El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz inició el Ciclo Lectivo 2026 Período Común con actos de apertura en distintos establecimientos de Nivel Inicial, Primario, Secundario y modalidades del sistema educativo, con la participación de equipos directivos, supervisores, auxiliares, estudiantes y familias.

Participaron directores provinciales y generales del organismo, coordinadores, responsables de las regionales educativas y autoridades locales, destacando el trabajo articulado para el fortalecimiento de la educación pública de la provincia.

En cada comunidad educativa se realizaron jornadas que reflejaron el compromiso con la enseñanza y el aprendizaje, resaltando el rol de las instituciones como espacios de inclusión, construcción de ciudadanía y garantía de derechos.

Santa Cruz inició el ciclo lectivo 2026 con actos de apertura en escuelas de todos los niveles. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Durante el receso estival, el CPE implementó el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y la Recuperación Histórica de las Escuelas en diversas localidades. Estas tareas permitieron optimizar los espacios, mejorar las condiciones edilicias y generar entornos más adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

También se reconoció la colaboración constante de las familias, las cooperadoras escolares y los equipos docentes y no docentes, cuyo trabajo cotidiano sostiene la vida institucional y asegura el funcionamiento de cada establecimiento.

“La cartera educativa reafirma su responsabilidad de garantizar el derecho social a la educación, poniendo en el centro a los estudiantes como sujetos de derecho y reconociendo el rol fundamental de quienes integran cada comunidad”, indicó el Gobierno de Santa Cruz en un comunicado.

