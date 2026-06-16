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La negociación salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Central sumó este martes un nuevo capítulo. Durante la reunión paritaria realizada en Río Gallegos, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta de incremento salarial acumulado del 13%, oferta que fue rechazada por las organizaciones sindicales, que resolvieron continuar la discusión en una nueva reunión prevista para el viernes 19 de junio.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y estuvo encabezado por el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, junto al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. Participaron además los representantes paritarios de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), APAP (Asociación del Personal de la Administración Pública) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

La reunión formó parte de la continuidad de la paritaria central iniciada a comienzos de junio, instancia en la que el Gobierno provincial y los gremios vienen abordando cuestiones vinculadas a salarios, condiciones laborales y diversos reclamos planteados por los trabajadores estatales.

La primera oferta salarial del Ejecutivo

La propuesta presentada este martes constituyó el primer ofrecimiento económico formal realizado por el Ejecutivo desde el inicio de las negociaciones.

Según informó oficialmente el Gobierno provincial, la oferta consiste en un incremento salarial acumulado del 13% para los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva de la Administración Pública Central.

El ofrecimiento fue elaborado sobre la base de la planificación financiera desarrollada por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y fue puesto a consideración de las organizaciones sindicales durante la reunión.

La expectativa en torno a este encuentro era significativa debido a que durante la primera reunión paritaria, celebrada la semana pasada, los representantes del Ejecutivo no habían presentado una propuesta concreta.

En aquella oportunidad, los funcionarios provinciales expusieron el escenario económico y financiero de Santa Cruz y solicitaron un plazo adicional para elaborar una oferta salarial que contemplara los planteos realizados por las entidades gremiales.

El rechazo de ATE, APAP y UPCN

Luego de analizar el alcance de la propuesta presentada por el Gobierno, las organizaciones sindicales manifestaron su rechazo.

La decisión fue comunicada durante el propio encuentro y derivó en la continuidad del proceso de negociación.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, pese a la falta de acuerdo, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener abierta la instancia paritaria.

“Tras evaluar el ofrecimiento, la representación sindical manifestó su rechazo a la propuesta presentada por el Ejecutivo”, indicó el comunicado oficial difundido al finalizar la reunión.

Asimismo, desde el Gobierno señalaron que “ambas partes coincidieron en la importancia de sostener los canales de diálogo abiertos y continuar trabajando en la búsqueda de consensos que permitan avanzar en una recomposición salarial acorde a las posibilidades financieras de la provincia”.

Los reclamos que llevaron los gremios a la mesa de negociación

La cuestión salarial continúa siendo el principal punto de discusión entre los sindicatos y el Gobierno provincial.

Desde el inicio de las negociaciones, ATE, APAP y UPCN vienen planteando la necesidad de avanzar en una recomposición de los ingresos de los trabajadores estatales.

En particular, ATE ha sostenido que la negociación debe contemplar mecanismos que permitan recuperar poder adquisitivo y garantizar ingresos acordes al costo de vida.

Además de los salarios, las organizaciones sindicales llevaron a la mesa paritaria otros planteos vinculados con la realidad laboral y social de los trabajadores de la administración pública.

Entre los temas expuestos durante las reuniones figuran las dificultades habitacionales que enfrentan numerosos empleados estatales, el impacto de los alquileres sobre los ingresos familiares, el acceso a la alimentación y las condiciones laborales en distintos organismos públicos.

Los sindicatos también solicitaron avanzar en cuestiones relacionadas con la capacitación permanente de los trabajadores, la prevención de situaciones de violencia laboral y la mejora de los ambientes de trabajo dentro de la administración provincial.

La situación de endeudamiento de los trabajadores

Otro de los puntos incluidos en los reclamos sindicales está relacionado con el endeudamiento de los empleados públicos.

Durante las reuniones previas, ATE planteó la necesidad de analizar medidas que permitan aliviar la carga financiera que enfrentan numerosos agentes estatales que mantienen compromisos con entidades bancarias.

Entre las propuestas planteadas por el sindicato se encuentran la posibilidad de extender programas de desendeudamiento y la revisión de los porcentajes de afectación salarial aplicados a distintos compromisos financieros.

La situación económica de los trabajadores fue uno de los aspectos que los representantes gremiales incorporaron a la discusión junto con los reclamos estrictamente salariales.

Cómo había comenzado la negociación

La actual paritaria central comenzó formalmente durante la primera semana de junio.

En aquella reunión participaron el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; y el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, en representación del Ejecutivo provincial.

Durante ese encuentro inicial, los gremios presentaron sus demandas y el Gobierno expuso el contexto financiero de la provincia, aunque sin formular una propuesta económica concreta.

Ante esa situación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes 16 de junio, fecha en la que finalmente se conoció la primera oferta salarial del Ejecutivo.

Cuarto intermedio hasta el 19 de junio

Como resultado de la reunión realizada este martes, Gobierno y gremios resolvieron establecer un nuevo cuarto intermedio para continuar la negociación.

La próxima reunión de la paritaria central quedó fijada para el viernes 19 de junio, cuando las partes volverán a encontrarse para analizar alternativas que permitan acercar posiciones.

“Como resultado de la jornada, se acordó pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo viernes 19 de junio, fecha en la que se retomará la mesa de negociación salarial para dar continuidad a las conversaciones entre el Gobierno Provincial y las organizaciones sindicales”, informó oficialmente el Ejecutivo.

De esta manera, la negociación salarial de la Administración Pública Central continuará abierta durante los próximos días, mientras el Gobierno provincial y los gremios buscan alcanzar un acuerdo en el marco de la paritaria correspondiente al segundo semestre del año.