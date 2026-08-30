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Santa Cruz avanza en el plan de recuperación portuaria con una inversión que supera los $13.500 millones, financiados por el Fondo UNIRSE y convenios público-privados para potenciar la pesca, la minería, la energía y otros sectores productivos.

En Puerto Deseado se destinan más de $12.800 millones(14 meses de plazo) para reparar el sitio 4 y su transición. La obra reactivará dos sitios inoperativos para sumar al esquema de los sitios 1, 2, 5 y 6, agilizando las descargas durante la zafra del calamar. Además, se reordenan espacios para habilitar un sitio de acopio de insumos mineros y explosivos.

En Caleta Paula (Caleta Olivia) se invierten más de $700 millones para instalar ocho defensas en el sitio 3. Para los sitios 2, 4 y 5 se acordó un esquema con una operador petrolera, la empresa aporta insumos y la provincia la mano de obra. Junto con la homologación para buques de hasta 159 metros de eslora, la terminal volverá a recibir la flota potera tras seis años, apoyada por la expansión del astillero local para reparar hasta ocho embarcaciones en simultáneo.

Por último, Puerto San Julián proyecta su actividad hacia la zafra de centolla y permisos experimentales de sardina. En tanto, Punta Quilla se posiciona como el puerto clave para el desarrollo y exportación de hidrógeno, buscando sumar también operadoras pesqueras.

LU12 AM680 entrevistó a Walter Uribe, coordinador general de la Unidad Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), para profundizar sobre la actualidad de los puertos de Deseado, Caleta Paula (Caleta Olivia), Punta Quilla (Puerto Santa Cruz) y el de Puerto San Julián.

Walter Uribe (UNEPOSC), Nadia Ricci (Ministra de la Producción) y el gobrnador Claudio Vidal. FOTO: GOBIERNO

Inversiones

LU12: ¿Cuáles son las obras e inversiones destinados al sistema portuario?

Walter Uribe: Principalmente tiene que ver con la recuperación de infraestructura portuaria que el gobierno provincial está implementando en cada uno de los puertos. Resuena la obra para Puerto Deseado, la reparación del sitio 4.

Es un reclamo histórico. El gobernador Claudio Vidal entendió que necesitamos tener puertos en condiciones para mejorar la producción de Santa Cruz y facilitar la operatividad de las empresas que ya operan como las que quieren regresar.

Es una obra muy importante para Puerto Deseado. Hoy tenemos dos sitios que no están operativos. Al culminar esta obra de 14 meses, que implica una inversión superior a los $12.800 millones y creo que es una de las más importantes de la provincia, se va a permitir mejorar la operatividad.

Permitirá el ingreso de más barcos y descargas en simultáneo. Hoy estamos utilizando los sitios 1, 2, 5 y 6 para la descarga. Esto va a permitir que dos sitios más se sumen para recibir buques y obtener más descargas.

Si bien la dinámica de la pesca es muy variada al comenzar cada temporada tenemos un cuello de botella. Los buques ingresan todos juntos en una fecha determinada. En la temporada de calamar entran hasta 80 buques y cada uno intenta descargar lo más rápido posible para volver a la zona de pesca.

Puerto Deseado posee el tercer puerto de mayor movimiento de descarga pesqueras de Argentina. FOTO: GOBIERNO

El tiempo es dinero para las empresas. Mientras más espacio tengamos para recibir buques y descargarlos con la rapidez que necesitan, más rápido van a estar de vuelta en zona de pesca y regresarán en el menor tiempo posible. Esto va a generar que podamos descargar una mayor cantidad de barcos y crear trabajo en el puerto de Puerto Deseado.

LU12: Los puertos de la Patagonia se debaten cómo mejorar su competitividad. En materia pesquera luchan contra un gigante como el de Mar del Plata

Walter Uribe: Pesca y puertos dependen del Ministerio de la Producción y trabajamos en conjunto. Apuntamos a potenciar la actividad pesquera, la minera, la industria y el comercio. Todos los entes que dependen del Ministerio de la Producción trabajamos en conjunto para mejorar.

La gran producción pesquera se realiza en Mar del Plata, que es el principal puerto del país. El tercero es Puerto Deseado. Sumamos a esa importante lista a Caleta Paula como el cuarto puerto pesquero. Apostamos a mejorar la actividad no solo en Puerto Deseado, sino también en Caleta Olivia. Esto va a permitir aumentar la producción y las descargas en la provincia.

