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El Gobierno de Santa Cruz informó que el primer equipo perforador propio de Compañía General de Combustibles (CGC) llegó a la provincia y comenzará a operar de manera permanente en el flanco norte.

Recientemente, desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación forma parte del plan de inversiones comprometido por la empresa. El programa contempla 31 nuevos pozos: nueve perforaciones durante lo que resta de 2026 y otras 22 a lo largo de 2027.

Así es el equipo

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la unidad denominada “CGC-001” es un equipo de perforación Helmerich & Payne (H&P) Flex Rig 4M de 1.000 HP. Cuenta con capacidad para perforar hasta aproximadamente 3.050 metros de profundidad, un mástil de 300.000 libras, Top Drive de 150 toneladas y bombas de 1.150 HP, características adecuadas para operaciones de desarrollo convencional.

Su configuración incorpora un sistema eléctrico VFD y Top Drive. La tecnología y diseño Flex Rig permite una movilización eficiente, requiriendo cerca de 36 cargas para su traslado y sin necesidad de grúa para el montaje, lo que favorece una rápida puesta en funcionamiento. También cuenta con un sistema BOP de 11” y 3.000 psi.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, precisó a La Opinión Austral que la incorporación de este equipamiento se enmarca en las inversiones y compromisos asumidos para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge, correspondientes al segundo sub-período 2025-2027, en el marco de la prórroga de las concesiones aprobada por la Provincia.

Este esquema tiene como antecedente la Ley Provincial N° 3771, sancionada en diciembre de 2021, mediante la cual la Legislatura de Santa Cruz aprobó la prórroga por diez años de las concesiones comprendidas en el acuerdo suscripto con Sinopec Argentina y que posteriormente adquirió CGC. La extensión estableció nuevos plazos de explotación, con vencimientos escalonados entre 2035 y 2037, y compromisos de inversión para los distintos períodos.

Jaime Álvarez, ministro de Minería y Energía de Santa Cruz. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las áreas comprendidas en este esquema incluyen Cañadón León, Meseta Espinosa, Tres Picos, Las Heras, Piedra Clavada, Cañadón Seco, Cerro Wenceslao, El Cordón, Sur Piedra Clavada y El Huemul-Koluel Kaike.

En la actualidad, los compromisos del segundo sub-período se encuentran en ejecución y son objeto de seguimiento por parte del Ministerio de Energía y Minería, en su carácter de autoridad de aplicación de la actividad hidrocarburífera provincial. El organismo verifica el desarrollo de los planes comprometidos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las áreas concesionadas.

La ejecución de las inversiones y la incorporación del equipamiento destinado a nuevas perforaciones se enmarcan en el objetivo del Gobierno Provincial de recuperar la actividad y aumentar la producción hidrocarburífera, promoviendo la continuidad del empleo y el movimiento económico asociado a la cadena de valor del sector. Desde el Ministerio continuarán con la supervisión de los programas para que se traduzcan en mayor actividad, producción y trabajo para Santa Cruz.