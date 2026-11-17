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El gobernador de Santa Cruz recorrió este martes los trabajos que Distrigas S.A. lleva adelante en el cruce de la Ruta Provincial N.º 56, la circunvalación y calle 38, para extender el servicio de gas al barrio Chimen Aike de Río Gallegos.

La intervención demanda $240 millones y permitirá que 1.200 familias accedan a la red. Forma parte de un plan de anillado que contempla una inversión total de $1.800 millones.

Durante la recorrida, Vidal destacó el desarrollo del proyecto, que busca dar respuesta a un reclamo de los habitantes del sector, quienes esperan contar con el suministro desde hace más de una década.

“Esta obra en particular va a beneficiar a 1.200 familias. Son familias que vienen reclamando el servicio de gas hace aproximadamente diez años y medio, once años”, señaló el mandatario a La Opinión Austral y otros medios de comunicación.

El gobernador sostuvo que la infraestructura de servicios esenciales constituye una prioridad de su gestión y mencionó las inversiones destinadas a proyectos de agua, energía, cloacas y gas en Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz.

“Una de las decisiones más fuertes que tomamos es destinar recursos, destinar fondos al desarrollo de obras de servicio. Las obras se proyectan, se licitan, se comienzan y se terminan. El beneficiado es la comunidad, es el vecino, es la familia”, subrayó.

También recordó los reclamos que durante años permanecieron sin respuesta y resaltó la importancia de contar con prestaciones que repercuten directamente en la vida cotidiana: “Cada vecino, cuando tiene la oportunidad en el invierno de encender el calefactor, yo creo que lo agradece, lo reconoce”.

La obra contempla una inversión de $240 millones y forma parte del plan de anillado que se desarrolla en la zona. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las gestiones para concretar los trabajos

Vidal detalló que la habilitación para realizar el cruce de la cañería por la ruta fue uno de los principales trámites previos al inicio del proyecto. La autorización de Vialidad Nacional, según indicó, demandó alrededor de cinco meses.

“Lo terminamos destrabando con Marcelo Campoy, que es el director de Vialidad Nacional. A veces el Estado de por sí tiene sus complicaciones, es lento, burocrático, pero hay buen diálogo y llevó cinco meses poder tener la habilitación. Hoy estamos acá, comenzando esta obra que es fundamental”, explicó.

En otro tramo de sus declaraciones, cuestionó el manejo de los fondos públicos durante administraciones anteriores y contrastó esas prácticas con la política de ejecución que, aseguró, lleva adelante su gobierno.

“Antes anunciaban las obras dos o tres veces, se giraban los anticipos de obra. ¿El resultado final? Se la robaban, se la llevaban, se la choreaban, como lo quieran llamar. Esa era la realidad: que los recursos del Estado terminaban en el bolsillo de los funcionarios o de dos o tres amigos del poder. Eso cambió”, manifestó.

Asimismo, hizo hincapié en el trabajo de los equipos técnicos, operarios y autoridades de Distrigas para avanzar con los proyectos en distintos puntos de la provincia.

Por último, el mandatario reconoció las dificultades para sostener la inversión pública en el contexto económico nacional, pero ratificó la continuidad de las políticas destinadas a mejorar la infraestructura de los barrios.

“Cuesta mucho porque además son momentos difíciles a nivel nacional, pero vamos a seguir trabajando en este camino. Hay miles de familias que hoy tienen la oportunidad de poder acceder al gas, al agua, al servicio eléctrico. En estos barrios también nos falta trabajar, pero pudimos hacer un montón”, expresó.

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