Para la descarga de buques poteros, vamos a sumar a Caleta Olivia para que la próxima temporada, actividad que no se realiza hace 6 años por falta de logística. El problema era que no había una línea de buques portacontenedores que ingresara al puerto de Caleta Paula. Traer los contenedores reefer vacíos y después llevarlos cargados en camión representa un costo muy alto para las empresas.

Lo que estamos intentando hacer es que esos contenedores puedan llegar en barco al puerto de Caleta Paula y concentrar también ahí las descargas de calamar. Eso le va a permitir a la provincia aumentar la producción y las descargas.

Gisela Castillo y Gustavo Argañaraz entrevistan a Walter Uribe en la “Decana de la Patagonia”. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL

LU12: ¿Es por los nuevos permisos de pesca para el calamar que licitó el Consejo Federal Pesquero?

Walter Uribe: Es positivo para la provincia. En Caleta Olivia Conarpesa declaró públicamente que eva a descargar su producción en Caleta Olivia. El 20% de esa descarga va a ser procesado en la planta que tienen dentro del puerto. No solamente va a generar trabajo en la descarga, sino también en el procesamiento de esa materia prima. Es muy positivo.

Se generaba un cuello de botella por la cercanía que tienen tanto Puerto Madryn como Puerto Deseado con la zona de pesca. Sumar a Caleta Paula permite que no solo un potero descargue allí; ya tenemos conversaciones con varias empresas, entre cinco y siete buques que podrían descargar en Caleta Paula.

Por eso es muy importante tener los puertos en condiciones. Estamos trabajando para tener las defensas reparadas y avanzar con la certificación de bitas.

Ya contamos con la certificación del Registro Nacional de Puertos y Vías Navegables en el puerto de Caleta Paula y estamos haciendo lo propio en Puerto Deseado. Simultáneamente iremos avanzando con cada uno de los puertos de la provincia.

La regularización del puerto de Caleta Paula representa una herramienta estratégica para el desarrollo productivo regional.

Comunidades

LU12: ¿Qué roles deben cumplir los puertos santacruceños desde el lado productivo?

Walter Uribe: Potenciar el desarrollo de cada una de las localidades donde se encuentran. Si bien la actividad se ha concentrado únicamente en la pesca. Ese es el trabajo que hoy el Gobierno de la provincia de Santa Cruz está generando: dar posibilidades a las empresas que ya están radicadas para que puedan aumentar sus descargas, y atraer a nuevas empresas para que opten por los puertos santacruceños, permitiendo mejorar la producción y la generación de empleo.

Esto va a potenciar no solo la actividad pesquera, sino también la minera, que está concentrada principalmente en Puerto Deseado. No se trata solo de bajar por ese puerto el cianuro, como se hace hoy; apuntamos a tener un sitio de acopio de materiales peligrosos para ingresar también explosivos y demás necesidades de la industria minera, que está en crecimiento y necesita bajar costos logísticos. Los puertos son una muy buena opción para lograr esto.

Respecto a qué paso hay que dar para que eso efectivamente se pueda concretar, el paso lo estamos dando. Creo que hay muchas posibilidades de que antes de finalizar el 2026 estemos en condiciones de anunciar nuevas obras y nuevas inversiones para mejorar la logística de cada una de las localidades que cuentan con un puerto.

LU12: ¿Además de invertir desde el UNIRSE, ¿hay otro esquema de asociación para financiar las obras portuarias?

Walter Uribe: Trabajamos con cada una de las empresas que están en nuestros puertos, firmamos convenios y trabajamos en conjunto para mejorar la actividad.

En materia de contraprestaciones, hemos hecho muchas obras para mantener los puertos en condiciones y mejorarlos. Sin ir más lejos, en Caleta Olivia se está llevando a cabo una obra muy importante en lo que tiene que ver con las defensas, superior a los $700 millones. Es para la reparación de defensas del sitio 3, donde no había ninguna.

La obra ya comenzó. Para este mes se estima que van a estar colocadas cuatro defensas y el próximo mes las otras cuatro restantes para culminar. Es una muy buena herramienta. Estamos haciendo lo mismo en Puerto Deseado para reacomodar los sitios con los que cuenta el puerto, ampliar su operatividad y reubicar a algunas empresas o a las oficinas mismas de UNEPOSC para contar con más espacio.

LU12: Punta Quilla y Puerto San Julián, ¿qué objetivos tienen para estos puertos desde la administración?

