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El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, confirmó que la pericia oficial de la Policía Federal encontró indicios de una intervención intencional en las vías donde descarriló una locomotora que transportaba 600 toneladas de carbón. En una entrevista con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, explicó que ahora el desafío es identificar a los responsables, detalló el estado de la máquina y reconoció que el hecho complicó los compromisos comerciales de la empresa.

“Se confirma lo que nosotros sospechábamos, que es el accionar humano de manera intencional, con un elemento extraño a la vía que se colocó en la zona del campamento Ingeniero Cappa para provocar el descarrilamiento”, sostuvo Gordillo.

El elemento ferroviario hallado sobre la vía que YCRT analiza como posible causa del descarrilamiento.

El funcionario indicó que YCRT recibió el viernes 30 de octubre el informe oficial, elaborado por dos peritos de la Policía Federal que viajaron desde Buenos Aires. Según precisó, el documento tiene más de 70 fojas y respalda la hipótesis que la empresa había planteado desde el comienzo de la investigación.

El episodio ocurrió el 7 de octubre, cuando una formación ferroviaria se dirigía desde Río Turbio hacia Punta Loyola con aproximadamente 600 toneladas de carbón. La locomotora terminó volcada y dos trabajadores resultaron con golpes, aunque sin lesiones de gravedad.

La información difundida por YCRT sobre los resultados periciales también dio cuenta del hallazgo de un elemento metálico ajeno a la infraestructura ferroviaria y al material rodante en uso. Los especialistas encontraron marcas en esa pieza, en el riel y en una rueda de la locomotora que serían compatibles con una posible intervención. Sin embargo, todavía resta determinar cómo llegó el objeto a las vías y quién pudo haberlo colocado.

Desde YCRT señalaron que los daños en la locomotora son irreparables. FOTO: GOBIERNO

La investigación y la búsqueda de responsables

La etapa que comienza ahora presenta una dificultad mayor: establecer quiénes pudieron intervenir en el hecho y cómo lograron acceder a un sector de características particulares.

“Lo que viene ahora es un poco más complejo porque delimitar la responsabilidad de quién podría haber hecho semejante barbaridad, dada la ubicación de donde queda el campamento, la complejidad para también ingresar y el conocimiento de cómo poner un elemento de ese tipo para provocar un descarrilamiento”, explicó.

El interventor remarcó la gravedad de lo ocurrido y el riesgo al que quedaron expuestos los trabajadores que viajaban en la formación.

“Podría haber provocado la pérdida de la vida de dos trabajadores de la empresa”, advirtió.

En ese contexto, señaló que el servicio jurídico de YCRT deberá avanzar en la investigación y mencionó el artículo 191 del Código Penal como posible encuadre legal.

“Nosotros tenemos un sumario interno también obligatorio para delimitar quiénes son de parte de la empresa que podrían haber estado en la zona exactamente. Así que todo eso está en curso y en investigación”, indicó con respecto al trabajo que lleva adelante la empresa.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Gordillo aseguró que la pericia modificó el panorama de trabajo de la empresa y que continuarán colaborando con la Justicia Federal. YCRT se presentó como parte querellante en la causa y sigue de cerca los movimientos del expediente.

Como ejemplo de esa colaboración, contó que la empresa aportó información vinculada con una antena Starlink que llevaba la locomotora al momento del descarrilamiento.

“Era una antena Starlink, por ejemplo, y la antena podría haber tenido vinculación con las cuestiones de comunicaciones, movimientos y demás. La hemos aportado también para que se avale o se vea si hay algún aporte de esa comunicación a la causa y que pueda servir”, detalló.

El vínculo con el Gobierno provincial

El interventor también se refirió al trabajo conjunto con el Gobierno de Santa Cruz y explicó que hubo una intervención inicial de efectivos de la Policía provincial junto con el Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones en las que se encontraban los operarios.

“Una de las primeras pericias en la zona la realizó gente nuestra de la Policía de la Provincia en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para indicar también lo que podría haber sido el accidente laboral de nuestros trabajadores”, señaló.

Agregó que mantienen comunicación con las autoridades provinciales y que tienen conocimiento de que también se aportaron pruebas y documentación a la investigación.

