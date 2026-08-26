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Los diputados de Santa Cruz avanzaron este miércoles en la elaboración de un nuevo Código Electoral para la provincia, durante una reunión de la comisión extraordinaria de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El objetivo es avanzar hacia un texto único que reúna las distintas iniciativas presentadas y establezca con claridad las reglas que regirán los próximos procesos electorales en Santa Cruz.

Al iniciar el encuentro, el diputado Mario Piero Boffi explicó que se mantuvieron conversaciones con la mayoría de los autores de los proyectos que forman parte del debate. En ese sentido, recordó que junto al diputado Carlos Alegría habían presentado la iniciativa para crear un Código Electoral.

Diputado provincial Mario Piero Boffi.

“Hemos llevado adelante una serie de conversaciones con la mayoría de los autores del proyecto”, señaló Boffi, y explicó que la propuesta fue ordenada por capítulos para facilitar su tratamiento.

Ficha Limpia, dentro del Código Electoral

Uno de los puntos analizados fue la incorporación del proyecto de Ficha Limpia, presentado por el diputado Pedro Muñoz.

Según explicó Boffi, la propuesta es que la iniciativa no quede establecida como una norma independiente, sino que pase a formar parte del Código Electoral como uno de sus capítulos.

El legislador Pedro Muñoz.

“Sugerimos que más que citar una ley, quede en un capítulo del Código, lo cual aceptó el diputado Muñoz a fin de buscar un texto único”, manifestó.

De esta manera, los legisladores buscan concentrar en una misma normativa las distintas disposiciones vinculadas con el sistema electoral provincial.

El debate por las PASO

Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, particularmente, con su alcance para las candidaturas a intendentes, diputados por el pueblo y concejales.

El diputado Daniel Peralta planteó la necesidad de que el Código Electoral determine de manera precisa cómo funcionará el mecanismo y hasta dónde llegará su obligatoriedad.

La preocupación expresada durante la reunión apunta a evitar posibles contradicciones entre las decisiones que adopten los congresos partidarios y lo que finalmente establezca la legislación provincial.

El diputado Daniel Peralta fue uno de los más activos en la comisión.

Los integrantes de la comisión coincidieron en que las reglas deben quedar claramente establecidas, con el objetivo de evitar interpretaciones diferentes, zonas grises o eventuales suspicacias durante los procesos electorales.

Peralta insistió en que el Código debe determinar “hasta dónde abarca la obligatoriedad para las PASO, incluida la de diputado por el pueblo”.

En ese marco, recordó una experiencia reciente en 28 de Noviembre, donde se produjo una interna partidaria y quienes no resultaron vencedores manifestaron su intención de continuar participando de la vida política. “Tuvimos una interna en 28 de Noviembre, una ganó y los compañeros que perdieron, más allá de los porcentajes, me decían: ‘nosotros no queremos quedar fuera del juego político y si el Código Electoral lo permite, queremos presentar candidatos’”, relató.

Boffi: “Todos se pueden presentar”

Ante el planteo, Piero Boffi sostuvo que la existencia de las PASO debe garantizar la posibilidad de competencia interna dentro de las fuerzas políticas, siempre que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos. “Habiendo PASO, todos se pueden presentar y nadie se puede arrogar tener un único candidato”, afirmó.

El legislador agregó que ninguna fuerza política, carta orgánica o estatuto debería impedir la participación de un afiliado que reúna las condiciones requeridas para competir en las primarias. “Ninguna fuerza política, carta orgánica o estatuto le puede prohibir a cualquier persona que es afiliado a una fuerza política, competir en una PASO, reuniendo obviamente los requisitos”, remarcó.

Un denominador común en casi todos los proyectos de ley es la inclusión de la Boleta Única de Papel.

Cabe recordar que en la reunión anterior una de los temas que quedó establecido es que las elecciones en la provincia se realizarán con Boleta Única de Papel.

El debate continuará en el ámbito de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde los diputados buscarán avanzar en la redacción definitiva de un Código Electoral que unifique las distintas propuestas y precise las reglas para la participación política y las próximas elecciones en Santa Cruz.