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El gobernador Claudio Vidal encabezó una visita institucional al Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), en la ciudad de Calgary, Canadá, en el marco de una agenda internacional orientada a fortalecer el desarrollo productivo de Santa Cruz. La actividad tuvo como eje el análisis de modelos de formación técnica vinculados al sector energético, con el propósito de evaluar su posible implementación en la provincia y potenciar la capacitación de mano de obra local.

La comitiva santacruceña estuvo integrada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; representantes del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Dante Llugdar y Luis Gustavo Villegas; y referentes de CGC, entre ellos Pablo Chebli, Rodrigo Fernández, Juan Manuel D’Aloé y Jorge Osycka.

Asimismo, participaron autoridades del Gobierno de Alberta (Canadá), entre ellas Benigno Rojas-Moreno, director de Comercio para las Américas, quienes acompañaron el recorrido institucional y el intercambio de experiencias.

Capacitación e industria

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones del instituto y se interiorizaron en los esquemas de capacitación que allí se desarrollan, orientados tanto a jóvenes que buscan su primera inserción laboral como a trabajadores que requieren procesos de especialización y actualización técnica.

La foto de la visita institucional al Southern Alberta Institute of Technology (SAIT).

El modelo educativo del SAIT se distingue por su fuerte articulación con la industria, combinando formación académica, prácticas en entornos reales y el uso de tecnología de vanguardia, lo que garantiza una preparación integral para las distintas etapas del desarrollo profesional dentro del sector energético.

En este contexto, se evaluaron alternativas de cooperación que permitan adaptar estas experiencias a la realidad de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la formación local y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad energética.

Claudio Vidal: “Este es el camino que tenemos que seguir. No alcanza con tener recursos; tenemos que formar a nuestra gente para que esos recursos generen trabajo real en Santa Cruz”, afirmó.

La iniciativa busca consolidar un esquema en el que la capacitación técnica se convierta en una herramienta estratégica para generar empleo genuino, promover la innovación y asegurar que los recursos naturales de la provincia se traduzcan en oportunidades concretas para su población.

Formación, producción y empleo

El gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de avanzar en políticas que integren educación, producción y empleo, subrayando que el desarrollo energético debe estar acompañado por una sólida preparación de los trabajadores.

“Este es el camino que tenemos que seguir. No alcanza con tener recursos; tenemos que formar a nuestra gente para que esos recursos generen trabajo real en Santa Cruz”, afirmó.

Vidal junto al representante del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Dante Llugdar.

Asimismo, el mandatario remarcó la necesidad de establecer acuerdos que permitan incorporar nuevas herramientas de capacitación y preparar a las futuras generaciones para los desafíos del mundo laboral. “Queremos avanzar en acuerdos que nos permitan incorporar estas herramientas y preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo que viene, con una mirada puesta en la producción y el desarrollo de la provincia”, agregó.

La visita se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno provincial orientada a consolidar vínculos internacionales, atraer inversiones y fortalecer las capacidades locales. En este sentido, la articulación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sindicales se presenta como un pilar fundamental para impulsar un modelo de crecimiento sostenible que genere empleo de calidad y promueva el arraigo en cada localidad santacruceña.