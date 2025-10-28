Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 28 de octubre, a las 18 horas, comenzó oficialmente el escrutinio definitivo de las elecciones en Santa Cruz. El procedimiento se lleva a cabo en el predio de la Armada Argentina, ubicado sobre la Avenida Costanera Almirante Brown, donde la Junta Electoral Nacional realiza el recuento final de los votos emitidos en la provincia.

Este escrutinio representa el único número válido y oficial de los resultados electorales, según lo establecido por la Justicia Electoral. A partir de las 18 horas, comenzaron a llegar las autoridades judiciales encargadas de supervisar el proceso: los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sergio Acevedo, José Antonio González Nora y Gabriel Contreras, junto al presidente del TSJ por la mayoría, Daniel Mariani, y René Fernández, presidente del TSJ por la minoría.

Minutos después, hizo su arribo el fiscal federal Zárate, quien también participa de la supervisión del recuento.

Asimismo, estuvo presente Jairo Guzmán, diputado nacional electo por La Libertad Avanza, quien se acercó al lugar para presenciar el desarrollo del escrutinio.

El proceso se realiza bajo estrictas medidas de control y transparencia, y sus resultados serán los que determinen oficialmente la voluntad expresada por los votantes en las urnas.

NOTICIA EN DESARROLLO.