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El gobernador Claudio Vidal presentó este martes el programa “En Comunidad” con entrega de kits escolares, zapatillas y becas estudiantiles en Santa Cruz. Tras el acto, en una rueda de prensa con La Opinión Austral y otros medios, defendió la asistencia estatal a las familias, destacó las acciones de recuperación de escuelas y cuestionó a la oposición por el rechazo a la Ley de Financiamiento Estratégico. También anticipó novedades sobre las represas y se refirió a la investigación por el descarrilamiento de una locomotora de YCRT.

El gobernador Claudio Vidal entregando mochilas y kits escolares.

En primer término Vidal explicó que la iniciativa forma parte de un conjunto de medidas destinadas a acompañar a las familias santacruceñas en un contexto económico complejo. En ese sentido, recordó su propia infancia y el esfuerzo que realizaba su madre, Regina Gómez, para sostener a sus hijos.

“Yo también fui chico y siempre me di cuenta del esfuerzo de mi madre para criarnos y enviarnos a la escuela. Nosotros éramos tres hermanos y dos primos que crió mi mamá. Este tipo de ayudas en momentos complejos valen la pena y son parte de las políticas públicas de este gobierno”, expresó.

El mandatario también recordó el programa EducActiva, anunciado meses atrás, y sostuvo que el nuevo esquema tiene un alcance más amplio, porque no se limita a la asistencia durante el comienzo de clases.

“Hace unos meses anunciábamos EducActiva, hoy este nuevo programa, que es mucho más amplio. Y no es solamente la entrega en el inicio del ciclo lectivo, es todo lo que estamos haciendo por la educación de Santa Cruz en momentos complejos”, afirmó.

En el Programa EduActiva, una política pública provincial impulsada por el gobernador Claudio Vidal para garantizar la igualdad de oportunidades y la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo.

En cuanto a los alcances de la medida, anunció: “En el mes de febrero vamos a hacer entrega de 93 mil pares de zapatillas de muy buena calidad, 93 mil mochilas y 93 mil kits escolares”. Además, mencionó que hasta el momento se prevé la entrega de 5 mil becas.

“Escuela pública sí, siempre”

Vidal defendió la intervención del Estado para garantizar el acceso a los elementos escolares y respondió a quienes cuestionan este tipo de políticas.

“A veces está el debate: escuela pública, ¿sí o no? Escuela pública sí, siempre, pero que no sea solo el edificio escolar, sino que esté acompañada por este tipo de políticas que llegan a la gente en momentos complejos”, sostuvo.

También hizo hincapié en el impacto que tiene la compra de útiles, mochilas y calzado en los hogares con varios hijos.

“Para una familia con tres o cuatro hijos, en algunas situaciones se dificulta ir a una zapatería y comprar cuatro pares. Bueno, acá el Estado está presente, colaborando y donde tiene que estar”, manifestó.

En relación con las zapatillas, aclaró que no llevan identificación partidaria ni el logo del Gobierno provincial, como señaló intentaron instalar algunos sectores. “Las zapatillas nunca tuvieron el logo del Gobierno de Santa Cruz, y sí son de buena calidad, y vamos a seguirlas entregando. Esas cosas que queden bien claras”, remarcó.

El gobernador también reconoció el trabajo de los equipos que llevan adelante las políticas educativas y pidió evaluar la situación del sistema provincial a partir de las condiciones en las que se encontraba al inicio de su gestión.

“El que trabaja suele equivocarse, pero hay que hacer un reconocimiento real de la situación, analizando el pasado y lo que tenemos hoy como sistema educativo en Santa Cruz”, señaló.

Recuperación de escuelas y resultados educativos

Otro de los ejes de su exposición fue la infraestructura escolar. Vidal recordó que, poco después de asumir el 10 de diciembre de 2023, se presentó en distintos establecimientos con rodillos y pintura para mostrar la decisión de recuperar los edificios públicos.

“Era un mensaje: no se predica con el discurso nada más, sino con el ejemplo”, afirmó.

Según indicó, algunas escuelas llevaban más de 20 años sin programas de mantenimiento. En ese marco, sostuvo que su administración avanzó tanto en la recuperación edilicia como en políticas de acompañamiento a estudiantes y familias.

Febrero del 2024, a dos meses de asumir como gobernador, Claudio Vidal pintando el Secundario Nº 41 del Barrio San Benito, en Río Gallegos.

“Este gobierno, más allá de lo que quieran muchas veces argumentar desde la oposición, sí le ha dado importancia y el lugar que hay que darle a la educación. Y no solo recuperando escuelas, nosotros avanzamos con este tipo de políticas y las vamos a seguir reforzando”, expresó.

También hizo referencia a los resultados educativos y al desempeño de Santa Cruz en el programa nacional Aprender.

