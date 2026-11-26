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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto a representantes de la italiana Eni y de la emiratí XRG (brazo internacional de ADNOC) durante la firma del acuerdo marco (Framework Agreement) para el megaproyecto Argentina LNG.

El Gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, una iniciativa energética que prevé una inversión de USD 50.750 millones y que fue presentada como “la mayor de la historia argentina”. El desarrollo está vinculado a YPF, la compañía italiana Eni y la firma XRG, y tiene como objetivo producir y exportar gas natural licuado (GNL) y líquidos derivados de los hidrocarburos de Vaca Muerta.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2027/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este jueves 26 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma aprobó la solicitud de adhesión presentada por las sociedades MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA, constituidas específicamente para desarrollar el proyecto.

Argentina LNG solicitó su adhesión al RIGI para desarrollar la mayor inversión privada de la historia argentina, por USD 51 mil millones.

La iniciativa fue encuadrada como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), dentro del sector Petróleo y Gas y del subsector de procesamiento, fraccionamiento, compresión y licuefacción.

Argentina LNG: una inversión de USD 50.750 millones hasta 2050

De acuerdo con el plan de inversión aprobado por Economía, el desarrollo se ejecutará en dos etapas. La primera contempla un desembolso proyectado de USD 26.377 millones, con obras previstas hasta 2030 y la puesta en marcha de la primera unidad flotante de licuefacción estimada para el 30 de junio de ese año.

La segunda etapa se desarrollará entre 2031 y 2050, con una inversión proyectada de USD 24.372 millones. Su puesta en funcionamiento está prevista para el 30 de junio de 2031, cuando comience a operar la segunda unidad flotante.

En conjunto, ambas etapas representan los USD 50.750 millones comprometidos para el proyecto. La resolución también estableció que las empresas deberán acreditar inversiones por al menos el 20% del monto mínimo exigido durante los dos primeros años y fijó el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión correspondiente a esta categoría.

El megaproyecto Argentina LNG fue presentado en Sierra grande. FOTO: MÁS ENERGÍA

Uno de los beneficios otorgados es la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años posteriores a la puesta en marcha de cada etapa. En consecuencia, ese plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2060 para la primera fase y hasta el 30 de junio de 2061 para la segunda.

Gasoducto, poliducto y dos unidades flotantes en el Golfo San Matías

El proyecto contempla una cadena integrada de producción, procesamiento, transporte y exportación de hidrocarburos. El objetivo es aprovechar las reservas de gas no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén, para abastecer los mercados internacionales.

La resolución detalla que el desarrollo incluye la perforación, fractura y terminación de aproximadamente 1.416 pozos horizontales en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, participando en el panel “Argentina LNG: Building the next global energy supply hub”, junto al CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de ENI, Claudio Descalzi.

La infraestructura prevista comprende el Complejo Industrial Neuquén, destinado al tratamiento primario del gas y al ajuste del punto de rocío; un gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro y 524 kilómetros de extensión; y un poliducto de 24 pulgadas y otros 524 kilómetros de longitud.

También se construirá el Complejo Industrial Río Negro, ubicado en las cercanías del Golfo San Matías, donde se realizarán tareas de estabilización de condensados, separación y fraccionamiento de líquidos del gas natural, además de almacenamiento y despacho. El desarrollo incluirá instalaciones portuarias y líneas submarinas para completar la infraestructura necesaria para la exportación en Punta Colorada.

A esto se sumarán dos unidades flotantes de licuefacción, con capacidad para procesar seis millones de toneladas anuales cada una.

La producción incluirá GNL, etano, propano, butano, gasolinas naturales y condensados. Según las estimaciones incorporadas al expediente, los ingresos por exportaciones podrían alcanzar los USD 9.000 millones anuales a partir de 2033.

Cuántos puestos de trabajo generará el proyecto Argentina LNG

Otro de los puntos destacados de la iniciativa es su impacto en el empleo. Según los datos presentados por las empresas y contemplados en la resolución, durante la etapa de construcción se prevé generar alrededor de 20.000 puestos de trabajo anuales, entre directos e indirectos, con picos de hasta 40.000 empleos en determinados años.

Una vez que las instalaciones estén en funcionamiento, se estima que se mantendrán aproximadamente 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la operación.

Además, el plan de desarrollo de proveedores establece que aproximadamente el 45% de los bienes y obras serán provistos por empresas locales, un porcentaje superior al mínimo del 20% exigido por la normativa del RIGI.

Qué dijeron el Gobierno y el presidente de YPF sobre la aprobación

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Economía destacó la magnitud de la inversión y la calificó como la mayor registrada en la historia argentina.

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que la resolución ya había sido publicada en el Boletín Oficial y agradeció al Gobierno nacional y a las provincias involucradas por el trabajo conjunto.

Con Vaca Muerta Sur la cuenca “podría estar produciendo y exportando 1.5 millones de barriles en los próximos años”, aseguró Horacio Marín, presidente de YPF.

“La resolución que aprueba la adhesión de Argentina LNG al RIGI ya fue publicada en el Boletín Oficial”, señaló.

En ese sentido, destacó el papel de Neuquén y Río Negro en el desarrollo de la iniciativa y mencionó especialmente a sus gobernadores, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

“Argentina LNG representa una oportunidad única que va a generar empleo, inversiones, desarrollo para las economías regionales y nuevas oportunidades para miles de familias. Y la aprobación del RIGI es un paso gigante para seguir avanzando”, expresó Marín.

Finalmente, el titular de YPF sostuvo que el proyecto tendrá impacto en el desarrollo energético nacional: “Lo que hoy construimos juntos va a transformar el futuro de Neuquén, Río Negro y de todo nuestro país”.

La aprobación del RIGI constituye un paso administrativo central para avanzar con una de las mayores apuestas de infraestructura energética del país, orientada a ampliar la producción de Vaca Muerta y posicionar a la Argentina como exportadora de gas natural licuado y derivados en los mercados internacionales.