Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindó declaraciones, este jueves, en Casa de Gobierno tras la asunción de la nueva ministra de Salud, Lorena Ross. Con los medios presentes, entre ellos La Opinión Austral, el mandatario abordó temas clave para la provincia y el país, reafirmando el compromiso para mejorar la situación de Santa Cruz y la necesidad de un diálogo permanente en tiempos difíciles.

Compromiso constante

En la rueda de prensa. marcada por la coyuntura económica y social que atraviesa Argentina, Claudio Vidal expresó su firme intención de solucionar los desafíos que enfrentan los santacruceños. “Nos ponemos al frente de la situación y tratamos de hacer, día a día, lo mejor para que esta provincia salga adelante“, afirmó, destacando que, pese a las dificultades, el trabajo conjunto y la responsabilidad son la clave para superar los obstáculos.

El Gobernador resaltó que la gestión diaria implica tomar decisiones importantes y mantener una actitud de compromiso, incluso en momentos en los que la situación económica se complica. “Estoy convencido de que con trabajo y esfuerzo se puede salir adelante. Las recetas mágicas no existen, todo es en base al esfuerzo”, aseguró.

Claudio Vidal y la flamante ministra de Salud, Lorena Ross FOTO: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Apuesta en Salud

“Nos hacemos cargo” afirmó Claudio Vidal en la rueda de prensa luego de la asunción de la nueva ministra de Salud Pública de Santa Cruz. El mandatario reconoció que “el deterioro en la salud pública de la provincia es hace muchos años”, pero enfatizó que “a nosotros nos toca gobernar y somos nosotros los que tenemos que dar respuesta”. Desde esa perspectiva, resaltó la importancia de la comunicación y el compromiso diario en la gestión, elementos cruciales para afrontar la situación.

Una de las problemáticas más urgentes, según el gobernador, es la falta de envío de programas nacionales, especialmente en lo que respecta a medicamentos oncológicos. “Los medicamentos oncológicos la Nación no los envía más”, explicó Vidal, quien destacó que, ante esta situación, el tesoror provincial se vio en la necesidad de hacerse cargo de la problemática, asumiendo responsabilidades que antes correspondían a la Nación.

En ese marco, fue consultado por la reunión con los directores de los hospitales de la provincia, en la que se abordó la situación del sector. “Es difícil, pero con grandes posibilidades de mejorar si hay responsabilidad, si hay seriedad, si hay compromiso”, afirmó. El gobernador subrayó que la clave para avanzar radica en la predisposición y el esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados en la salud pública.

También remarcó que no todo se reduce a recursos económicos: “No todo es plata, no todo es dinero. Mucho tiene que ver con el compromiso y con el esfuerzo en la gestión”. En ese sentido, expresó su confianza en que, con una buena comunicación y compromiso, se pueden corregir muchas de las falencias existentes.

Remarcó que el encuentro con los directores de los Hospitales permitió obtener un panorama de primera mano de la situación. “Es una radiografía de lo que uno puede observar día a día en la gestión”, afirmó, y señaló que, más allá de las responsabilidades, la prioridad es mejorar la atención y la infraestructura sanitaria en Santa Cruz.

Y volvió a señalar su decisión de corregir las dificultades que hoy atraviesan lo santacruceños: “Quiero que mi provincia salga adelante”.

Los yacimientos santacruceños requieren de fuerte inversión para frenar y revertir el declino.

Reactivación de los hidrocarburos

Uno de los temas por los que fue consultado el gobernador se relacionó con el futuro del sector hidrocarburífero en Santa Cruz. Tras la salida de YPF, afirmó que la provincia apuesta a una nueva etapa. “Lo que se espera es estabilidad, si tenemos estabilidad se podrá progresar”, expresó.

Destacó que los yacimientos en la provincia son maduros y ya no producen como antes. Y la participación de varios actores en la explotación será beneficiosa para mantener la producción. “El resultado fue nefasto cuando un solo actor se quedó con todos los yacimientos. Ahora, la política es que participen varios, para que haya mayor estabilidad y mejor operación”, explicó.

Diálogo con Nación y gestión de recursos

Vidal dejó en claro que mantiene diálogo constante con el Gobierno Nacional, con reuniones programadas para la próxima semana. “Tenemos programado una reunión con el Gobierno Nacional y con el ministro tengo diálogo, que es muy importante. Más allá de las diferencias ideológicas, mantener el diálogo es fundamental”, subrayó.

“Estamos atravesando, creo, uno de los peores problemas económicos de la historia” sostuvo Vidal y remarcó: “Hablo de tener que mendigar los gobernadores buscando más recursos“, en referencia al reclamo que vienen haciendo los 24 gobernadores por mayores transferencias a las jurisdicciones.

“El gobierno nacional va a entender esta situación porque se ve, ahora, a todos los gobernadores juntos” y enfatizó “Se llegó a un punto en donde el no ya no es una respuesta“. Y la Nación debe comprender que “realmente las provincias atraviesan un momento muy difícil, algunas más que otras”.

En ese punto señaló que hay jurisdicciones que se están endeudando, “Es algo que en nuestra provincia no queremos que suceda. Y a pesar del difícil momento económico, hacemos todo lo posible para cumplir con el funcionamiento del Estado que no es fácil”.

Respecto a los fondos nacionales destinados a obras y obras en infraestructura, el Gobernador criticó la distribución de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), señalando que “los ATN los administraron todos los gobiernos nacionales, no importa el color político, y nunca hubo una distribución justa“.

Asimismo, resaltó la importancia de gestionar recursos en un contexto de restricciones. “Hay menos recursos económicos de Nación a provincia, pero siempre se tuvo en cuenta al trabajador y las paritarias han cerrado por encima de la inflación”, explicó, haciendo referencia a las mejoras salariales en Santa Cruz.

La foto de unidad de los gobernadores argentinos piden diálogo a Nación por fondos y obras, sobre todo en las rutas.

La desregulación del GLP

En el boletín oficial de este jueves se desreguló el mercado del GLP. Ante la consulta de La Opinión Austral al respecto, pensando que hay 11 mil hogares que dependen de ese fluido, Claudio Vidal sostuvo que está en tema. “Es una medida reciente pero algo ya se venía hablando”.

Anticipó que “tenemos programado una reunión con el Gobierno Nacional” por este tema. Y confió en el nivel de diálogo que tiene con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Eso es muy importante” afirmó y ratificó que “la próxima semana estoy viajando a Buenos Aires” por este tema.

Diálogo y unidad

En un contexto de tensión política, Vidal hizo hincapié en la importancia del diálogo. “Más allá de las diferencias ideológicas, creo que es fundamental mantener la comunicación con el Gobierno Nacional. Peor sería que no podamos dialogar”, afirmó.

Asimismo, llamó a la unidad y a la confianza en que “vamos a llegar a un acuerdo” para que las provincias puedan superar las dificultades económicas. “El compromiso tiene que ser de todos, de la política, del sector privado y de los trabajadores del Estado. Solo así saldremos adelante”, concluyó.