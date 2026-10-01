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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participa en París de la Argentina Week, un encuentro internacional que reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios y representantes de compañías argentinas, francesas e internacionales.

Acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, Vidal lleva adelante una agenda orientada a presentar las oportunidades productivas de Santa Cruz y generar nuevos vínculos con potenciales inversores.

“Para Santa Cruz es importante estar presente, porque necesitamos inversión privada para ampliar nuestra actividad productiva y generar más trabajo genuino”, expresó el gobernador durante su participación en las actividades desarrolladas en la capital francesa.

Energía, minería y pesca, los ejes de la agenda

La presencia santacruceña en la Argentina Week tiene como uno de sus principales objetivos mostrar el potencial de la provincia y acercar sus oportunidades de inversión a empresas y grupos económicos interesados en desarrollar proyectos de largo plazo.

Entre los sectores destacados se encuentran la energía, la minería y la pesca, considerados estratégicos dentro de la agenda productiva provincial.

La jornada central de la Argentina Week se desarrolla este jueves 1° de octubre en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El encuentro contempla paneles y actividades vinculadas con energía, minería, agroindustria, infraestructura, salud, biotecnología y otros sectores de la economía.

Vidal participa junto al ministro Jaime Álvarez de una agenda orientada a presentar las posibilidades de inversión que ofrece Santa Cruz y acercar la provincia a potenciales inversores.

Santa Cruz busca atraer nuevos proyectos

Desde el Gobierno provincial señalaron que la participación en París forma parte de una estrategia destinada a promover inversiones privadas y ampliar la actividad económica.

En ese marco, el objetivo planteado es que los contactos con empresarios e inversores puedan traducirse en nuevos proyectos productivos, mayor producción y generación de puestos de trabajo.

“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, sostuvo Vidal.

La agenda continuará en París

La misión provincial continuará durante los próximos días con reuniones y actividades relacionadas con energía, minerales críticos, sector nuclear y pesca.

De esta manera, Santa Cruz busca profundizar el vínculo con actores económicos internacionales y presentar las oportunidades que ofrece la provincia en sectores considerados estratégicos para su desarrollo productivo.