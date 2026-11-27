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La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que establece la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios nacionales de 2027. La votación terminó con 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, luego de cuatro horas de debate en el recinto.

El oficialismo consiguió reunir el respaldo de sus aliados, entre ellos los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Provincias Unidas y representantes de espacios provinciales. En Santa Cruz, los dos senadores de Moveré acompañaron el proyecto, que tuvo el rechazo del bloque Justicialista y de otros legisladores opositores.

La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde continuará el tratamiento legislativo.

Cómo se conformaron los votos en el Senado

El resultado reflejó un acuerdo entre La Libertad Avanza y distintos bloques opositores dialoguistas, que permitió reunir los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las primarias.

Los 43 votos afirmativos se distribuyeron de la siguiente manera: La Libertad Avanza: 21 senadores; Unión Cívica Radical: 10; PRO: 3; Provincias Unidas: 2; Movimiento por Misiones: 2; Moveré por Santa Cruz: 2; Flavia Royón (Primero los Salteños): 1; Julieta Corroza (La Neuquinidad): 1; Edith Terenzi (Despierta Chubut): 1.

En tanto, los 29 votos negativos correspondieron a los 22 integrantes del bloque Justicialista, los tres senadores de Convicción Federal, dos del Frente Cívico de Santiago del Estero, Fernando Salino, de Justicia Social Federal, y Beatriz Ávila, de Independencia.

En el caso de Santa Cruz, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, de Moveré, acompañaron la iniciativa. Su respaldo se sumó al acuerdo político con el Gobierno nacional para avanzar con la reforma.

Las negociaciones estuvieron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tendió puentes con los mandatarios provinciales. También tuvieron un papel central Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Qué cambia con la suspensión de las PASO para 2027

Uno de los principales efectos del proyecto es que los partidos políticos deberán definir sus candidatos para las elecciones nacionales de 2027 de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas, sin recurrir a las primarias nacionales.

Según el texto aprobado, las agrupaciones tendrán plazo hasta el 30 de agosto para definir sus postulantes. Además, se modifica el cronograma electoral y desaparece la instancia de presentación de precandidaturas que estaba vinculada a las PASO.

La suspensión será transitoria y alcanza específicamente a las elecciones nacionales de 2027. Por lo tanto, el sistema de primarias no queda eliminado definitivamente y su continuidad deberá volver a discutirse para los siguientes comicios.

Durante el debate, el senador radical Eduardo Vischi explicó que el acuerdo permitió avanzar con la suspensión porque no existían los votos necesarios para eliminar el sistema de manera permanente.

En ese sentido, sostuvo: “Hemos podido lograr un acuerdo para la suspensión de las PASO porque no había una mayoría para eliminarlas definitivamente”.

Ficha Limpia y cambios en la Boleta Única de Papel

La reforma electoral también incorpora modificaciones permanentes al sistema político argentino. Entre ellas se encuentra el régimen de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia.

Además, crea un Registro Público de Inhabilitaciones para facilitar la comunicación y el control de las restricciones que impidan a una persona presentarse como candidata.

Otro de los cambios alcanza a la Boleta Única de Papel (BUP). El instrumento incorporará un casillero que permitirá votar por una lista completa, además de mantener la posibilidad de seleccionar candidatos por categoría.

El proyecto también contempla la afiliación digital a los partidos políticos, que convivirá con el mecanismo tradicional, y reduce del 5% al 2,5% el tiempo de publicidad electoral gratuita destinado a las agrupaciones políticas en los medios audiovisuales.

En cuanto al debate presidencial, se estableció su obligatoriedad únicamente para una eventual segunda vuelta electoral. Durante el tratamiento en particular, Vischi propuso que sea transmitido por televisión abierta y que los candidatos que no participen pierdan el acceso a la publicidad electoral gratuita. La modificación fue aceptada por el oficialismo.

También se modifican las disposiciones sobre la veda electoral para permitir que los comercios y los espectáculos funcionen normalmente durante la jornada de votación.

Por otra parte, se modifica el mecanismo de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), que pasarán a ser designados por acuerdo entre los legisladores nacionales, respetando la representación política de ambas cámaras. Ese artículo fue aprobado por separado con 70 votos afirmativos y dos negativos.

Las críticas del peronismo y el debate por Ficha Limpia

Durante las cuatro horas de discusión, los senadores opositores cuestionaron el alcance de la iniciativa y señalaron que el proyecto original del Gobierno sufrió modificaciones hasta llegar al recinto.

El pampeano Daniel Bensusán, integrante del bloque Justicialista, sostuvo que la reforma quedó reducida principalmente a la suspensión de las primarias y cuestionó que no se avanzara con una regulación más amplia del sistema de partidos políticos.

“Destrozaron por completo el proyecto de reforma electoral que había mandado el Ejecutivo”, afirmó.

También advirtió sobre las consecuencias de suspender las PASO sin modificar los requisitos para la conformación de partidos políticos. En ese sentido, planteó: “Seguimos con los sellos de goma, seguimos con 750 partidos y le sacamos ese umbral que tenían las PASO”.

