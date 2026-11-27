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La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó, por mayoría, el nuevo Código Electoral Provincial, una iniciativa que establecerá las reglas para las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento de 2027, luego de la eliminación de la Ley de Lemas.

La aprobación llegó después de un extenso debate en el recinto, con diferencias entre los bloques políticos. El oficialismo de Por Santa Cruz votó en contra del proyecto, principalmente por su desacuerdo con la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los puntos que concentró las mayores discusiones durante el tratamiento.

La posición del Gobierno provincial ya había sido anticipada en las reuniones de comisión y fue ratificada por el gobernador Claudio Vidal, quien cuestionó el costo que implica organizar elecciones primarias en el actual contexto económico de Santa Cruz.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 27 de noviembre de 2026.

PASO, Ficha Limpia y Boleta Única

El diputado provincial Pedro Muñoz (Coalición Cívica ARI), entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos, explicó el alcance de la normativa aprobada de 64 artículos y fundamentó su postura durante la votación. Según indicó, el despacho fue ratificado en su mayoría, se anularon tres artículos y se realizaron corrimientos y modificaciones de procedimientos temporales para corregir fechas.

“Lo que salió aprobado por mayoría fue un código que prevé las PASO, que fue el punto más álgido del debate anteriormente en la emisión del despacho y con una Ficha Limpia que no cumple los objetivos que plantea Ficha Limpia porque no fue modificado”, señaló.

Precisó que la redacción aprobada mantiene el criterio actual de sentencia firme para inhabilitar candidaturas, algo que, según ejemplificó con el caso de la doctora Fernández Quiñones, ya rige en las leyes vigentes. “Nosotros estábamos solicitando una cuestión de carácter electoral, porque Ficha Limpia es una medida electoral, no judicial, que es tomar el criterio de que a partir del doble conforme (na persona recién puede ser considerada penalmente culpable cuando existen dos sentencias condenatorias coincidentes dictadas por tribunales distintos) esto ya se aplique”, detalló, aclarando que en el procedimiento penal de la provincia la Cámara en lo Criminal actúa como primera instancia sancionatoria y el Tribunal Superior de Justicia funciona como instancia de doble conforme, y no la Corte Suprema.

Confirmó que se aprobó la Boleta Única con todas las categorías y el casillero de lista completa, sin modificaciones respecto al despacho previo. Asimismo, explicó que optó por abstenerse en la votación en general porque estaba de acuerdo con varios aspectos incorporados desde su propio proyecto, pero votó en contra en los artículos particulares referidos a Ficha Limpia y a la elección de Diputado por Pueblo.

Sobre esta última figura, recordó que habían propuesto incorporar una segunda vuelta o balotaje entre los dos primeros candidatos para otorgar mayor legitimidad al cargo, dado que no existe representación de minorías, y que también acompañó la iniciativa del diputado Carlos Alegría para incorporar un diputado por El Chaltén, propuesta que no reunió los votos necesarios y cayó.

El proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico se encuentra en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Posible veto

Ante las declaraciones previas del gobernador Claudio Vidal y el planteo realizado en el recinto por el diputado Daniel Peralta respecto a que el Ejecutivo vetaría la norma, Muñoz defendió la labor parlamentaria y el uso de las herramientas constitucionales.

“Planteé que no deslegitimemos nosotros propios, los que estamos ahí hoy en un rol transitorio, las figuras legales que están establecidas por la Constitución. Primero, nuestra tarea respecto a los debates que corresponden de cualquier ley; y por otro lado, también las figuras legales que le asisten al Ejecutivo”, afirmó.

El diputado agregó que, de producirse un veto parcial o total, la Legislatura tiene la facultad legítima de aceptarlo o insistir con la sanción original, sin que ello deba generar enojo en el Gobierno. “Yo no logré lo que quería en cuanto a Ficha Limpia y Diputado por Pueblo, pero la ley que salió es la ley que salió; no la voy a desconocer porque no la voté. Nos asiste a nosotros insistir en la ley, veremos si se consiguen o no las manos o si al gobernador se le termina aceptando el veto”, sostuvo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Poder Ejecutivo

En cuanto a los plazos legales, indicó que el Ejecutivo cuenta con 16 días hábiles para definir un eventual veto. Dado que las sesiones ordinarias fueron prorrogadas constitucionalmente hasta el 20 de diciembre y que la última sesión ordinaria está prevista para el jueves 10 de diciembre, el ingreso de un veto traspasaría el período ordinario.

Además, advirtió que el lunes y martes previos a esa sesión son feriados, por lo que el miércoles 9 solo se reunirán las comisiones de Presupuesto y Legislación General, sin actividad en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ámbito por el que debe pasar cualquier veto. “Es muy probable que quede con una indefinición hasta el inicio del año que viene cuando comiencen las sesiones”, anticipó.

Por otra parte, coincidió parcialmente con los cuestionamientos del Gobernador Claudio Vidal sobre modificaciones electorales previas realizadas por gestiones kirchneristas, aunque remarcó que en esta oportunidad se redactó un Código Electoral completo tras la derogación de la Ley de Lemas, tomando como base legislación comparada y el Código Electoral Nacional. También señaló que, “si el veto elimina las PASO, los frentes deberán regirse por sus reglamentos internos y los partidos volverán a sus internas tradicionales, quedando pendiente definir a nivel político la adhesión a la boleta nacional o un eventual desdoblamiento electoral”.

Finalmente, consultado sobre las expresiones de Vidal respecto al acompañamiento legislativo para obtener financiamiento, Muñoz aclaró que el “proyecto de endeudamiento en dólares permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales sin haber sido tratado ni impulsado nuevamente por el oficialismo, por lo que su eventual debate solo podría darse en una sesión extraordinaria”.

En cambio, vinculó los dichos del gobernador con el Presupuesto provincial recién ingresado, el cual contempla la toma de deuda en pesos por aproximadamente 900.000 millones de pesos —mitad en títulos y mitad mediante un préstamo del Gobierno Nacional— para cubrir el déficit y financiar obra pública, una herramienta que, recordó, el año pasado fue acompañada por 19 diputados por un monto cercano a los 400.000 millones de pesos.