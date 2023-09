“Estoy a favor de la extracción del recurso (minero), pero quiero que quede más para mi provincia, para los ciudadanos y los habitantes de Santa Cruz”, señaló el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, a La Opinión Austral al ser consultado sobre el reciente encuentro que mantuvo con la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRIZ).

“Hay que equilibrar la balanza y comprender que la mayoría de las ganancias no pueden ser sólo para el empresariado de la minería y que quede muy poco en Santa Cruz”, completó el concepto una vez finalizada la presentación y una clara muestra de apoyo a los candidatos del partido Ser que competirán por la intendencia de Río Gallegos en la elección del próximo 22 de octubre: Mijael Harasic, José Daniel Álvarez y Ariel Varela.

En la semana, el electo presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, había señalado a La Opinión Austral, en la ceremonia que lo designó en su nuevo rol, que en aquella primera aproximación entre el sector público que gobernará el distrito patagónico desde diciembre próximo y el empresariado asentado en el Macizo del Deseado fue amena.

“Expusimos el problema de las importaciones, expusimos que si la macroeconomía no se puede resolver en Santa Cruz, entonces no habrá proyectos nuevos. Quienes estamos operando nos enfrentamos a una etapa madura, los costos de explotación son más altos y leyes de mineral más bajo -así sucede con la minería- y hay que trabajar en conjunto para que nos ayuden y que las medidas macro incrementen la exploración“, agregó el presidente de Minera Santa Cruz. De este segmento de la industria, observó que Provincia demanda exploración para alargar la vida útil de las operaciones en producción y alumbrar nuevos yacimientos, “lamentablemente no hay uno a la vista”.

Luego celebró que Claudio Vidal haya comprendido las dificultades de la minería santacruceña y “nosotros también entendimos su preocupación, ratificamos que seguiremos con nuestros planes para capacitar mano de obra local. Esto se está haciendo y es un proceso. La reunión fue seria, concreta y comprometida“.

Quien también habló, recientemente, sobre el recambio institucional y político del distrito patagónico fue el actual secretario de Minería, Gerardo Terraz. Había adelantado a La Opinión Austral que “está en elaboración de su equipo de trabajo y habrá reuniones para avanzar en la transición como corresponde; estamos dispuestos a asesorarlos y que se saquen las dudas”, dijo.

De esta manera, Santa Cruz se encamina a continuar trabajando para seguir siendo el modelo argentino en minería metalífera, como primera exportadora de oro y plata del país.