Walter Uribe: Con San Julián la Secretaría de Pesca pudo avanzar y es una muy buena noticia. Tanto Quilla como San Julián están muy alejados de las zonas pesqueras, y eso complica la necesidad de las empresas de optar por puertos más cercanos. Eso es lo que dificulta la llegada de los barcos.

Dentro de muy poco va a comenzar la temporada de centolla, donde ya hay una empresa interesada en volver a operar en el puerto de San Julián. También se avanza con unos permisos experimentales de pesca de sardina para ese puerto. Es un trabajo que está llevando adelante Sergio Klimenco, el secretario de Pesca, y es muy positivo.

Respecto a Punta Quilla, se hablaba del hidrógeno como la energía del futuro. Hemos tenido muchas reuniones. Tanto Puerto Deseado como Quilla son los dos puertos con más posibilidades de potenciar esto.

Consideramos que Quilla es muy importante para desarrollar la generación de hidrógeno y después poder exportarlo al mundo desde ese mismo puerto. Son algunas de las opciones que se barajan a futuro, además de la posibilidad de que alguna empresa pesquera pueda llegar a interesarse en ese puerto.

Articulación

LU12: ¿Cómo trabajan con el Estado Nacional?

Walter Uribe: En el principio de la gestión pudimos contactarnos con la gente de Puertos y Vías Navegables de la Nación, estamos trabajando en conjunto. Nos han ayudado muchísimo en gestionar y presentar la documentación correspondiente para contar con la certificación de cada uno de los puertos.

Tenemos la inscripción al Registro Nacional de Puertos y Vías Navegables en Caleta Paula, donde también se nos otorgó la declaratoria de final de obra de ampliación. Eso nos permitió ofrecerle a una naviera ingresar al puerto de Caleta Paula porque pasamos de recibir buques de 128 metros de eslora a recibir buques de hasta 159 metros.

Todo lo que pudimos lograr con Puertos y Vías Navegables de Nación ha ayudado mucho a mejorar el ingreso de buques y a contar con la seguridad jurídica para que la dinámica sea mejor a la hora de que una empresa decida seguir apostando y volver a radicarse en Santa Cruz. Gracias al trabajo en conjunto se van mejorando las posibilidades de cada uno de los puertos.

LU12: En cuanto a la conflictividad, ¿cómo trabajaron?

Walter Uribe: Vengo de la actividad portuaria. Fui guinchero y pertenecí al Sindicato de Guincheros y Gruistas Móviles de la República Argentina, terminando como representante.

Antes del comienzo de esta gestión nos manifestábamos en cada uno de los puertos entre dos, tres y hasta cinco veces por año por falta de actividad. Últimamente prácticamente no se ve eso, y tiene que ver con la metodología de reunirnos cada vez que hay un conflicto o un problema con los gremios.

Los gremios entienden que la actividad depende de un recurso natural y que nosotros venimos trabajando para mejorar el sector. De hecho, el puerto de Caleta Paula no tiene una manifestación o un corte por falta de trabajo hace mucho tiempo.

Eso ha mejorado mucho. Tiene que ver con la decisión de los gremios de sentarse cada vez que hay un problema para buscarle en conjunto una solución, y también con un Estado presente. Cada vez que hay algún futuro conflicto tratamos de buscar una solución entre las empresas privadas, los gremios y el Estado.

LU12: ¿Cuál es el objetivo político en esta gestión para la actividad portuaria?

Walter Uribe: El objetivo principal es muy claro: generar más trabajo, algo que de hecho se está dando. El astillero de Caleta Olivia está en un proceso donde se está concretando la primera etapa: pasó de tener 16 empleados a 55 a pocos meses de iniciado. Empleados directos.

Después está el trabajo indirecto, lo que tiene que ver con la obra civil donde ingresan trabajadores de la UOCRA. Una vez culminada esta primera etapa va a generar muchísimo más trabajo, porque va a ser un astillero que va a permitir trabajar con hasta ocho buques en simultáneo para hacer reparaciones en el puerto de Caleta Paula.

Se trata simplemente de generar las condiciones necesarias para que las empresas trabajen muy cómodas en nuestros puertos y generen más actividad, teniendo instalaciones en condiciones para crear más empleo en la provincia.

Mejorar la conectividad vía marítima para todas las empresas radicadas en la provincia y en la región va a permitirles bajar los costos logísticos y optar por importar o exportar a través de Santa Cruz.