Por su parte, el senador Jorge Capitanich cuestionó el régimen de Ficha Limpia y advirtió sobre el papel que podrían tener los jueces en la definición de las candidaturas.

“Si nosotros pretendemos instrumentar ficha limpia sin una reforma judicial profunda, la verdad, es voto calificado”, expresó.

El legislador consideró que la iniciativa podría afectar la participación política y sostuvo que las modificaciones al sistema electoral deben contemplar garantías institucionales.

En la misma línea, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó la posibilidad de impedir candidaturas a partir de condenas que todavía no tengan sentencia firme. “¿Les estamos dando la lapicera a los jueces de la Nación para que elijan los candidatos en la Argentina?”, preguntó durante su intervención.

La senadora también puso en duda el argumento económico del oficialismo sobre el costo de las primarias y cuestionó la cifra de 200 millones de dólares utilizada para justificar su suspensión.

Patricia Bullrich defendió la suspensión de las primarias

En el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la decisión del Gobierno y cuestionó el funcionamiento que tuvieron las PASO desde su implementación.

La senadora sostuvo que el mecanismo no cumplió con su objetivo original de garantizar competencia interna y participación ciudadana. También consideró que las primarias terminaron convirtiéndose en una instancia adicional dentro del calendario electoral.

“Las PASO nacieron prometiendo competencia y participación, cosa que no existió”, afirmó.

Bullrich recordó su propia experiencia en la interna presidencial de Juntos por el Cambio de 2023, cuando compitió con Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que ese proceso generó tensiones dentro de la coalición.

Aunque defendió la suspensión aprobada para 2027, manifestó que su postura personal es avanzar hacia otro modelo de primarias.

“Si tuviera que tomar una decisión, sería eliminar (las PASO) y cambiar hacia un sistema de primarias que sean abiertas y que puedan inscribirse y votar, en una fecha distinta, a la que la hacen otras coaliciones y partidos”, expresó.

También respaldó la incorporación de Ficha Limpia y sintetizó su postura con una frase: “Con prontuario no hay boleta”.

José Mayans ironizó sobre la interna del Gobierno y Patricia Bullrich respondió con humor

Uno de los momentos más distendidos del debate se produjo durante la intervención del jefe del bloque Justicialista, José Mayans, quien lanzó una ironía sobre las diferencias internas del oficialismo y la posición de Patricia Bullrich dentro del espacio gobernante.

El senador formoseño apuntó a la relación entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y la jefa de la bancada oficialista. En ese contexto, cuestionó las decisiones sobre las candidaturas para 2027 y vinculó la suspensión de las PASO con la posibilidad de evitar disputas internas.

“Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera”, expresó desde su banca.

Luego completó su intervención con otra frase que provocó risas en el recinto: “O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO”.

La referencia generó la sonrisa de Bullrich, quien respondió en el mismo tono cuando tomó la palabra. La senadora le sugirió a Mayans que, si deja la actividad parlamentaria, podría tener un futuro en el teatro. “Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up”, comentó.

Bullrich continuó con la broma y agregó: “Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado”. Finalmente, remató: “No creo que ganes como el DP de YPF pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien”.

Más allá del intercambio humorístico, Mayans también cuestionó el impacto que tendrá la suspensión de las primarias sobre la organización interna de los partidos opositores. “Hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna”, señaló al referirse a otro de los objetivos que, según su interpretación, persigue el oficialismo. De inmediato, aclaró: “Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos”.

Los aliados acompañaron, pero reclamaron una reforma integral

Entre los senadores que respaldaron el proyecto hubo legisladores que manifestaron diferencias con la eliminación definitiva de las PASO y reclamaron una discusión más amplia sobre el sistema electoral.

La chubutense Edith Terenzi adelantó su voto afirmativo, aunque aclaró que considera necesario revisar el funcionamiento de las primarias y analizar alternativas que permitan sostener la participación ciudadana. “Entiendo que las podamos suspender, pero creo que nos queda pendiente para hablar realmente de una reforma electoral integral que no se trata de la suspensión de las PASO”, señaló.

También defendió el valor de la participación en la selección de candidatos y planteó la posibilidad de transformar el sistema en una primaria abierta, simultánea y optativa. “Lo mejor que nos puede pasar es tomar decisiones con una urna de por medio. Las grandes elites lo que hacen es eliminar permanentemente las minorías”, afirmó.

En tanto, el radical Maximiliano Abad respaldó la iniciativa y destacó la incorporación de Ficha Limpia, aunque pidió responsabilidad institucional y una mirada federal. “La propuesta del oficialismo fue eliminar las PASO, pero acá se pudo construir una respuesta más madura como es la suspensión”, sostuvo.

El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, también votó a favor, aunque cuestionó que la discusión no avanzara sobre una reforma electoral integral. Advirtió que suspender las primarias para 2027 sin definir qué sucederá en 2029 mantiene la incertidumbre sobre las reglas electorales.

Con la aprobación del Senado, el proyecto de reforma electoral continuará ahora su recorrido legislativo en Diputados. Allí se definirá si el Gobierno consigue convertir en ley la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027 y el resto de los cambios incorporados al sistema electoral.