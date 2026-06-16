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El Gobierno de Santa Cruz presentó este martes una propuesta de incremento salarial acumulado del 13% para los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva de la Administración Pública Central. La oferta fue formalizada durante una nueva reunión de la paritaria central que se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Río Gallegos.

El encuentro estuvo presidido por el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, junto al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, y contó con la participación de los representantes gremiales de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y APAP (Asociación del Personal de la Administración Pública).

La reunión representó la continuidad de las negociaciones iniciadas a comienzos de junio y que habían pasado a un cuarto intermedio luego del primer encuentro realizado la semana pasada.

La propuesta salarial del Ejecutivo

Durante la mesa de negociación, el Ejecutivo Provincial presentó una oferta de incremento salarial acumulado del 13%, elaborada sobre la base de la planificación financiera impulsada por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.

Según informó oficialmente el Gobierno de Santa Cruz, la propuesta fue puesta a consideración de las organizaciones sindicales presentes, que analizaron los alcances de la oferta durante el desarrollo de la reunión.

La expectativa en torno a este encuentro era alta, ya que en la primera reunión paritaria no se había presentado una oferta concreta. En aquella oportunidad, los funcionarios provinciales habían expuesto la situación económica y financiera de la provincia y solicitaron tiempo para elaborar una propuesta que contemplara los planteos realizados por los gremios.

De esta manera, la oferta presentada este martes se convirtió en la primera propuesta salarial formal realizada por el Ejecutivo en el marco de la actual negociación paritaria.

Los gremios rechazaron la oferta

Tras analizar el ofrecimiento, los representantes sindicales manifestaron su rechazo a la propuesta del 13%.

La decisión fue comunicada durante la misma reunión, aunque las partes coincidieron en la necesidad de mantener abierto el proceso de diálogo y continuar avanzando en la búsqueda de acuerdos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que existe voluntad de seguir trabajando junto a las organizaciones gremiales para alcanzar consensos en materia salarial.

“Ambas partes coincidieron en la importancia de sostener los canales de diálogo abiertos y continuar trabajando en la búsqueda de consensos que permitan avanzar en una recomposición salarial acorde a las posibilidades financieras de la provincia”, indicaron desde el Ejecutivo al término del encuentro.

Qué reclaman los sindicatos

La discusión salarial se desarrolla en un contexto en el que los gremios vienen planteando una serie de demandas vinculadas tanto a los ingresos como a las condiciones laborales de los trabajadores estatales.

Uno de los principales reclamos ha sido la recuperación del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. En ese sentido, ATE sostuvo durante las instancias previas de negociación que ningún trabajador estatal debería percibir ingresos por debajo del costo de vida en Santa Cruz.

Además de la cuestión salarial, los sindicatos llevaron a la mesa otros planteos relacionados con la situación social y laboral de los empleados públicos.

Entre los temas expuestos figuran:

Problemáticas habitacionales que afectan a numerosos trabajadores.

Impacto de los alquileres sobre los ingresos familiares.

Dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Necesidad de mejorar las condiciones laborales en distintos organismos estatales.

Fortalecimiento de las políticas de capacitación.

Prevención y erradicación de situaciones de violencia laboral.

Mejoras en los ambientes de trabajo.

Otro de los puntos planteados por las organizaciones sindicales está relacionado con el nivel de endeudamiento de los agentes públicos.

En reuniones anteriores, representantes de ATE solicitaron analizar alternativas que permitan aliviar la carga financiera de los trabajadores que mantienen compromisos con entidades bancarias, incluyendo la posibilidad de extender programas de desendeudamiento y revisar los porcentajes de afectación salarial.

El antecedente de la primera reunión

La negociación salarial de la Administración Pública Central comenzó formalmente durante la primera semana de junio.

En aquel encuentro participaron el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; y el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, en representación del Ejecutivo Provincial.

Durante esa reunión, los funcionarios expusieron el escenario económico de la provincia y escucharon los planteos formulados por ATE, APAP y UPCN.

Sin embargo, no hubo entonces una propuesta salarial concreta, por lo que se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta este martes 16 de junio.

La expectativa gremial estaba centrada precisamente en que el Gobierno concurriera con una oferta que permitiera comenzar a discutir números concretos para el segundo semestre del año.

Cuarto intermedio hasta el viernes

Como resultado de la jornada de este martes, las partes resolvieron pasar a un nuevo cuarto intermedio.

La próxima reunión fue fijada para el viernes 19 de junio, fecha en la que el Gobierno provincial y los representantes gremiales volverán a encontrarse para dar continuidad a la negociación salarial.

La instancia forma parte del proceso paritario que mantiene abierta la discusión sobre salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, la negociación continuará en los próximos días con el objetivo de acercar posiciones entre el Ejecutivo y los sindicatos que representan a los empleados estatales de Santa Cruz, luego del rechazo a la oferta salarial acumulada del 13% presentada en la mesa paritaria central.