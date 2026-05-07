Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Puerto Deseado contará próximamente con un nuevo polideportivo municipal, una obra estratégica impulsada por el gobernador Claudio Vidal en el marco de un plan de fortalecimiento de la infraestructura deportiva y comunitaria en distintas localidades de la provincia.

El proyecto se concretará a través de un convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, mediante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), y la Municipalidad de Puerto Deseado. La iniciativa apunta a generar un espacio destinado al deporte, la recreación y las actividades sociales, promoviendo la integración y el desarrollo comunitario.

Una obra destinada al deporte y la integración social

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que la construcción del nuevo complejo responde a la creciente demanda de infraestructura en la ciudad, producto del aumento poblacional y de la necesidad de contar con espacios adecuados para el encuentro y la contención social.

En ese sentido, destacaron que el deporte constituye una herramienta clave para fomentar hábitos saludables, fortalecer vínculos entre vecinos y promover valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

El nuevo polideportivo municipal estará diseñado para albergar múltiples actividades deportivas, recreativas y comunitarias, permitiendo ampliar la oferta de espacios públicos destinados a niños, jóvenes y familias de Puerto Deseado.

Cómo será el nuevo polideportivo municipal

El proyecto contempla una infraestructura moderna y funcional. Según se informó oficialmente, el edificio contará con hall de ingreso, depósitos, sala de máquinas, baños, espacios de exposición y sectores de circulación que conectarán la cancha principal con el gimnasio.

Además, se prevén accesos amplios y cómodos para garantizar una mejor funcionalidad y circulación dentro del complejo.

La obra también incluirá vestuarios para hombres y mujeres, áreas destinadas a árbitros, enfermería, recepción y administración. Asimismo, dispondrá de sanitarios adaptados para personas con discapacidad y una cocina equipada para las distintas actividades que se desarrollen en el lugar.

El trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

El futuro complejo deportivo estará emplazado sobre la calle José Zelada al 1700/1800 de la ciudad y forma parte de las gestiones que semanas atrás encabezaron el gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete Pedro Luxen y el intendente Juan Raúl Martínez.

Estas reuniones tuvieron como objetivo avanzar en proyectos considerados estratégicos para la localidad portuaria, priorizando obras que generen impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

La obra pública como eje de desarrollo en Santa Cruz

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial busca fortalecer el rol del Estado en la planificación y ejecución de obras públicas que permitan acompañar el crecimiento de las comunidades santacruceñas.

La construcción del nuevo polideportivo en Puerto Deseado se suma a una serie de acciones orientadas a potenciar el desarrollo social, deportivo y comunitario en distintos puntos de Santa Cruz, promoviendo espacios de inclusión y participación para toda la comunidad.