de recuperación histórica de las escuelas y apuntan no solo a resolver necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, sino también a mejorar la infraestructura educativa”, afirmó.

Además, la funcionaria remarcó el impacto económico y social de la obra pública en las localidades.

“Santa Cruz es una de las pocas provincias que hoy mantiene obras en marcha desde el Gobierno provincial, y eso también genera oportunidades de trabajo. Cuando se activan las obras se necesita mano de obra y eso impulsa el empleo local”, sostuvo.

Inversión estratégica para la Cuenca Carbonífera

Con estas intervenciones en Río Turbio y 28 de Noviembre, el Gobierno de Santa Cruz consolida una inversión cercana a los $1.100 millones destinada a mejorar las condiciones de las escuelas y fortalecer la formación técnica vinculada al desarrollo energético de la región.

Las obras no solo buscan modernizar la infraestructura educativa, sino también acompañar el crecimiento productivo de la Cuenca Carbonífera y generar nuevas oportunidades laborales en las comunidades locales.