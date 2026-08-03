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Durante las celebraciones por el aniversario de Tres Lagos, el gobernador Claudio Vidal encabezó el acto central y transmitió un mensaje de reconocimiento a la comunidad, poniendo en valor el trabajo colectivo que viene desarrollándose en la localidad y el potencial de crecimiento que hoy comienza a consolidarse.

Al iniciar su discurso, el mandatario agradeció el recibimiento de los vecinos y el acompañamiento permanente de la comunidad.

“Gracias a toda la comunidad. Siempre somos muy bien recibidos y se nota el afecto, el cariño. Pero en estas localidades, en particular, también se nota el trabajo en equipo y en unidad”, expresó.

En ese sentido, felicitó a la presidenta de la Comisión de Fomento, Nayla Fernández, y resaltó los gestos de consenso y construcción conjunta que, según señaló, fortalecen el desarrollo de las pequeñas localidades.

Potencial

Vidal recordó que desde hace años veía en Tres Lagos un enorme potencial de crecimiento y aseguró que ese proceso ya comienza a reflejarse en hechos concretos.

“Hace algunos años veía un potencial enorme, además de la calidad de su gente, del carisma y de las ganas de crecer. Hoy las cosas empiezan a verse”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la reciente entrega de viviendas, la construcción de nuevas soluciones habitacionales y las políticas destinadas a facilitar el acceso a tierras tanto para familias como para quienes desean emprender actividades comerciales.

“Poder entregar tierra y también terrenos a personas que van a emprender alguna actividad comercial habla de desarrollo y de gente que quiere a su localidad y está dispuesta a salir adelante”, sostuvo.

Reconocimiento a los trabajadores

Durante su mensaje, el gobernador dedicó un especial reconocimiento a los trabajadores de los distintos organismos provinciales y de la Comisión de Fomento, quienes recorrieron largas distancias para participar de las actividades pese a las dificultades climáticas y de transitabilidad.

Asimismo, agradeció la presencia de autoridades de otras localidades, entre ellas el intendente de El Chaltén, Néstor Ticó, y la intendenta de Piedra Buena, Analía Farías, destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo articulada entre municipios y comisiones de fomento.

“Lo importante es no bajar los brazos”

Finalmente, Vidal reconoció que aún quedan desafíos por delante, especialmente en una localidad que continúa creciendo, aunque remarcó que el camino es sostener el esfuerzo conjunto.

“Siempre faltan cosas por hacer, y más aún en una localidad que sigue creciendo. Es con paciencia y con tiempo. Lo importante es no bajar los brazos, estar convencidos de lo que estamos haciendo y qué valioso es poder hacerlo entre todos”, concluyó.

El mandatario cerró su intervención saludando a los vecinos en el aniversario de Tres Lagos y agradeciendo también a quienes trabajaron durante toda la jornada para hacer posible el festejo comunitario.