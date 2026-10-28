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El Gobierno de Santa Cruz formalizó el lanzamiento de la Ley de Promoción Industrial con la apuesta de atraer inversiones a la provincia y generar puestos de trabajo para los santacruceños. El anuncio se llevó a cabo en la sede central de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, con la presencia de empresarios pymes locales y la cobertura periodística de La Opinión Austral.

La presentación institucional estuvo encabezada por el gobernador Claudio Vidal, la ministra de Producción, Nadia Ricci; el secretario de Comercio, Paulo Lunzevich; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, e integrantes del sector empresarial pyme santacruceño.

“Es la ley más importante”

Durante el encuentro, el mandatario provincial definió la medida como “la ley más importante de la provincia de Santa Cruz” y remarcó que “claramente promociona las inversiones del privado en la provincia y lo hacemos hoy en un día además particular, poniendo en marcha un producto más”.

Explicó además que “esta ley, más allá de las exenciones impositivas y de los beneficios de tierras en parques industriales, más que nada, es lo que estaba faltando como una acción más de lo que buscaba el privado para invertir en Santa Cruz“.

En materia energética, detalló que se está “trabajando en un RIGI de más de 600 millones de dólares con una empresa petrolera” y avanzó sobre la llegada de capitales internacionales. “Estamos trabajando en dos proyectos muy pero muy importantes con una empresa americana y una empresa canadiense, que van a invertir en la actividad no convencional y de hecho ya se licitó una de las áreas. Estamos en el proceso para otra más”, afirmó.

En la misma línea, argumentó la necesidad de reconvertir el sector productivo “entendiendo que la actividad convencional está conformada por yacimientos maduros de baja producción”. Sostuvo que “son yacimientos maduros, una cuestión natural, es un recurso no renovable, se entiende rápidamente a qué me refiero. Por eso toda la apuesta es al no convencional“.

Pesca

Respecto al sector pesquero, destacó los cambios operativos en los puertos provinciales y aseguró que “en la actividad pesquera todos vemos cómo ha mejorado la actividad en los puertos”. Puntualizó que hay “más trabajo en los puertos, más habilitaciones de planta pesquera” y que “se ha reducido un montón la capacidad ociosa de la totalidad de las plantas pesqueras, ejemplo en Puerto Deseado, en Caleta Olivia“.

Asimismo, al abordar la administración de los recursos marítimos, sostuvo que “la provincia es dueña de 22.000 toneladas de cuota de merluza social que antes no existía”. Recordó que “éramos dueños del recurso, pero teníamos que ir a mendigar al Consejo Federal Pesquero porque solamente teníamos 4.800 toneladas“. Sobre ese giro, subrayó que “acá hubo una decisión política, hubo discusión con fundamentos, con una versión real de los hechos de por qué necesitábamos tener más posibilidades de distribución de la cuota y hoy se distribuye equitativamente, que es lo que reclamaba mucho de los sectores”, calificando el hecho como “un gesto de transparencia en la política de este gobierno”.

En cuanto al desarrollo agroindustrial, ponderó los avances logrados durante el segundo año de gestión al señalar que en el agro “esta es nuestra segunda campaña” y confirmar que se está “terminando de calibrar una planta de peletizado de madera y de pasturas” realizada en territorio santacruceño, algo que “antes no se hacía”.

En ese marco, remarcó la apertura de nuevos emprendimientos al anunciar que se está “inaugurando una fábrica textil“. “Con este gobierno las cosas son así, es apostar al desarrollo, a la producción, a la generación de empleo, es salir de lo que dependemos netamente siempre, que era la limosna de que te da nación y que siempre tenés que estar pendiente de qué gobierno, qué políticas se aplican”, enfatizó, llamando a “generar un poco de autonomía” y “creer en nosotros mismos para poder sacar esto adelante” mediante la diversidad productiva.

Desarrollo productivo

Para fundamentar la dirección de la gestión, Vidal reflexionó sobre el modelo económico y sostuvo que en Santa Cruz “realmente nunca se apostó a la industrialización“.

“Las potencias funcionan cuando la base de su economía es la producción y el trabajo“, expresó y reconoció además las demoras administrativas propias del aparato estatal: “Claro está que son procesos lentos. El Estado de por sí ya es burocrático, cuando uno le da otro tipo de impronta, otro tipo de fuerza para mejor funcionamiento, le cuesta reaccionar, pero se encamina”.

Aseguró que los anuncios presentados representan “hechos concretos en beneficio de la comunidad” y defendió el trabajo de su gabinete. “¿Se puede hacer? Sí, porque estamos convencidos porque hay equipo porque los ministros me aguantan, yo soy una persona que insiste durante el día, ahí está Nadia que le saqué una sonrisa, pero ella sabe como todos los demás que lo hago porque quiero lo mejor para mi provincia, entonces, insisto, desde muy temprano hasta muy tarde”, añadió.

Críticas

Ante los cuestionamientos opositores, salió al cruce de las críticas: “Los que me critican a mí son los que gobernaron 30 años. No hicieron lo que tenían que hacer y ahora me cuestionan a mí. Ahora cuestionan este gobierno que impulsa el desarrollo, la producción, el empleo en un momento complejo económico del país, ¿no?”.

Cuestionó los antecedentes de los dirigentes críticos. “¿Por qué no lo hicieron antes si ya fueron parte de los distintos gobiernos? ¿O no? ¿O me equivoco? Analicen quiénes son los que critican, qué lugares ocuparon en gobiernos anteriores. Son los mismos de siempre“, aseveró.

Pese a los cuestionamientos, afirmó que estas situaciones no frenan la marcha de la gestión estatal. “Estas cosas a mí no me detienen, me dan más fuerza para seguir adelante. Soy una persona que escucha la crítica cuando es constructiva, cuando es destructiva la dejo de lado y sigo trabajando convencido de lo que estoy haciendo”, remarcó.

Comunidades

Finalmente, al abordar la autonomía municipal y la entrega de tierras en la provincia, el mandatario recordó una resolución reciente implementada en el norte santacruceño. “Aprovecho la ocasión para aclarar que resolvimos un problema de más de 40 años. Los vecinos de Lago Posadas solicitaban tierra para construir la vivienda, para construir un local comercial o para tener una chacra productiva. Lo resolvimos, este gobierno”, enfatizó.

En ese sentido, llamó a los jefes comunales a replicar la iniciativa provincial: “En Lago Posadas les comentaba a los intendentes, a los comisionados de fomento que estaban en el lugar que es muy importante que no solamente desde el Ejecutivo provincial podamos apostar al desarrollo de la provincia en las distintas actividades. Todos tenemos que copiar este tipo de ideas“.

Por último, invitó a los sectores políticos de la oposición a sumarse al esquema productivo planteado. “Incluso a los opositores, que yo sé que les cuesta porque siempre vivieron de la teta del Estado, pero es muy bueno tratar de trabajar y tratar de producir. Realmente es saludable. Entonces que copien este tipo de idea. Incluso esta ley, esta ley en su aplicación la podemos trabajar juntos. Por eso hablaba y mencionaba lo importante que es trabajar en el desarrollo de nuevos parques industriales“, concluyó.