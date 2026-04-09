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El gobernador Claudio Vidal expuso una de las contradicciones más profundas de Santa Cruz: abundancia de recursos y altos niveles de vulnerabilidad social. “Es una provincia riquísima en recursos naturales, pero con una realidad social muy dura”, planteó.

Entrevistado por la periodista Cristina Pérez por Radio Rivadavia, fue muy gráfico y lanzó una invitación con mirada social: “Vengan a recorrer nuestras villas, nuestros basurales, con 20 o 25 grados bajo cero, con gente que muchas veces no tiene leña para calefaccionarse”.

El gobernador cuestionó el foco centralista del debate nacional y lanzó una invitación directa. “Todos hablan de la pobreza en Buenos Aires. Yo invito a los medios y a los dirigentes a que vengan a Santa Cruz”, expresó. “Les voy a mostrar lo que es la pobreza en mi provincia”.

“34 años de un mismo modelo”

Describió claramente la responsabilidad política de que hoy Santa Cruz tenga esta realidad y la vinculó con las gestiones anteriores. “Esta es una provincia que tuvo dos presidentes, tres mandatos consecutivos y más de 34 años de gobierno”, recordó.

Y fue contundente: “Vengan a ver el resultado de esa gestión y saquen sus propias conclusiones”.

“Es gravísimo lo que pasa”

En ese contexto fue inevitable para el Gobernador referirse al conflicto con el Poder Judicial provincial y el impacto social de las obstrucciones al Poder Ejecutivo. “En este país tenemos que comenzar a practicar la justicia”, afirmó.

“No puede ser que el Poder Judicial pretenda darle órdenes al Gobierno y frene al Poder Legislativo. ¿Dónde está la división de poderes?”. Al tiempo que remarcó: “Es grave lo que sucede en Santa Cruz, es gravísimo”.

El gobernador acusó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de actuar políticamente. “Quieren cogobernar, quieren decidir qué tiene que hacer el Ejecutivo”, sostuvo.

Y volviendo a la delicada situación social que se vive en Santa Cruz, marcó que las medidas judiciales impactan en las finanzas provinciales y dificultan la gestión.

Un cierre sin matices: “Hipócritas”

Sobre el final, Vidal endureció aún más su discurso al referirse a sectores del kirchnerismo. “A los que hablan de persecución o de justicia les digo: hipócritas”, lanzó.

Y añadió: “No se olviden de lo que hicieron en Santa Cruz y de lo que están tratando de hacer”.

El desafío, según su propia definición, “es revertir ese escenario con producción, empleo y un rediseño profundo del Estado”.