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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió a la investigación federal por narcotráfico y lavado de activos que involucra al empresario Lázaro Báez y advirtió que la causa podría alcanzar a distintos sectores de la política provincial. Durante una rueda de prensa en Río Gallegos luego de recorrer obras de extensión de gas para mil vecinos en el barrio 22 de Septiembre y Chimen Aike, sostuvo que existen indicios de que personas que ya estaban privadas de su libertad continuaban operando y apuntó a una posible complicidad de dirigentes políticos.

“Yo creo que esta causa va a llegar a las entrañas del sistema político provincial”, afirmó Vidal en declaraciones a La Opinión Austral y otros medios presentes. En ese sentido, planteó dos aspectos que, a su entender, deben ser investigados: “Primero, las personas que ya estaban privadas de su libertad seguían operando con el lavado de activos. Segundo, por todo lo que venimos observando en los distintos medios de comunicación, está claro que existe la presencia y la complicidad del arco político”.

El empresario detenido y uno de los vehículos secuestrados en la jornada del sábado. FOTO: PNA

El mandatario pidió que se investiguen presuntos vínculos entre detenidos y funcionarios. “Si ustedes investigan se darán cuenta que alguno de los ya detenidos, privados de su libertad, se presentaban dos o tres veces a la semana a distintos despachos de la privada de los municipios”, señaló. Y agregó: “Averigüen, investiguen. Esto no es casualidad. Esta causa va a dar que hablar porque toca directamente el corazón de varios sectores de la política”.

Vidal también vinculó el avance de la investigación con una decisión política de su gestión para respaldar el trabajo de las fuerzas de seguridad. En ese marco, aseguró que durante los tres años de gobierno se incautó “tres veces más droga y sustancias tóxicas” que en la gestión anterior, y destacó los resultados de los allanamientos realizados.

“Está la decisión política, está el acompañamiento a nuestra fuerza de seguridad para poder avanzar en todos los procesos de investigación, allanamientos que son todos con resultados positivos”, expresó. Además, sostuvo que las actuaciones actuales contrastan con lo que definió como una etapa anterior en la que “tapaban la mugre debajo de la alfombra”.

El gobernador insistió con sus cuestionamientos al referirse al alcance político de la causa y afirmó que quienes lo criticaron durante su gestión deberían estar preocupados. “Lo bueno es que en esta oportunidad más de uno debe estar muy preocupado, sobre todo esos que se dedicaron a poner palos en la rueda durante tres años, porque esto apunta a muchos actores de la política santacruceña”, manifestó.

Lázaro Báez está detenido en la cárcel de Ezeiza (Imagen de archivo Infobae).

En otro tramo de la rueda de prensa, volvió a apuntar contra las gestiones anteriores y sostuvo que los involucrados continuaban manejando operaciones desde el ámbito penitenciario. “Los que hoy nos critican son los que gobernaron 32 años y miren cuáles son los resultados. Administran el narcolavado todavía desde una cárcel de Ezeiza. Todos involucrados”, afirmó.

Finalmente, Vidal cuestionó la respuesta judicial frente a las investigaciones y reclamó mayor celeridad. Recordó el llamado de atención que había realizado a algunos jueces y criticó las demoras detectadas en distintos juzgados de la provincia. “Quiero que el servicio de justicia llegue a la gente, llegue a la sociedad, no importa quién gobierne”, sostuvo.

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