Fue una semana intensa. Con enero “planchado” y en modo vacaciones, el mundo de la política santacruceña pareció despertar en febrero, un poco corrido por la realidad y otro porque empieza a ponerse en fase de año electoral. Tres de esos temas vienen de una larga continuidad, pero se acrecentaron en las últimas semanas: YPF, represas y la minera Newmont. Otros están siempre latentes, como YCRT y la negociación con los docentes. Y algunos se fueron sumando como los presos trabajando en el camping que construye la provincia o el cierre de la plaza San Martín que lleva más de un mes.

Pero -además- fue la semana de “Ficha Limpia“, proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Baja y que busca que los condenados en segunda instancia no puedan ser candidatos en elecciones nacionales. La votación de los santacruceños dejó tela para cortar; el gran apuntado, el diputado nacional Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) que para un sector del radicalismo cometió el desliz de votar en contra, aunque lo hubiera hecho según sus convicciones y respaldando la Constitución Nacional.

A río revuelto, ganancia de pescadores. Al gobernador Claudio Vidal se lo vio subido a un barco para hacer un “relevamiento” de recurso pesquero. Otra que “tiró la red” fue la concejal radical Daniela D’Amico quien se autopostuló como candidata a diputada nacional. Con tantas noticias los primeros días del mes de febrero, la semana pasó más rápida que el negocio de criptomonedas “Libra” que promocionó el presidente Javier Milei. A continuación, un resumen del inicio del año político.

YPF se va o se va

Esta semana los petroleros privados de Santa Cruz fueron al paro general por tiempo indeterminado para exigir la salida de YPF. La Secretaría de Trabajo de Nación intervino y dictó la conciliación obligatoria al conflicto. “Se acabó la paciencia“, había dicho unas horas antes Rafael Güenchenen, el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER).

“Hace más de un año que están con idas y vueltas: que me voy, que no me voy. Se acabó la paciencia. Nosotros fuimos responsables, dimos tiempo y lo único que hicieron fue perjudicar a los trabajadores y a toda una provincia”, expresó con dureza el dirigente sindical recordando que desde un principio el gremio estuvo de acuerdo con la salida de la empresa de bandera porque no invertía en los pozos maduros.

Consecutivamente La Opinión Austral fue informando la cantidad de adheridos al régimen de retiro voluntario. Unos 2.500 empleados son los que proyecta la empresa desvincular en la provincia. De ese total, 1700 ya aceptaron el acuerdo de retiro voluntario con una indemnización del 120%. “Se vienen días difíciles, de mucho tire y afloje”, había anticipado el gobernador Claudio Vidal tras reunirse con el presidente de YPF, Horacio Marín. El mandatario también se entrevistó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el viceministro de Energía, Daniel González.

Pero la oposición no tardó en recordar que un año atrás, el oficialismo festejaba la salida de la operadora que históricamente operó los yacimientos maduros de Santa Cruz. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó el paro de petroleros y apuntó contra el gobierno provincial: “Es producto de la improvisación y la soberbia“. “¿Quién le va a devolver a los santacruceños lo que perdieron?”, cuestionó el jefe comunal.

Obras, YCRT y Newmont

En las últimas horas Vidal también mantuvo reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destrabar otro conflicto -además del de YPF- como es el de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Respecto a las hidroeléctricas, estuvo con Guillermo Francos y directivos de la empresa china Gezhouba Group Corp. “Santa Cruz necesita que las represas estén activas. No sólo por la generación de empleo y el impacto comercial, sino también por lo que representan en términos de desarrollo energético para la provincia y el país”, dijo el gobernador. Semanas atrás, la Uocra comenzó una serie de reclamos para que se reactive esa obra con acampes en El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena. También hubo otro piquete frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos.

Vidal también hizo gestiones con Francos para que la empresa estatal YCRT fuera inscripta en CAMMESA como generadora de energía. De esta forma, la carboeléctrica podrá venderle energía a la provincia de Santa Cruz. Ahora también participó de la resolución del conflicto con Newmont, la principal empresa minera de la provincia. El gobernador dijo que la prioridad es la seguridad de los trabajadores en Cerro Negro. Además, expresó su preocupación por los puestos de trabajo asociados al proyecto de ampliación y solicitó garantías sobre la continuidad laboral de los trabajadores.

Docentes y presos

Luego de una desalentadora propuesta del 2% mensual, el Gobierno presentó una nueva oferta salarial al sector docente que incluye cláusula gatillo. Sin embargo, desde el gremio ADOSAC ya advirtieron que la propuesta del Gobierno “no colma las expectativas“. Y alertaron: “Venimos reclamando hace tiempo que a la cláusula gatillo, la acompañe la recomposición salarial”. Todo a poco más de una semana del inicio de clases.

Pero si a al clima político de febrero le faltaba algo, aparecieron presos trabajando en una obra pública en Santa Cruz. El gobernador mandó a 18 internos de la Unidad Penitenciaria N° 2 a la construcción de un camping en Río Gallegos. La iniciativa también valió elogios pero también críticas. Fue una semana con datos de inflación (Patagonia del 2.5%); pedidos de la fiscalía para que se duplique la sentencia contra Cristina Fernández por la causa Vialidad y pedido de la defensa para que se anule la condena; revés judicial para Lázaro Báez: la Corte Suprema rechazó su pedido de libertad. Y hasta el escándalo por las cripto promocionadas por el Presidente. Y esto recién arranca.