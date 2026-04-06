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La Junta Electoral del Comité Río Gallegos de la Unión Cívica Radical (UCR) formalizó el llamado a elecciones internas para el domingo 21 de junio de 2026.

Marcelo Saá es el actual presidente del Comité Río Gallegos de la UCR , habiendo asumido la conducción para el periodo 2022-2026. Su gestión fue ratificada en las internas de 2022, sucediendo a Pablo Fadul

El proceso, establecido mediante el Acta N° 371, renovará las autoridades locales y de la Juventud Radical en la capital santacruceña. El acto eleccionario se desarrollará entre las 8 y las 18 horas. Los afiliados elegirán presidente, vicepresidente, nueve vocales titulares y cinco suplentes para el comité local. También se votarán delegados para la Honorable Convención Provincial y el Congreso Provincial.

En Río Gallegos se renovará la conducción de la UCR.

Boleta Única

Una de las principales novedades de este proceso es la adopción de la Boleta Única de Papel (BUP). Este será el instrumento exclusivo de votación. El diseño dividirá las categorías en filas horizontales y las listas en columnas.

La Junta Electoral realizará un sorteo de espacios y colores para cada lista. El Comité Río Gallegos asumirá la responsabilidad de la impresión de las boletas y de los afiches con las nóminas completas de candidatos.

Requisitos y paridad

Las listas deberán cumplir estrictamente con la Ley Nacional de Paridad de Género. Los candidatos deberán intercalarse de forma alterna y consecutiva por sexo. Además, se requiere una antigüedad mínima de 180 días de afiliación y no registrar deudas con el tesoro partidario.

Para oficializar una lista, se exige el aval del 5% del padrón correspondiente. Los postulantes podrán incluir su apodo en la boleta, siempre que lo soliciten al momento de la presentación y no genere confusión al electorado.

Cronograma electoral

La Junta Electoral, integrada por Leyla Acosta, Martín Alvarado y José Mansilla, fijó los plazos clave:

La sede de la Junta funcionará en la Casa Radical, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Avellaneda.