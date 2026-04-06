Las actualizaciones impactan tanto en usuarios particulares como en empresas. Si bien superar estos montos no implica una sanción automática, sí puede activar controles más exhaustivos.

Cómo funcionan los controles de ARCA

ARCA establece umbrales a partir de los cuales bancos y plataformas digitales están obligados a reportar información sobre las operaciones de sus clientes.

En este sentido, el organismo aclaró que solo deberán suministrar datos específicos aquellas personas físicas que realicen movimientos iguales o superiores a $50.000.000. A partir de ese nivel, las operaciones pasan a ser monitoreadas con mayor detalle.

Cuando se supera ese límite, se genera un reporte automático. Esto no implica necesariamente un problema, pero sí habilita a que el fisco analice la situación patrimonial del contribuyente.

Esto no significa, por sí solo, que exista una irregularidad, pero habilita al fisco a cruzar datos y verificar la coherencia entre ingresos y movimientos financieros.

Límites vigentes para transferencias y operaciones

Para abril de 2026, ARCA fijó distintos topes según el tipo de operación y el tipo de contribuyente.

En el caso de las transferencias y acreditaciones, el umbral es de $50.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. Estos mismos valores se aplican también a las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales.

En cuanto a las extracciones de efectivo, el límite para que se genere un reporte es de $10.000.000, tanto para individuos como para empresas.

Respecto a los saldos bancarios al cierre del mes, el tope se mantiene en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Para las tenencias en sociedades de bolsa, el umbral asciende a $100.000.000 en el caso de personas físicas y a $30.000.000 para personas jurídicas.

En el caso de compras como consumidor final, se podrán realizar operaciones de hasta $10.000.000 sin que ARCA requiera información adicional.

Por su parte, los pagos también tienen un límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas, mientras que los plazos fijos pueden alcanzar hasta $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en personas jurídicas antes de activar controles.

Qué pasa si se superan los montos

Exceder los límites establecidos no implica automáticamente una infracción. Sin embargo, sí genera un reporte que puede derivar en un análisis más profundo por parte de ARCA.

El organismo cruza la información bancaria con los datos fiscales del contribuyente, como ingresos declarados, actividad económica y patrimonio. Si los números coinciden, no suele haber consecuencias.

En cambio, si detecta inconsistencias —por ejemplo, ingresos que no justifican los movimientos— puede solicitar documentación adicional.

La clave: justificar el origen del dinero

Uno de los ejes centrales del sistema es la trazabilidad de los fondos. En caso de no poder justificar el origen del dinero, ARCA puede avanzar con requerimientos formales, inspecciones o fiscalizaciones.

Por eso, especialistas recomiendan:

Guardar comprobantes de ingresos

Mantener contratos y registros contables

Alinear los movimientos bancarios con lo declarado ante el fisco

Un esquema con foco en el control financiero

Con estos nuevos valores, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero refuerza su esquema de monitoreo en un contexto de crecimiento sostenido de las transferencias digitales.

Aunque los topes se actualizan para acompañar la inflación, el objetivo se mantiene: mejorar la transparencia del sistema financiero y detectar posibles irregularidades en los movimientos de dinero.