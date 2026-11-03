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El Gobierno de Santa Cruz presentó oficialmente el Programa Provincial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas, denominado “En Comunidad”, una iniciativa que incorpora una política de asistencia escolar sin precedentes en la provincia: la entrega masiva de kits escolares y calzado deportivo para estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Durante el acto, el gobernador Claudio Vidal anunció la distribución de 93.000 mochilas y 93.000 pares de zapatillas, destinados a acompañar a los estudiantes santacruceños durante el ciclo lectivo 2027. Además, anticipó la puesta en marcha de un plan de 5.000 becas estudiantiles, que contará con aportes del sector privado y del Tesoro Provincial.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, durante el acto.

“No es casualidad, esto es una decisión política”, afirmó Vidal al destacar la magnitud del operativo que deberá organizar el Estado provincial para garantizar que los elementos lleguen a los estudiantes de toda Santa Cruz.

El mandatario remarcó que se trata de un esfuerzo de gran escala y convocó a las comunidades educativas a participar de la iniciativa.

Entrega de kits escolares en Santa Cruz: 93.000 mochilas y zapatillas para 2027

El gobernador confirmó que la inscripción para acceder a los elementos escolares se abrirá durante los primeros días de diciembre, mientras que la entrega está prevista entre principios y mediados de febrero, antes del inicio del próximo ciclo lectivo.

En relación con los materiales, Vidal precisó que ya se encuentran en los depósitos provinciales aproximadamente 40.000 kits escolares, integrados por mochilas, cuadernos, lápices, carpetas, cartucheras y otros útiles necesarios para el desarrollo de las actividades escolares.

A esa provisión se sumará la distribución de 93.000 pares de zapatillas deportivas. El mandatario destacó especialmente que el calzado no llevará identificación partidaria ni del Gobierno provincial y que se trata de productos de marca.

El gobernador encabezó la primera entrega de elementos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LOA

“Nosotros a partir del mes de diciembre vamos a convocar la inscripción para realizar la entrega el próximo año”, explicó Vidal al detallar los alcances de la iniciativa.

Programa En Comunidad: una política educativa para garantizar igualdad de oportunidades

La entrega de los elementos escolares forma parte del Programa Provincial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas “En Comunidad”, creado mediante la Resolución N.º 2206/26 del Consejo Provincial de Educación.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar que cada estudiante de Santa Cruz pueda acceder, permanecer, aprender y egresar de la escuela en igualdad de condiciones.

Kits escolares y mochilas.

En ese marco, la provisión de kits escolares constituye una herramienta para reducir las barreras materiales que muchas veces condicionan el aprendizaje, fortalecer la equidad territorial y acompañar a las familias en el comienzo del año escolar.

La política alcanza a estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, en todas sus modalidades, y se articula con dos ejes prioritarios de la gestión educativa: el programa Transformar la Secundaria y el Plan Provincial de Alfabetización.

La inversión contempla también la participación de empresas santacruceñas a través de aportes de Responsabilidad Social Empresaria, en un esquema de articulación entre el sector privado y el Estado provincial.

Cinco mil becas estudiantiles y participación de las comunidades educativas

Otro de los anuncios realizados por Vidal fue la implementación de un plan de 5.000 becas estudiantiles, que se financiará mediante aportes privados y recursos del Tesoro Provincial.

La propuesta busca ampliar las herramientas de acompañamiento a los estudiantes y fortalecer sus posibilidades de continuidad dentro del sistema educativo.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, destacó que el programa “En Comunidad” propone una construcción colectiva, con participación de docentes, directivos, estudiantes y representantes de los centros de estudiantes. “Cuando hablamos de transformar la educación es con las voces de todos los referentes de la comunidad, no tiene que ver con una voz unilateral”, expresó.

Rasgido también reconoció el trabajo cotidiano de los equipos escolares y su papel fundamental para sostener el funcionamiento de las instituciones educativas.

Una política integral para fortalecer la educación en Santa Cruz

“El programa “En Comunidad” se estructura sobre cuatro dimensiones: el cuidado del tiempo efectivo de enseñanza, la garantía de condiciones materiales para el aprendizaje, el acompañamiento pedagógico de cada trayectoria educativa y el trabajo articulado entre todos los integrantes de la comunidad“, informó el Gobierno en un comunicado.

“Con la presentación de esta iniciativa, el Gobierno provincial incorpora una política de alcance masivo que busca acompañar a las familias, fortalecer las condiciones de escolaridad y garantizar que los estudiantes santacruceños comiencen el ciclo lectivo 2027 con los elementos necesarios para aprender”, se destacó.

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