“Este año nos reconocieron en el programa Aprender nacional. Arrancamos anteúltimos en el comienzo de la gestión y hoy ya estamos a mitad de tabla”, aseguró.

Para Vidal, la mejora requiere tiempo, recursos y continuidad del trabajo de los equipos educativos. “Es un proceso que lleva tiempo y demanda esfuerzo de los equipos y económico, que dificulta el poder funcionar mejor, pero se funciona mil veces mejor que antes”, afirmó.

Finalmente, planteó que la recuperación del sistema educativo debe involucrar a toda la sociedad. “Recuperar la educación es responsabilidad compartida y de todos, y es lo que necesitan nuestros jóvenes. Este es el camino”, concluyó sobre ese punto.

Becas estudiantiles: convocatoria en diciembre

Consultado por las becas estudiantiles para 2027, el gobernador adelantó que el programa estará a cargo del Consejo Provincial de Educación.

Según explicó, durante diciembre se realizará una convocatoria y se comunicarán los requisitos y los conceptos que se tendrán en cuenta para definir la entrega de las ayudas económicas destinadas a los jóvenes que las necesiten.

Vidal volvió a cuestionar a la oposición por la Ley de Financiamiento Estratégico

Durante la rueda de prensa, el mandatario también se refirió al proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico y cuestionó a los sectores opositores que no acompañaron la iniciativa en la Legislatura.

“Podríamos hacer diez veces más de todo lo que estamos haciendo. Ese es el miedo y la mezquindad política de la oposición que gobernó durante 32 años, generando el desastre y el caos en esta provincia, y hoy que solicitamos una herramienta para mejorar la provincia y darle una oportunidad de progreso, la niegan”, sostuvo.

Vidal afirmó que su administración buscó distintas alternativas de diálogo y aseguró que continuará enfocada en la gestión.

El gobernador Claudio Vidal en rueda de prensa, con La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Este gobierno ha dialogado muchísimo, hemos buscado diez mil alternativas, pero cuando hay mezquindad política…”, expresó.

En ese contexto, apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó su comportamiento cuando ocupa el lugar de la oposición: “Cuando gobierna pide ayuda de todos los sectores, y cuando le toca ser opositor a nivel nacional o en las provincias destruye todo a su alrededor. Es parte de la política que no tenemos que permitir que vuelva”.

Pese a las diferencias legislativas, aseguró que su equipo continuará adelante con las medidas previstas. “Nosotros no bajamos los brazos nunca. El equipo está conformado con gente de convicción y estamos enfocados en la gestión. Por más palos en la rueda, nosotros seguimos”, afirmó.

Represas: Vidal anticipó una noticia para los trabajadores

Otro de los temas abordados fue la situación de las represas sobre el río Santa Cruz y la liberación de fondos por parte del Gobierno nacional.

En mayo de 2025, Vidal recorrió las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner junto a autoridades de ENARSA y representantes de la UTE Gezhouba-Electroingeniería. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial informó que, tras gestiones con Nación y con el respaldo de China, se había logrado destrabar el conflicto que mantenía paralizado el proyecto desde diciembre de 2023.

En agosto de este año, fue el propio gobernador en anunciar que la UTE recibió $45.000 millones para reactivar las obras.

Este martes, aunque sin brindar detalles, Vidal anticipó que en las próximas horas se comunicaría una novedad vinculada con la continuidad de las obras y la posibilidad de recuperar puestos de trabajo.

“En las próximas horas vamos a informar una gran noticia para todos los santacruceños y trabajadores del sector que esperan una oportunidad de recuperar su empleo en represas. Falta muy poquito”, adelantó.

El descarrilamiento de YCRT y la recuperación del transporte de carbón

Por último, el gobernador fue consultado por la pericia que confirmó indicios de una intervención intencional en las vías donde descarriló una locomotora de YCRT, en la zona de Ingeniero Cappa.

Claudio Vidal: “Con la vida de nuestros trabajadores no se juega. Y con el futuro de YCRT y de Santa Cruz, tampoco”.

Vidal expresó su malestar por lo ocurrido y recordó el esfuerzo realizado por su gestión para evitar el cierre de la empresa y sostener las fuentes laborales.

“Que sucedan estas cosas en una empresa que necesita salir adelante duele y molesta. Este gobierno trabajó muchísimo para que esa empresa nacional no cierre sus puertas, entendiendo que era sostener 2.800 empleos y 2.800 familias”, manifestó.

Además, sostuvo que la investigación debe avanzar, pero que la empresa necesita concentrarse en recuperar su capacidad operativa.

“Son cosas que no deben suceder, pero no nos podemos quedar en el reclamo. Entiendo que los equipos trabajan para rehabilitar el transporte del carbón al puerto”, concluyó.