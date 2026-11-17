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Distrigas S.A. comenzó los trabajos para concretar el cruce de la Ruta Provincial Nº 56, en el sector de circunvalación y calle 38, en Río Gallegos. La intervención permitirá extender la infraestructura gasífera hacia el barrio Chimen Aike y avanzar con el acceso al servicio para unas 150 familias.

La obra contempla la perforación y colocación de una cañería por debajo de la traza vial, una instancia necesaria para continuar con la ampliación de la red y concretar las futuras conexiones domiciliarias.

Este procedimiento demandó alrededor de cinco meses de gestiones y trámites administrativos ante Vialidad Nacional. Una vez obtenida la autorización correspondiente, se puso en marcha el operativo sin interrumpir la circulación vehicular, aunque con señalización preventiva para que los automovilistas redujeran la velocidad.

El presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce, destacó la importancia de esta intervención para los habitantes del sector: “Para Distrigas es una satisfacción poder hacer esta obra y para los vecinos un anhelo que tanto esperan acá en Chimen Aike”.

Juan Carlos Berasaluce junto a Carolina Rojas. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ.

La próxima etapa alcanzará al barrio 22 de Septiembre

En paralelo, el funcionario adelantó que la empresa trabaja en una nueva etapa de ampliación que alcanzará al barrio 22 de Septiembre. La iniciativa se encuentra en proceso de licitación y tendrá un plazo estimado de ejecución de entre cuatro y seis meses.

Al respecto, la vocal a cargo de la Vicepresidencia de Distrigas, Carolina Rojas, informó que esperan realizar la apertura de ofertas a principios de diciembre y concretar la adjudicación durante la primera quincena del mes.

La funcionaria explicó que el cronograma prevé habilitaciones progresivas, de manera que los hogares puedan recibir el suministro a medida que finalicen las intervenciones en cada sector.

Las tareas de extensión de la red de gas permitirán avanzar con las conexiones domiciliarias de 150 familias. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Vamos a empezar a anillar y a conectar las manzanas apenas se terminen los trabajos. No es que vamos a esperar los seis meses para empezar a abastecer de gas; vamos a avanzar por etapas”, aseguró.

Rojas indicó que la planificación apunta a completar las obras en ambos barrios antes de la próxima temporada invernal, aunque advirtió que las condiciones climáticas podrían modificar los tiempos previstos. La modalidad de ejecución por zonas, manzanas y anillados permitirá habilitar las conexiones sin aguardar la finalización de todo el proyecto.

La mirada de los referentes barriales sobre el avance de las obras: “Una emoción muy grande”

El inicio de esta etapa también fue recibido con emoción por los habitantes de Chimen Aike, quienes durante años realizaron reclamos, presentaciones y movilizaciones para conseguir el acceso a los servicios básicos.

Giselle Soto, integrante de la Organización Civil Justicia Social, recordó el recorrido de los vecinos para alcanzar este objetivo y valoró el avance de la infraestructura.

“Es una emoción muy grande. Es un logro muy importante porque en su momento fui una de las personas que reclamaba, llevaba notas y participaba de los caravanazos frente a Casa de Gobierno. Cuando asume el gobernador Claudio Vidal él nos dijo antes de asumir yo sé lo que faltan los periféricos y lo vamos a trabajar juntos”, expresó.

La referente también hizo hincapié en las dificultades que enfrentan las familias durante el invierno, principalmente por la falta de alternativas adecuadas para calefaccionar sus viviendas.

El gobernador Claudio Vidal recorrió la obra junto a referentes de los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese contexto, mencionó los problemas respiratorios y los incendios registrados en los barrios como consecuencia de las condiciones en las que muchos hogares deben afrontar las bajas temperaturas.

“Esto nos da dignidad y también tranquilidad por los incendios que han ocurrido en estos barrios y por todo lo malo que han vivido los vecinos. Hoy ver estos caños significa que el vecino pueda vivir dignamente. Me alegra el corazón”, manifestó.

Por su parte, Fátima Soto, delegada del barrio 22 de Septiembre, señaló que en ese sector residen alrededor de 300 familias y remarcó la necesidad de continuar incorporando servicios esenciales. También describió las dificultades que atraviesan los habitantes durante los meses más fríos.

“Nos conmueve estar en este lugar porque vemos el avance de una obra muy importante para los vecinos. Hemos sufrido mucho el frío, a la espera del carbón y, muchas veces, de carbonilla. También hay vecinos con problemas respiratorios y familias que se calefaccionan con salamandras o pallets”, señaló.

Claudio Vidal y Pedro Luxen junto a los referentes barriales en la recorrida de la obra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La delegada precisó que 22 de Septiembre ya dispone de agua y electricidad, aunque todavía quedan sectores con obras pendientes. La extensión de la red de gas se suma a las mejoras de infraestructura previstas para ambos barrios y permitirá que más familias accedan a un servicio esencial.