Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este miércoles una recorrida por el predio de la ex Austral Construcciones en Río Gallegos, recientemente adquirido por la Provincia y que se convertirá en la sede de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U..

La recorrida simbolizó la “toma de posesión” del predio y contó con la cobertura especial de La Opinión Austral y LU12 AM680.

Gustavo Sívori (Santa Cruz Puede SAU) y la ministra de la Producción, Nadia Ricci, acompañaron a Claudio Vidal en la recorrida del predio de Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Vidal estuvo acompañado por el presidente de la empresa estatal, Gustavo Sívori y de la ministra de la Producción, Nadia Ricci. Tras una detallada recorrida por todas las instalaciones, en rueda de prensa, el mandatario anunció la puesta en marcha de proyectos productivos y criticó duramente la herencia de corrupción y abandono que dejó la empresa vinculada al kirchnerismo.

“Ingresar a estas instalaciones me generó tristeza y bronca, porque aquí se destruyó una parte de nuestra historia, se robó el futuro de la gente. Pero también siento esperanza: este lugar va a volver a ser un espacio de producción y trabajo, en beneficio de la sociedad”, sostuvo el gobernador.

Expedientes amontonados por todo el suelo de las oficinas de Austral Construcciones. “Es triste ver todo esto”, dijo Claudio Vidal. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El predio pasará a ser sede de Santa Cruz Puede S.A.U.

El inmueble, ubicado en el acceso norte a la ciudad de Río Gallegos, frente al Aeropuerto local, fue adquirido recientemente por la Provincia tras una oferta presentada ante la Justicia. Ahora será la base operativa de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., creada por la actual gestión para impulsar proyectos productivos y de desarrollo económico en distintos puntos del territorio provincial.

Según detalló el gobernador, el lugar comenzará a reacondicionarse en los próximos días. “Vamos a poner en orden la documentación, limpiar y empezar a trabajar. El primer proyecto será la planta de alimento balanceado, y una vez en marcha, avanzaremos con la planta de puertas placas, para la cual ya tenemos la maquinaria comprada”, anunció.

Además, adelantó que en el mismo predio se proyecta la creación de un laboratorio de medicamentos genéricos, con el objetivo de reducir costos y fortalecer la producción local. “Queremos dejar de comprar afuera y dejar la plata en nuestra provincia. Apostamos al desarrollo, a la producción y a la generación de empleo en Santa Cruz”, enfatizó.

“Queremos demostrar que Santa Cruz sí puede” sostuvo el gobernador Claudio Vidal, tras recorrer el predio de Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Santa Cruz fue la cuna de la corrupción, pero va a transformarse”

Durante el diálogo con los medios, entre ellos La Opinión Austral y LU12 AM680, Claudio Vidal no evitó referirse al pasado del predio, que fue emblema del auge y posterior caída de la empresa Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez. “Ahí adentro hay carpetas de obras que se pagaron y nunca se hicieron. Por eso somos pobres en este país. Santa Cruz fue conocida como la provincia de la corrupción, y este es el claro ejemplo”, señaló con firmeza.

“A esta provincia no la fundió el pueblo, la fundieron los que se llenaron de plata con la obra pública. Nos robaron la posibilidad de vivir mejor. Pero vamos a demostrar que se puede hacer distinto, que se puede trabajar con transparencia y en beneficio de todos”, agregó.

Producción, trabajo y recursos propios

El gobernador destacó que su gestión apuesta al desarrollo productivo como único camino para sacar adelante a la provincia. “La Argentina sólo tiene una forma de salir adelante: con trabajo y producción. No hay otra receta. Estamos solos, sin ayuda extraordinaria de la Nación, pero seguimos cumpliendo con nuestros compromisos y generando empleo genuino”, remarcó.

En esa línea, mencionó algunos de los proyectos en marcha, que se suman a los proyectados (planta de alimento balanceado, fábrica de puertas placa y laboratorio de remedios genéricos)

Más de 300 hectáreas productivas cerca de El Calafate , donde el 1° de febrero se cosechará la primera pastura destinada a la planta de alimento balanceado.

, donde el 1° de febrero se cosechará la primera pastura destinada a la planta de alimento balanceado. Producción vitivinícola en Lago Posadas , con 6.000 parras en desarrollo.

, con 6.000 parras en desarrollo. Nuevas plantas pesqueras y la próxima apertura de una tercera en el sur provincial.

y la próxima apertura de una tercera en el sur provincial. Exploraciones mineras de Fomicruz, que recientemente detectó altos valores de uranio y vanadio en territorio santacruceño.

El Consejo Agrario Provincial (CAP) avanza en el Plan de Desarrollo Vitivinícola de Santa Cruz, impulsado con aportes provenientes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Lago Posadas.

Decreto por la cesión de áreas petroleras

En otro orden, el gobernador se refirió a la reciente firma del contrato de cesión de áreas entre Fomicruz y siete empresas para la operación de las 10 áreas cedidas por YPF.

Vidal adelantó que el próximo martes 18 de noviembre firmará el decreto que cierra la cesión de áreas petroleras de Fomicruz a nuevas empresas operadoras, y habilita a estas a tomar posesión de los campos el próximo 1 de diciembre.

Destacó que se abre una nueva etapa para el flanco norte, con una metodología que distribuye los yacimientos entre varios actores para aumentar la productividad.

Finalmente, el gobernador convocó a la comunidad a acompañar este proceso: “Convoco a todos los que quieran trabajar y aportar ideas. Santa Cruz puede, y lo vamos a demostrar con hechos. Este lugar será un símbolo de la producción y el trabajo”