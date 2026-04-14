CON LA COBERTURA DE LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde las 9 am, el Centro de Convenciones de Buenos Aires está siendo el lugar de encuentro de líderes del sector privado, funcionarios públicos y representantes del ámbito académico. Esta nueva edición del AmCham Summit, uno de los foros de negocios más importantes del país, tiene una agenda centrada en cómo transformar la estabilización en crecimiento sostenido.

El lema de este año es “Una Argentina federal en desarrollo”, y el evento que propone generar un espacio de diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades del país en este clima atravesado por la transición económica y las señales de estabilización. El cierre será con la presencia del presidente Javier Milei y contará con la cobertura de La Opinión Austral.

La encargada de inaugurar el encuentro fue Mariana Schoua, quien planteó que el país atraviesa “un momento bisagra” en el que comienza a dejar atrás la lógica de supervivencia para discutir desarrollo.

Demandas del sector empresarial

El planteo de AmCham incluyó una serie de reclamos históricos del sector privado: una reforma fiscal que simplifique el sistema tributario, reducción de la presión impositiva y mejoras en infraestructura y logística. También se hizo hincapié en la necesidad de mayor acceso al crédito y previsibilidad regulatoria.

En paralelo, se destacó la importancia de sectores estratégicos como la agroindustria, la energía y la minería, señalados como motores potenciales de exportaciones y desarrollo regional.

Una visión federal y de apertura al mundo

Uno de los ejes más fuertes del discurso fue el llamado a construir un “federalismo productivo”, con provincias más activas en la atracción de inversiones pero coordinadas bajo una estrategia nacional.

Además, se remarcó que la inserción internacional será determinante para el futuro económico del país, con especial énfasis en la relación con Estados Unidos como socio clave en comercio, tecnología y energía.

Speakers destacados de la AmCham Summit 2026.

Cronograma del martes 14 de abril

09:00. Discurso inaugural de Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina.

09:10. Discurso del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

09:20. Conversaciones AmCham: Panorama económico argentino, a cargo del ministro de Economía Luis Caputo.

09:30. Argentina – Estados Unidos, una relación estratégica para el desarrollo, a cargo del embajador Peter Lamelas.

09:40. AmCham Talk: el desarrollo federal, a cargo de Carlos Gervasoni, director del departamento de ciencia y estudios internacionales de la universidad Torcuato Di Tella.

Conexión: María Eugenia Tibessio (Dupont) y Federico Amos (Acindar).

09:55. Infraestructura para impulsar la productividad, Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES), y Roberto Nobile (Personal) Modera: Florencia Barragán, El Cronista.

10:15. Debate federal I. Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza), y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos). Modera: Sofía Terrile, TN.

10:40. Futuro energético: bases para su desarrollo, Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería). Modera: Victoria Terzaghi, Diario Río Negro.

10:55. Energía: proyectos que transforman el país, Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) Modera: Santiago Spaltro (Clarín).

11:15. AmCham Talk: liderazgo y resiliencia, Hugo Porta (excapitán de Los Pumas y referente del deporte argentino).

11:45. La institucionalidad como pilar del desarrollo, Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN).

Conexión: Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan).

12:00. Claves del desarrollo agroindustrial argentino, Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). Modera: Nanette Giovaneli (CAPA).

12:15. Campo y desarrollo: claves para la economía federal. Fernando García Cozzi (Cargill), Juan Lariguet (Corteva) y Juan Garibaldi (Danone) Modera Mariana Reinke (La Nación).

12:35. AmCham Talk: el futuro del trabajo. Chris Meniw (Chris Meniw Foundation).

12:45. Conversaciones AmCham: empleo y desarrollo. Entrevista a Julio Cordero (Secretario de Trabajo). Modera: Mariana Shaalo (LN+, El Observador y Radio La Red).

13:00. Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina. Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT). Modera: Sergio Suppo, Cadena 3.

14:15. Debate legislativo I. Patricia Bullrich (Senadora Nacional por CABA y presidente del Bloque La Libertad Avanza) y Eduardo Vischi (Senador Nacional por la Provincia de Corrientes y Presidente del Bloque UCR) Modera: Sofía Terrile, TN.

Conexión: Federico Elewaut (Citibank) y Antonella Sinito (3M).

14:35. Proyectos mineros, inversiones y crecimiento. María Eugenia Sampalione (Newmont), Ignacio Costa (Río Tinto Lithium) y Martín Pérez de Solay (Glencore) Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería).

14:55. Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo. Diego Santilli (Ministro del Interior) Modera: Cecilia Boufflet, Infobae y A24.

15:10. Debate federal II. Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca) Modera: Estefanía Pozzo, BA Herald.

15:30. AmCham Talk: la reconversión como clave Diego García (Bain & Company).

16:00. El lugar de la Argentina en el escenario global. Entrevista a Pablo Quirno (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24).

Conexión: Silvana Kurkdjian (BMS) y María Pía Orihuela (Roche).

16:30. Innovación y desafíos en el sector de salud. Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud). Modera: Daniela Blanco, Infobae.

16:45. El futuro de la salud: inversión y desarrollo. Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson), Juan Manuel Paz (Amgen) y Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó) Modera: Irene Hartmann (Clarín).

17:00. AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar a las organizaciones. Alejandra Falco (UCEMA).

17:15 . Debate legislativo II. Gabriel Bornoroni (diputado nacional por la Provincia de Córdoba y jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza), Lisandro Nieri (diputado nacional por la Provincia de Mendoza, bloque UCR-Unión Cívica Radical). Modera: Estefanía Pozzo , BA Herald.

17:30. Cierre institucional. Alejandro Díaz (CEO de AmCham).

18:00. Discurso de Javier Milei, Presidente de la Nación.