En el Día de la Madre, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, compartió un saludo para todas las madres de la provincia y dedicó unas palabras especiales a su mamá, Regina Gómez, a quien reconoce como un ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

“Gracias por estar siempre, por tus enseñanzas y por ese amor que sigue siendo un sostén fundamental para mí”, expresó el mandatario en sus redes sociales, donde también destacó los valores que recibió durante su crianza, como el trabajo, la humildad y la importancia de seguir adelante en los momentos difíciles.

Además, hizo extensivo el reconocimiento a las madres santacruceñas y agradeció “el amor incondicional, la entrega, por ser el pilar de la familia y por su valioso rol en cada rincón de nuestra comunidad”.

La foto que Claudio Vidal compartió junto a su mamá por el Día de la Madre remite a un momento especial para la familia: la asunción del gobernador, en diciembre de 2023. Ese día, Regina Gómez estuvo presente para acompañar a su hijo y habló con La Opinión Austral sobre su historia, el esfuerzo de criar a sus hijos y el orgullo que sentía por su camino.

“Estaría mintiendo si no dijera que siento un gran orgullo por mi hijo”, expresó Regina durante aquella entrevista. Sin embargo, también remarcó que, más allá de la emoción, había que seguir trabajando y luchando en tiempos difíciles.

La madre del mandatario contó que debió criar a sus tres hijos y dos sobrinos mientras trabajaba y estudiaba, y recordó las dificultades económicas que atravesó la familia. “Me tuve que hacer dura y firme; tenía que salir adelante, los chicos tenían que salir adelante”, relató.

También recordó que Claudio comenzó a trabajar desde muy joven, alrededor de los 12 o 13 años, y destacó la importancia de transmitirles a sus hijos el valor del esfuerzo y el estudio.

En aquella conversación, Regina dejó una reflexión que resume parte de su propia historia: “Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para aprender”. Un testimonio que vuelve a cobrar relevancia a partir del mensaje que Vidal le dedicó este Día de la Madre, en el que destacó las enseñanzas de su mamá y el lugar fundamental que ocupa en su vida.

No fue la primera vez que Vidal destacó públicamente la historia de su madre. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el gobernador había escrito en sus redes sociales: “Mi madre es un ejemplo de lucha y esfuerzo”.

En esa publicación, recordó el trabajo de Regina para sostener a su familia y valoró el compromiso de las mujeres que enfrentan dificultades cotidianas para sacar adelante sus hogares.

“Mi madre es una guerrera, como decimos en las reuniones familiares, y creo que todas lo son en cierto modo”, expresó entonces.