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La presentación de la Ley 4011 se llevó a cabo en la sede central de Santa Cruz Puede SAU, con la presencia del gobernador Claudio Vidal, el secretario de Comercio, Paulo Lunzevich, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, empresarios pymes locales y la cobertura de La Opinión Austral.

Durante la conferencia de prensa, se destacó la “visión de diversificación de la matriz productiva de la provincia de Santa Cruz que tiene que además ser acompañada por políticas públicas como lo es esta de la modificación de la Ley de Promoción Industrial a través de esta ley, la 4011, y que es una decisión política“.

Repasó los indicadores estadísticos del año 2025: “La provincia de Santa Cruz durante el año 2025 exportó por 2.953 millones de dólares, de los cuales 2.094 corresponden al sector minero, solamente 437 a productos primarios, combustibles y energía 347 millones y manufactureras de origen agropecuario solamente 75 millones“.

Remarcó que “esto habla claramente de la matriz productiva que queremos modificar y por la cual venimos trabajando desde el gobierno provincial”.

Enfatizó el valor de los registros presentados al sostener que “este número, obviamente, esa cifra que acabo de decir, no es una opinión, es una realidad y es justamente lo que vamos a intentar modificar a través de esta herramienta, entre otras cosas”.

Luego remarcó que “el gobernador Claudio Vidal también ha tomado la decisión de no solamente brindar esta herramienta, sino ir sembrando a través de las inversiones en infraestructura para que esto sea posible”, “estamos haciendo inversiones en los puertos que no se hicieron durante más de 20 años. Se está haciendo inversión en rutas, se está haciendo inversión en materia de servicios públicos, no solamente para la gente, sino porque esto es lo que va a permitir que nosotros le brindemos las herramientas a todos ustedes que nos acompañan hoy, a las empresas, a quienes tienen la intención de venir a invertir y darles justamente la infraestructura que se necesita para que esto sea posible”.

El gobernador Claudio Vidal, junto al presidente de Sanat Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori. FOTO: GOBIERNO

Ejes normativos

Al detallar el contenido de la reforma legislativa, se explicó: “Hay tres ejes dentro de esta modificación de la ley que voy a mencionar muy a groso modo. Paulo después va a hacer una explicación más específica”.

“La primera es que ampliamos a quién alcanza esta modificación de la ley. La norma original promovía la industria en su sentido más clásico, lo que incorporamos son industrias del conocimiento, a los servicios, a las energías renovables y a la radicación de polos de desarrollo“, dijo.

Respecto del segundo aspecto de la ley, se diferenció el nuevo esquema del anterior: “Se deja de enunciar y se empieza a precisar. Esta ley propone exención de tributos, beneficios en los servicios, estabilidad fiscal, pero una vez que ya se invirtió el 80% de este compromiso que tiene una empresa y no antes”.

Para fundamentar esa exigencia fiscal, sostuvo: “¿Y por qué esto es importante? Porque no está hecho para vivos, está hecho para la gente que realmente cree en la provincia de Santa Cruz y se anima a los desafíos que les estamos dando hoy”.

En cuanto al tercer eje de la norma, remarcó el compromiso que asume la administración pública: “La tercera, que es algo muy importante para nosotros, también nos pone un plazo a nosotros que es de 60 días para la evaluación de cada uno de esos proyectos”.

Sobre esa limitación temporal para el Estado provincial, subrayó: “Esto también es importante, porque la ley establece que nosotros no podemos dormir un proyecto de inversión. Y ustedes saben cuando hablamos de esto a qué nos referimos”.

Al profundizar en las herramientas de fomento, indicó: “Esta ley se apoya obviamente en estos tres ejes de gestión del gobernador Claudio Vidal, la producción hace la creación de un fondo de incentivo industrial con crédito a tasa preferencial, subsidio de tasa, desgravación“.

Asimismo, se brindaron detalles sobre la reglamentación y los plazos de aplicación de los incentivos: “Hay un detalle de la reglamentación que define el espíritu de la norma, los beneficios que se cuentan, obviamente, insisto en esto, desde la primera etapa de la producción o la primera venta efectiva de esa inversión”.

En relación con el empleo local, se destacó la exigencia sobre los aportes patronales: “Trabajo. La ley establece un beneficio especial respecto a los aportes patronales por la contratación de mano de obra santacruceña“.

Sobre este aspecto, se añadió que se trata de “algo que también el gobernador ha decidido tomar con seriedad, no solamente a través de la ley que conocemos como 90-10, sino a través de planes de capacitación a través del Ministerio de Trabajo, a través del Consejo Provincial de Educación y del compromiso de todas las empresas que son quienes requieren esta mano de obra calificada“.

En ese sentido, se aseguró que será “un trabajo que seguramente se va a hacer de manera articulada, responsable, pero con todos los actores justamente preparando al personal que se necesite”.

A su vez, se enfatizó un requisito fundamental dispuesto en el articulado normativo: “La reglamentación agrega una condición que conviene subrayar. El beneficio va a ser para los trabajadores nuevos. No tienen que haber tenido vínculo con esta industria. Quiere decir que lo que estamos promoviendo es la incorporación de nuevo personal a estas industrias. Acá se premia el puesto nuevo, no la nómina que ya existe”.

Al mismo tiempo, se agregó que el marco legal “también plantea la coordinación si es necesario de asistencia técnica por convenios con, como dije, con trabajo, también con instituciones nacionales, con universidades y también fortalece parte del corazón de esta norma, el Fondo de Fortalecimiento Tecnológico Productivo a través de la mejora de ese financiamiento, la mejora en el acceso al beneficio y la diversificación de la matriz productiva“.

Durante la exposición, se remarcó la premisa de la cartera de Producción: “Nosotros en el Ministerio trabajamos con un lema que es del recurso al desarrollo. Y esto creo que a partir de la sanción de esta ley deja de ser una consigna y realmente pasa a ser un mecanismo, una posibilidad“.

Dirigiéndose a los sectores del empresariado presentes en el encuentro, se expresó: “Así que las reglas están escritas, hoy se las damos a conocer. Falta algo que no depende de nosotros, que es la decisión de ustedes, de todos los empresarios, respecto a tomar esta gran iniciativa. Nuevamente gracias a todos por el compromiso”.

En el cierre de la intervención, se destacó la labor interdisciplinaria de las carteras provinciales: “Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Energía y al Ministerio de Economía, porque esta es una norma que se trabajó con mucha seriedad, que se está trabajando desde el año pasado”.

“Nosotros creemos que solamente la generación de trabajo genuino a través del empleo privado es la que nos va a permitir a los santacruceños salir adelante. Hoy tienen ustedes esta herramienta. Esperemos que nosotros tengamos realmente mucho trabajo durante 60 días para poder aprobar los primeros proyectos que se presenten y estamos a total disposición de todas las empresas que quieran hacer consultas respecto del beneficio de la ley”, concluyó.