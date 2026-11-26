Este jueves 26 de noviembre, la Cámara de Diputados de Santa Cruz debate el nuevo Código Electoral Provincial, una reforma que busca establecer las condiciones para las próximas elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento.

El tratamiento corresponde al Proyecto de Ley N° 103/26, unificado con otras seis iniciativas legislativas. La discusión llega al recinto después de varias semanas de negociaciones, modificaciones y diferencias entre los bloques políticos.

El debate tiene como eje la definición del sistema electoral que se utilizará en 2027, luego de la derogación de la Ley de Lemas y Sublemas. Entre los principales puntos están la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la incorporación de Ficha Limpia.

El proyecto llega al recinto con cinco modificaciones

El despacho de mayoría llegará a la sesión con cinco modificaciones. Los cambios alcanzan, entre otros aspectos, el régimen de Ficha Limpia, la paridad de género y la representación legislativa.

El texto que se debatirá reúne 108 artículos y aborda las distintas etapas del proceso electoral: convocatoria a elecciones, oficialización de candidaturas, conformación de alianzas, selección de postulantes, campañas, votación, escrutinio y sanciones.

Las PASO, el principal punto de conflicto entre oficialismo y oposición

Uno de los artículos que concentra las mayores diferencias es el referido a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El despacho de mayoría establece que todas las agrupaciones políticas deberán participar de las PASO, incluso aquellas que presenten una única lista de candidatos.

Además, fija un piso del 1,5% de los votos válidos de la categoría y el distrito para acceder a las elecciones generales.

El oficialismo provincial, a través del bloque Por Santa Cruz, plantea eliminar las primarias y reemplazarlas por procedimientos internos de cada partido o alianza. Existe también una alternativa intermedia, impulsada por la diputada Adriana Nieto, que propone mantener las PASO, pero exceptuar a los espacios que presenten una sola lista.

Boleta Única: qué diferencias existen sobre el diseño

Otro de los puntos de discusión es la implementación de la Boleta Única de Papel, un mecanismo sobre el que existe coincidencia general, aunque no sobre su confección.

El despacho de mayoría propone una sola papeleta organizada en columnas por agrupación política y filas por categorías electorales. Contempla un casillero para votar una lista completa, pero también permite seleccionar candidatos de diferentes espacios políticos.

Por otra parte, la propuesta de Fabiola Loreiro plantea una boleta independiente para cada categoría electoral. De esta manera, los ciudadanos deberían marcar por separado sus preferencias para gobernador, diputados, intendentes y concejales, sin posibilidad de utilizar una opción de lista completa.

Ficha Limpia: las condiciones para impedir candidaturas

El proyecto también incorpora un régimen de Ficha Limpia, que establece restricciones para personas condenadas por determinados delitos dolosos, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, contempla a quienes figuren en registros oficiales como deudores alimentarios morosos, bajo las condiciones previstas en el articulado.

La diferencia entre las propuestas está en el momento en que deben aplicarse las inhabilitaciones. El despacho de mayoría exige condenas firmes para los supuestos penales contemplados, mientras que modificaciones presentadas por distintos legisladores buscan establecer el criterio de doble conforme o una sentencia condenatoria de segunda instancia.

Elecciones provinciales y municipales en una misma fecha

Otro de los ejes del despacho de mayoría es la simultaneidad obligatoria de las elecciones. El proyecto establece que los comicios provinciales, municipales y de las comisiones de fomento deberán realizarse en una misma fecha.

La disposición alcanzaría tanto a las primarias como a las elecciones generales, en caso de que finalmente se mantenga ese mecanismo. De aprobarse, los municipios no podrían establecer un calendario electoral independiente para elegir a sus autoridades.

Otros cambios que llegan a la discusión legislativa

Las modificaciones presentadas también incluyen planteos sobre la representación de las localidades en la Legislatura, la integración de las fórmulas de gobernador y vicegobernador, la paridad de género y los mecanismos de escrutinio.

Entre las propuestas figura el planteo para garantizar una representación propia de El Chaltén en la Cámara de Diputados. También se incorporó la posibilidad de establecer una segunda vuelta electoral para definir diputados por municipio, cuando ninguna candidatura alcance los porcentajes previstos en esa iniciativa.

El debate definirá qué modificaciones sobreviven al tratamiento legislativo y si los bloques consiguen reunir los votos necesarios para sancionar el nuevo régimen electoral que Santa Cruz necesita para organizar las elecciones de 2027.