El contrato de carbón, en una situación de incertidumbre

Más allá de la investigación judicial, Gordillo reconoció que el descarrilamiento tuvo consecuencias directas sobre el proceso de reactivación productiva de YCRT, especialmente por las dificultades para cumplir con los compromisos de venta de carbón.

El esquema de trabajo contemplaba el traslado de 30.000 toneladas cada tres meses, con el objetivo de cumplir siete embarques comprometidos. Sin embargo, el accidente afectó la planificación y dejó a la empresa en una situación compleja frente al comprador.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 9 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

“Hoy estamos en una situación bastante apremiante, porque ya tenemos casi dos embarques incumplidos, parte del contrato está en discusión y hemos tenido conversaciones constantes en Buenos Aires con el comprador para ver cómo podemos hacer para que no se rescinda”, explicó.

Gordillo indicó que el acuerdo contempla penalidades ante determinados incumplimientos y que comenzaron a analizar alternativas para sostenerlo mediante nuevas cláusulas o una adenda.

“Tenemos penalidades dentro de ciertas cláusulas del contrato y se habló también de, en el hecho de no haber podido cumplir el primer embarque que era a fines de septiembre, qué nuevas cláusulas o esquema de adenda podríamos trabajar”, detalló.

La incertidumbre también está vinculada con la recuperación de la locomotora. Según el interventor, recién durante este martes 3 de noviembre la máquina pudo ingresar a los talleres para comenzar una etapa de diagnóstico.

“Recién la locomotora pudo entrar a talleres hoy. Pasó casi un mes y tuvimos dos semanas nosotros para poder mover la locomotora”, explicó.

Sobre los daños, detalló que una de las partes frontales quedó completamente destruida, con afectaciones en el chasis y en el sistema eléctrico. Sin embargo, señaló que las primeras observaciones de los mecánicos y del personal de Vía y Obras no detectaron daños extremos en componentes centrales.

“Al parecer, por lo que nos dicen los mecánicos y gente nuestra de Vía y Obras cuando la pudieron montar arriba de la vía, no se ven daños extremos en lo que tiene que ver con motor, convertidor y cuestiones eléctricas en lo que es la operación de la locomotora”, indicó.

De todos modos, aclaró que todavía deben completar la revisión y que están analizando alternativas para recuperar capacidad operativa. Por el momento, no tiene una fecha estimada para retomar las entregas de carbón comprometidas.

YCRT busca ampliar su matriz productiva

En otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia”, y consultado sobre cómo continuará la producción, Gordillo sostuvo que la intención es mantener el plan de reactivación y no limitar la actividad de la empresa a la extracción y comercialización de carbón.

“Nosotros siempre tenemos la expectativa de que se pueda cumplir el esquema del contrato que habíamos llevado adelante, pero por sobre todo seguir adelante con el plan de reactivación que no sólo vincula a la venta de carbón”, afirmó.

Entre los proyectos mencionó inversiones para mejorar la usina 240 y activar los motores de reserva fría. También destacó el trabajo conjunto con la empresa CGC para desarrollar un proyecto de aprovechamiento de gas metano.

“Estamos diseñando un proyecto hoy de aprovechamiento de gas metano que estamos trabajando de manera conjunta con la empresa CGC, con la que operamos el puerto”, explicó.

Además, mencionó alternativas para darle mayor valor a otros materiales y aprovechar residuos de la actividad minera, como la escombrera, el material estéril y las cenizas.

“No nos hemos quedado quietos solamente en el carbón como materia prima”, remarcó.

“Confiamos en el accionar de la Justicia”

Finalmente, Gordillo reconoció que determinar quiénes estuvieron detrás del descarrilamiento será una tarea difícil, aunque expresó su confianza en el avance de la investigación y en el trabajo del equipo jurídico de la empresa.

“Es muy difícil, la verdad que sí, pero confiamos en el accionar de la Justicia y también en todo lo que tiene que ver con nuestros servicios jurídicos. De darse algún indicio interno, podamos nosotros aportarlo a la Justicia”, concluyó.

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