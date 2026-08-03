En declaraciones a LU12 AM680, la diputada nacional Ana María Ianni se refirió al proyecto que el Senado tratará este jueves 6 de agosto, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, conocido como Ley de Tierras y advirtió que la iniciativa contiene un capítulo centrado en la venta indiscriminada de la tierra a capital extranjero.

Contrapuso la norma impulsada hace aproximadamente 15 años, la cual “fijó un tope de un 15%” en el porcentaje de suelo “en mano o en dominio de personas de nacionalidad extranjera“, frente a la propuesta actual del Gobierno que busca “dejar libre a que no haya un tope, no haya una determinación“.

El Senado de la Nación sesionará el próximo jueves.

En relación al trámite legislativo del texto enviado por el presidente Javier Milei, Ianni recordó que el oficialismo debió suspender la sesión prevista anteriormente en la Cámara Alta al percatarse de que “no tenían las manos” necesarias para lograr su aprobación en la votación.

De cara a la reanudación del debate, la legisladora santacruceña afirmó que tanto el oficialismo como la oposición se encuentran “muy ajustadas”. Denunció que el Gobierno Nacional despliega “una negociación realmente constante” donde “sigue presionando los gobernadores” y “comprando votos por voluntades” mediante “distintas chicanas, extorsiones y todo lo que se te pueda ocurrir que recorren obviamente los pasillos y las galerías del Congreso”. Catalogó este mecanismo como “un modus operandi de este gobierno nacional” que comenzó con la Ley Bases.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

Frente a este escenario en el Senado, la diputada nacional sostuvo que “lo que nos queda es la gente en la calle” y destacó que “hoy la gente volvió a tomar conciencia de que la calle es nuestro único lugar de lucha”.

Legislar

En esta línea de conceptos, remarcó que “los legisladores no pueden tan gratuitamente desconocer la voluntad popular“. Indico que la ciudadanía pide “no votes a favor de este proyecto” para evitar que “las comunidades originarias se queden sin su tierra” y para defender el derecho a no “regalar nuestros recursos naturales” y mantener el acceso “a la tierra, a los lagos, a todo lo que está en nuestro país como corresponde”.

Aclaró que la postura de la oposición no busca impedir la llegada de capitales externos, sino evitar la apropiación del suelo patagónico por parte de extranjeros que “compran la tierra”, no van a residir en el país ni proyectan “poner una fábrica”, sino realizar la “inversión solo para fines propios”.

En ese sentido, remarcó la necesidad estratégica de ejercer “control sobre nuestro territorio” y “sobre nuestra soberanía, sobre todo los patagónicos”. Cuestionó la circulación de “barcos de la Marina británica” por las aguas del sur, la explotación petrolera en las Islas Malvinas y los anuncios sobre la construcción de un “mega data center” respecto del cual el Ejecutivo no respondió los pedidos de informes solicitados.

Más adelante, vinculó además esta iniciativa con un proceso más amplio de reformas normativas que comenzó con la modificación de la Ley de Glaciares, la cual “les dio la llave para que continúen con todo esto”. Se suman también las modificaciones que el texto busca aplicar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.

Respecto al marco económico impulsado por la Casa Rosada, calificó la postura oficial como “una obsesión” y cuestionó los términos del régimen de incentivos: “Anunciaron un super RIGI porque tampoco fue tan beneficioso ese RIGI, pero donde ellos le dan beneficios a aquellos que quieren venir a invertir, pero el beneficio no puede ser además que te regalen la tierra”.

Snata Cruz: producción y quilibrio

En el plano provincial, la legisladora puso a Santa Cruz como modelo de equilibrio ambiental e industrial. Destacó que es “la primera provincia exportadora de oro y plata” y que posee simultáneamente “siete parques nacionales que cuidan y protegen nuestra biodiversidad”.

Subrayó que la minería en el Macizo del Deseado y la preservación de los glaciares y cuencas hidrográficas son actividades compatibles mediante una adecuada zonificación y controles ambientales. Asimismo, como autora del proyecto para el desarrollo estratégico del hidrógeno en Argentina, lamentó que diversas inversiones se retiren por la falta de interés de los gobiernos nacional y provincial en esa industria.

Finalmente, Ianni criticó los discursos que objetan la presencia de áreas naturales protegidas en la región e hizo referencia a las reuniones de la Comisión de Energía, donde objetó la concentración de recursos y la presencia de autoridades del Fondo Monetario Internacional en Vaca Muerta, mientras se desatienden formaciones como Palermo Aike.

Con respecto a la viabilidad del dictamen que se analizará en el Senado, la diputada reveló que “ya llevan el borrador número 16” debido a que “no saben cómo arreglarlo para poder comprar voluntades”. Concluyó que ante la convocatoria de movilizaciones en las afueras del Congreso, “el pueblo es el que sea el que gane esta discusión” frente a una propuesta que “viene mal parida”.