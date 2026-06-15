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La Cámara de Diputados de Santa Cruz tratará en comisiones el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que solicita una autorización de endeudamiento por USD 600 millones para avanzar en inversiones estratégicas.

En este escenario, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) solicitaron formalmente a los legisladores de los distintos bloques que aprueben la iniciativa. El objetivo es viabilizar las inversiones que el Gobierno provincial prevé destinar al complejo minero y energético.

El núcleo de la discusión radica en la capacidad de reactivación operativa que alcanzaría la empresa a partir de este financiamiento. Con las obras proyectadas, la Usina de 21 MW de YCRT estará en condiciones técnicas de generar entre 10 y 12 MW continuos por hora. Esa energía no será volcada al Interconectado Nacional, sino que YCRT se la venderá directamente a la Provincia de Santa Cruz.

El esquema contempla, además, reanudar la exportación de carbón a partir de la adquisición de una nueva locomotora para trasladar el mineral desde Río Turbio a Punta Loyola, completando un doble circuito de ingresos.

La consolidación de estos dos vectores productivos modificará el posicionamiento de la empresa. En caso de avanzar en este camino, la intersindical podrá negociar el presupuesto del próximo año ante el Gobierno nacional en mejores condiciones operativas y financieras que las actuales, al demostrar sustentabilidad.

Los trabajadores de YCRT tienen que ir a pelear el presupuesto 2026 con Nación. FOTO: GOBIERNO

“No es político”

En declaraciones a La Opinión Austral, el secretario general de Luz y Fuerza YCRT, Darío Machaca, defendió la necesidad de avanzar con el financiamiento. Reclamó desvincular el tratamiento del proyecto de las disputas partidarias: “Para nosotros esto no es político, los diputados lo quieren hacer político, pero nosotros no lo vemos de ese lado”.

“Tiene que haber inversiones; pusieron en funcionamiento la Usina en 2015, la dejaron así y ahí quedó parada”, remarcó.

Detalló la propuesta de articulación con la gestión del gobernador Claudio Vidal y aclaró que no se trata de asistencia financiera a fondo perdido. “Va a ser con una prestación de servicio: ellos ponen la plata y nosotros le vamos a vender la energía, pero a un costo menor“, explicó.

Tarifas

Especificó el impacto que este esquema tendrá sobre las tarifas de los usuarios locales. “CAMMESA te quiere pagar cerca de 65 dólares el megavatio; nosotros se la venderíamos a la provincia a menor valor”, detalló. Para el gremialista, lo ideal es que ese precio menor impacte directamente en la boleta de cada habitante.

El plan de trabajo inmediato se concentra en la infraestructura existente que quedó inconclusa en las plataformas de generación. El complejo cuenta con una caldera nueva que utilizada la Central Térmica de 240 MW pero de menor escala.

Esta estructura civil y mecánica se encuentra en un 93% de terminación de obra. El 7% restante corresponde netamente a la ingeniería de la parte eléctrica y a las tareas de instrumentación para obtener los parámetros de trabajo en las pantallas de operación.

Darío Machaca, secretario general de Luz y Fuerza.

Machaca precisó la hoja de ruta técnica: “Vamos a ir por la caldera primero”. De todos modos, recordó que el yacimiento cuenta además con la turbina número dos, una unidad a la que se le realizó un proceso de reingeniería completa.

“Primero vamos por la caldera para generar nuestros propios recursos y, una vez que entre plata por la energía, volcaremos esos fondos para terminar la turbina dos“, manifestó.

Debate por el Presupuesto

El cronograma institucional marca el mes de septiembre como el inicio de las discusiones para el armado del presupuesto anual del año 2027 a nivel nacional. En ese período, la intersindical iniciará una ronda de reuniones con legisladores de todo el arco político para defender la continuidad de la empresa.

Machaca reconoció el respaldo de la administración provincial en la preservación de los puestos de trabajo en la Cuenca Carbonífera. “A nosotros no nos despidieron a nadie porque el gobernador se hizo cargo, se puso la camiseta de YCRT”, valoró.

Sin embargo, remarcó que el escenario nacional obliga a buscar consensos más allá de las terminales políticas habituales. Explicó que deben hablar con representantes radicales o de partidos provinciales para salvar a la empresa.

Consideró vital presentarse ante el Congreso con un plan respaldado por resultados de gestión auditables. La estrategia consiste en demostrar que la situación cambió porque están generando energía y vendiendo carbón gracias a la compra de una locomotora.

Una de las principales obras previstas es la finalización de la denominada Caldera 4 de la usina de 21 MW, que actualmente presenta un avance cercano al 93%.

Por último, diferenció el destino que debe tener el financiamiento internacional solicitado por el Ejecutivo respecto de los gastos diarios de operación. “Los elementos de protección personal (EPP) no son una inversión, son una obligación que tiene que haber de forma anual con los mamelucos y los botines”, diferenció.

Para el dirigente, las inversiones reales se traducen en la compra de locomotoras y en el equipamiento para los frentes de mina.

Respecto del equipamiento actual del personal, confirmó que los insumos fueron adquiridos por la actual conducción mediante la generación de recursos propios genuinos obtenidos en el mercado exterior. Las protecciones se compraron con la venta de los dos buques de carbón del mes pasado, operación que se cerró en noviembre, y esos mamelucos y botines ya están llegando al yacimiento.