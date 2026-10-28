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El gobernador Claudio Vidal encabezó el lanzamiento de la Ley de Promoción Industrial Nº 4011 en el Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede S.A.U., donde se presentó la actualización del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.

La nueva normativa busca generar condiciones para atraer inversiones, ampliar la actividad privada y diversificar la matriz productiva. Para ello, establece incentivos fiscales, beneficios vinculados a los servicios y herramientas destinadas a acompañar proyectos que se concreten en la provincia.

“Esto va a marcar un antes y un después porque es un hecho”, afirmó Vidal, quien destacó el trabajo del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria para avanzar con las modificaciones. En ese sentido, sostuvo que promover la inversión es clave para preservar y generar valor agregado en las distintas actividades económicas.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, y el secretario de Comercio, Paulo Lunzevich. FOTO: GOBIERNO

Incentivos para invertir y producir

El régimen, creado originalmente por la Ley N.º 3092 y actualizado mediante la Ley N.º 4011 y su decreto reglamentario, amplía los sectores alcanzados e incorpora herramientas para brindar previsibilidad a quienes decidan invertir en Santa Cruz.

Entre los beneficios previstos se encuentran exenciones tributarias, incentivos en los costos de los servicios y estabilidad fiscal. La normativa también establece un plazo de hasta 60 días para evaluar los proyectos de inversión.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, explicó que la actualización incorpora actividades que no estaban contempladas en el esquema original, como la economía del conocimiento, los servicios y las energías renovables, además de promover la radicación de nuevos polos de desarrollo.

Ricci remarcó que los beneficios están vinculados al cumplimiento efectivo de las inversiones. “Esta ley propone exención de tributos, beneficios en los servicios, estabilidad fiscal, pero una vez que ya se invirtió el 80 % de ese compromiso que tiene una empresa y no antes”, señaló.

Y agregó: “No está hecho para vivos, está hecho para la gente que realmente cree en la provincia de Santa Cruz y se anima a los desafíos que les estamos dando hoy”.

Diversificar la economía

Durante el acto, Vidal destacó los avances registrados en la actividad pesquera y señaló que la recuperación de plantas, la mejora del funcionamiento de los puertos y el incremento de la actividad generan nuevas oportunidades de trabajo.

“Hoy estamos orgullosos de poder mencionar que nuestros puertos funcionan mucho mejor, que tenemos más captura de langostino, de calamar, que hay más trabajo en tierra y que se recuperaron plantas pesqueras, en Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián”, afirmó.

El gobernador también subrayó el papel de la inversión pública en el desarrollo productivo y sostuvo que la prioridad es avanzar más allá del mantenimiento de la infraestructura para fortalecer la actividad económica y el procesamiento local.

“Por primera vez en muchos años, el Estado invierte no solamente en planes de mantenimiento de los puertos, sino que nos estamos enfocando en todo lo que es producción y valor agregado”, expresó.

Jaime Álvarez (Ministro de Minería y Energía), Claudio Vidal (Gobernador), Nadia Ricci (Ministra de Producción) y Paulo Lunzevich (Secretario de Comercio).

Herramienta

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, destacó que la ley abre nuevas posibilidades tanto para quienes buscan instalarse en los parques industriales como para las empresas santacruceñas que ya producen y quieren ampliar sus actividades.

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, consideró que el régimen será una herramienta central para promover la inversión privada y la generación de empleo genuino.

“Esta ley posiblemente sea una de las herramientas más importantes que va a tener este gobierno provincial, y sin lugar a dudas es una de las más modernas del país”, sostuvo.

Álvarez remarcó, además, la importancia de que el Estado acompañe a quienes necesitan apoyo para desarrollar nuevos servicios, producir insumos o ampliar emprendimientos existentes. En ese sentido, destacó el papel de la Provincia como socio estratégico de la actividad privada.

La presentación reunió a integrantes del gabinete provincial, representantes de municipios y comisiones de fomento, empresarios de los sectores minero, petrolero, pesquero y de la construcción, además de representantes de la Cámara de Proveedores e invitados especiales.

Con la puesta en marcha de la actualización de la Ley de Promoción Industrial, el Gobierno provincial busca consolidar un marco de incentivos para ampliar la inversión, fortalecer a las empresas locales y generar nuevas oportunidades de producción y empleo en Santa Cruz.